Поездка на черноморскую рыбалку — отличный способ провести время с семьёй или друзьями в открытом море. Мы отойдём от берега на 2 км, где в чистой акватории ходит знаменитая барабулька
Описание экскурсии
Рыбалка и азарт
Даже если вы никогда не держали удочку, наш капитан проведёт инструктаж и поможет с оснасткой. Мы будем охотиться на барабульку — самую вкусную рыбу Чёрного моря.
Обед на борту
Весь пойманный улов мы приготовим прямо на судне. Ароматная жареная рыба — идеальная закуска, вкус которой в море раскрывается совершенно иначе. Вы можете взять с собой дополнительные напитки и лёгкий перекус, чтобы устроить полноценный пикник на воде.
Купание и дельфины
Вдали от шумных пляжей вода особенно прозрачная. Мы сделаем остановку в открытом море, чтобы вы могли поплавать. И конечно, будем внимательно следить за горизонтом: встреча с черноморскими дельфинами всегда вызывает искренний восторг.
Организационные детали
- В стоимость включено: помощь и инструктаж по ловле, использование снастей, приготовление вашего улова на борту
- Дополнительно оплачивается трансфер до причала — 200 ₽ с человека (или вы можете добраться самостоятельно)
- Поездка проходит на комфортабельном двухэтажном кораблике
- Мы заботимся о безопасности: судно лицензировано и оснащено спасательным оборудованием
- С вами будет опытный капитан из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, 11:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3800 ₽
|Дети до 16 лет
|2800 ₽
|Дети до 7 лет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 140 туристов
Наша команда готова сделать ваш отдых чудесным и комфортным! Мы проводим эксклюзивные экскурсии по Сочи, Красной поляне и Абхазии. Будем рады показать вам наши края и погрузить в их историю.
