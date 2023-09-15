Новичкам и не только — эта программа подойдет пловцам любого уровня. После инструктажа вы нырнете в воды Черного моря, полюбуетесь его ландшафтами и понаблюдаете за рыбками. Помимо ярких впечатлений вы получите сертификат — и в следующий раз сможете погрузиться на новые глубины!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретим вас у вашего отеля и отвезем к причалу. Здесь вы пересядете в катер и отправитесь в морское приключение.

Вы пройдете инструктаж и, облачившись в гидрокостюм, в компании опытного инструктора спуститесь на глубину до 12 метров. Здесь в течение полутора часов вы сможете понаблюдать за морскими обитателями и отточить навыки погружения.

После погружения мы устроим прямо на палубе небольшой фуршет. А в конце вручим вам сертификат международного уровня: с ним в следующий раз вы сможете погрузиться на большую глубину в любом уголке мира!

Организационные детали