Что вас ожидает

Первым делом — инструктаж

Так как наш выход в море 🌊 — это небольшая научно-исследовательская экспедиция, вы должны быть тщательно подготовлены. В офисе на берегу мы расскажем вам во всех подробностях, кто такие дельфины 🐬 и какие виды китообразных живут в Черном море, в чем заключается работа нашего центра. Объясним, как правильно помочь дельфину, оказавшемуся на берегу. А с помощью модели дельфина в натуральную величину вы разыграете спасательную операцию согласно Международному протоколу действий.

Выходим в море

После садимся в лодку и отправляемся в экспедицию! Главное правило — делать все с уважением к морским жителям. Наши капитаны отлично чувствуют дельфинов, ориентируются в их передвижениях и настроении, поэтому дельфины часто с удовольствием пристраиваются к лодке ⚓ и следуют нашим маршрутом. А самые игривые и любопытные подплывают настолько близко, что можно заглянуть им прямо в глаза.

Внедриться в стаю

Если захотите, вы можете также искупаться в Черном море: возможно, некоторые из дельфинов присоединятся к вашей компании. Тем, кто не умеет плавать, мы выдадим спасательный жилет. А в прохладное время года за дополнительную плату снарядим вас гидрокостюмом, маской и ластами!

Часть от стоимости экскурсии 🧭 пойдет на строительство и развитие центра по спасению дельфинов.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается аренда масок, ласт и гидрокостюма для плавания в прохладное время года (при желании) — 1000 рублей

Не всегда при купании в море вы можете увидеть дельфинов вблизи: эти создания часто осторожничают и наблюдают за вами издалека. При желании вы можете забронировать три морские прогулки и получить скидку; в этом случае шансы поплавать рядом с дельфинами повышаются.

Как проходит экскурсия