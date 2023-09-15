Новичкам и не только — эта программа подойдет пловцам любого уровня.
После инструктажа вы нырнете в воды Черного моря, полюбуетесь его ландшафтами и понаблюдаете за рыбками.
Помимо ярких впечатлений вы получите сертификат — и в следующий раз сможете погрузиться на новые глубины!
После инструктажа вы нырнете в воды Черного моря, полюбуетесь его ландшафтами и понаблюдаете за рыбками.
Помимо ярких впечатлений вы получите сертификат — и в следующий раз сможете погрузиться на новые глубины!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы встретим вас у вашего отеля и отвезем к причалу. Здесь вы пересядете в катер и отправитесь в морское приключение.
Вы пройдете инструктаж и, облачившись в гидрокостюм, в компании опытного инструктора спуститесь на глубину до 12 метров. Здесь в течение полутора часов вы сможете понаблюдать за морскими обитателями и отточить навыки погружения.
После погружения мы устроим прямо на палубе небольшой фуршет. А в конце вручим вам сертификат международного уровня: с ним в следующий раз вы сможете погрузиться на большую глубину в любом уголке мира!
Организационные детали
- Трансфер, страховка, инструктаж и небольшой фуршет входят в стоимость
- Погружение происходит с катера, длительность погружения 1,5 часа
- Если вы вылетаете домой на следующий день — погружение категорически запрещается
ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Погружение с берега Адлер, Сириус
|3 440 ₽
|Погружение с берега детский Адлер, Сириус
|3 800 ₽
|Погружение с берега в Сочи
|3 640 ₽
|Погружение с катера
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Сочи
Провёл экскурсии для 8080 туристов
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. ИзЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
15 сен 2023
Ребята инструкторы большие молодцы! Структурировано и чётко провели инструктаж, учли все особенности и состояние здоровья ребят в группе.
Максимально комфортно все прошло. Встретили, отвезли/привезли, организовано все отлично.
Максимально комфортно все прошло. Встретили, отвезли/привезли, организовано все отлично.
А
Анастасия
26 авг 2023
Дайвинг удался на славу, даже несмотря на сильное течение! 🤩 Единственный минус - ожидание пока нырнут другие из группы. Было сильное течение и поплавать рядом с катером было сложно, возможно в более спокойный день так можно было бы скоротать время ожидания.
Михаил
25 июня 2023
Все хорошо
Владислав
28 мая 2023
Экскурсия очень понравилось! Испытал много новых ощущения и эмоций! Для тех кто хочет чего-то нового, то точно стоит приехать и окунуться в подводный мир! Все инструктора профессионалы в своем деле и очень позитивные)
Единственный минус был в том, что заранее не предупредили о необходимости добираться до Адлера, поэтому ели успел на погружение!
Единственный минус был в том, что заранее не предупредили о необходимости добираться до Адлера, поэтому ели успел на погружение!
С
Сергей
2 окт 2022
Спасибо большое все было просто супер, всем советую, фото видео пришло на следующий день, спасибо большое.
Константин
2 окт 2022
Мы с Новосибирска приехали отдыхать в Сочи. Давно хотелось попробовать погрузиться с аквалангом. Выбрали этот дайвинг клуб, хоть и ехать было далековато т. к. мы живём возле Сириуса, за нами
Александр
22 июля 2022
Погружение прошло отлично, после погружения были посиделки за столом с коньяком, отличная идея
С
Сергей
15 июля 2022
Интересно, для первого погружения рекомендую.
А
Анастасия
30 июня 2022
Само погружение в дайвинг центре прошло отлично!!!
Но организация со стороны Александра просто отвратительная! Договорились с ним, что нас заберут в 10.00 от отеля, никто не забрал и даже не позвонил.
Но организация со стороны Александра просто отвратительная! Договорились с ним, что нас заберут в 10.00 от отеля, никто не забрал и даже не позвонил.
Александр
Ответ организатора:
Анастасия спасибо за отзыв. Погружение было с берега так как катер был на тех. осмотре.
А
Александр
15 мая 2022
Спсибо за экскурсию. Все было круто👌
Будем вас рекомендовать ☝️
Будем вас рекомендовать ☝️
М
Максим
27 апр 2022
Спасибо большое! Было очень завораживающе и необычно! Очень понравилось)
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