Рыбалка в Сочи: ловим и жарим барабульку на борту

Выйти в открытое море, встретить дельфинов и попробовать свежеприготовленный улов
Поездка на черноморскую рыбалку — отличный способ провести время с семьёй или друзьями в открытом море. Мы отойдём от берега на 2 км, где в чистой акватории ходит знаменитая барабулька
и ставрида.

Вы не только испытаете азарт первой поклёвки, но и сразу попробуете свой улов — мы пожарим рыбу прямо на борту. А если повезёт, компанию нам составят дельфины, которые часто сопровождают катера.

Описание экскурсии

Рыбалка и азарт

Даже если вы никогда не держали удочку, наш капитан проведёт инструктаж и поможет с оснасткой. Мы будем охотиться на барабульку — самую вкусную рыбу Чёрного моря.

Обед на борту

Весь пойманный улов мы приготовим прямо на судне. Ароматная жареная рыба — идеальная закуска, вкус которой в море раскрывается совершенно иначе. Вы можете взять с собой дополнительные напитки и лёгкий перекус, чтобы устроить полноценный пикник на воде.

Купание и дельфины

Вдали от шумных пляжей вода особенно прозрачная. Мы сделаем остановку в открытом море, чтобы вы могли поплавать. И конечно, будем внимательно следить за горизонтом: встреча с черноморскими дельфинами всегда вызывает искренний восторг.

Организационные детали

  • В стоимость включено: помощь и инструктаж по ловле, использование снастей, приготовление вашего улова на борту
  • Дополнительно оплачивается трансфер до причала — 200 ₽ с человека (или вы можете добраться самостоятельно)
  • Поездка проходит на комфортабельном двухэтажном кораблике
  • Мы заботимся о безопасности: судно лицензировано и оснащено спасательным оборудованием
  • С вами будет опытный капитан из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, 11:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3800 ₽
Дети до 16 лет2800 ₽
Дети до 7 лет1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина
Арина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 140 туристов
Наша команда готова сделать ваш отдых чудесным и комфортным! Мы проводим эксклюзивные экскурсии по Сочи, Красной поляне и Абхазии. Будем рады показать вам наши края и погрузить в их историю.

