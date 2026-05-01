Поездка на черноморскую рыбалку — отличный способ провести время с семьёй или друзьями в открытом море. Мы отойдём от берега на 2 км, где в чистой акватории ходит знаменитая барабулька

и ставрида. Вы не только испытаете азарт первой поклёвки, но и сразу попробуете свой улов — мы пожарим рыбу прямо на борту. А если повезёт, компанию нам составят дельфины, которые часто сопровождают катера.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Рыбалка и азарт

Даже если вы никогда не держали удочку, наш капитан проведёт инструктаж и поможет с оснасткой. Мы будем охотиться на барабульку — самую вкусную рыбу Чёрного моря.

Обед на борту

Весь пойманный улов мы приготовим прямо на судне. Ароматная жареная рыба — идеальная закуска, вкус которой в море раскрывается совершенно иначе. Вы можете взять с собой дополнительные напитки и лёгкий перекус, чтобы устроить полноценный пикник на воде.

Купание и дельфины

Вдали от шумных пляжей вода особенно прозрачная. Мы сделаем остановку в открытом море, чтобы вы могли поплавать. И конечно, будем внимательно следить за горизонтом: встреча с черноморскими дельфинами всегда вызывает искренний восторг.

Организационные детали