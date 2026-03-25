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Экспедиция к черноморским дельфинам

Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Представьте себя настоящим морским биологом во время групповой экскурсии к черноморским дельфинам в Сочи.

Ваше путешествие начнется с подробного инструктажа, где вы узнаете об особенностях дельфинов и китообразных, обитающих в Черном
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море.

Ваша экспедиция на судне с низкими бортиками позволит вам быть как можно ближе к этим удивительным существам.

В процессе плавания вы не только наблюдаете за дельфинами, но и узнаете, как помочь дельфину, оказавшемуся в беде. Для желающих предоставляется уникальная возможность искупаться в Черном море в компании дельфинов.

Для вашей безопасности мы предоставим спасательные жилеты, а в прохладное время года - гидрокостюмы, маски и ласты.

Ваше участие в экскурсии также внесет вклад в развитие центра по спасению дельфинов, часть средств от каждой покупки направляется на поддержку этой благородной миссии. Перед бронированием свяжитесь с гидом для уточнения всех деталей. Возможность индивидуальной экскурсии также обсуждается отдельно

4.8
114 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐬 Уникальная встреча с дельфинами
  • 📸 Возможность фотосъемки
  • 🛥 Плавание на судне с низкими бортиками
  • 🌊 Купание в Черном море
  • 🎓 Обучение от морских биологов
  • 💼 Поддержка центра по спасению дельфинов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы с июня по сентябрь считаются лучшими для экспедиции к черноморским дельфинам. В это время дельфины наиболее активны и часто приближаются к лодкам, что позволяет наблюдать за ними вблизи. В теплое время года море спокойное, что делает прогулку комфортной и безопасной. Весной и в начале осени также можно отправиться в экспедицию. В апреле, мае и октябре дельфины часто появляются, а погода еще достаточно мягкая для морских прогулок. Это время подходит для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Экспедиция к черноморским дельфинам
Экспедиция к черноморским дельфинам
Экспедиция к черноморским дельфинам

Что можно увидеть

  • Черное море

Описание экскурсии

Первым делом — инструктаж

Так как наш выход в море — это небольшая научно-исследовательская экспедиция, вы должны быть тщательно подготовлены. В офисе на берегу мы расскажем, как пройдёт наша поездка, кто такие дельфины и какие виды китообразных живут в Чёрном море. По ходу движения в море на живом примере расскажем, в чем заключается работа нашего центра. Объясним, как правильно помочь дельфину, оказавшемуся на берегу.

Выходим в море

После садимся в лодку и отправляемся в экспедицию! Главное правило — делать все с уважением к морским жителям. Наши капитаны отлично чувствуют дельфинов, ориентируются в их передвижениях и настроении, поэтому дельфины часто с удовольствием пристраиваются к лодке и следуют нашим маршрутом. А самые игривые и любопытные подплывают настолько близко, что можно заглянуть им прямо в глаза.

Внедриться в стаю

Если захотите, вы можете также искупаться в Черном море: возможно, некоторые из дельфинов присоединятся к вашей компании. Тем, кто не умеет плавать, мы выдадим спасательный жилет. А в прохладное время года за дополнительную плату снарядим вас гидрокостюмом, маской и ластами!

Часть от стоимости экспедиции пойдет на строительство и развитие центра по спасению дельфинов.

Организационные детали

Перед бронированием, пожалуйста, свяжитесь с гидом, чтобы уточнить возможность проведения экспедиции в выбранную дату.

  • Дополнительно оплачивается аренда масок, ласт и гидрокостюма для плавания в прохладное время года (при желании) — 1000 рублей
  • При желании экспедицию можно провести в индивидуальном формате, стоимость в этом случае составит 25 000 руб. , детали уточняйте в переписке
  • Не всегда при купании в море вы можете увидеть дельфинов вблизи: эти создания часто осторожничают и наблюдают за вами издалека. При желании вы можете забронировать три морские прогулки и получить скидку; в этом случае шансы поплавать рядом с дельфинами повышаются.

Как проходит экспедиция

  • С вами буду я или другие опытные сотрудники нашего центра
  • Выход в море длится около 2 часов, на поиск дельфинов уходит около 0,5-1 часа
  • Экспедиция может быть перенесена из-за неблагоприятных погодных условий
  • Обратите внимание: мы не можем гарантировать на 100%, что вы увидите дельфинов, хотя в 9 из 10 случаев они проплывают рядом. Если все-таки встреча не состоится, мы предоставим вам скидку на повторный выход в море.
  • Из-за погодных ограничений мы стараемся всех объединить в группы, чтобы вместе успеть в лучшие погодные условия

в понедельник в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 14:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от аэропорта Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 793 туристов
Мы — волонтеры центра по спасению дельфинов! Проводим научно-исследовательские экспедиции для изучения популяций черноморских дельфинов и стараемся привлечь внимание к проблемам исчезающих видов китообразных и Черного моря. Уже второй год
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ходим в море изучать китообразных Имеретинской бухты и Адлера, работа это непростая и очень зависит от настроения моря и его обитателей. Но каждый выход — это заряд позитива и счастья от встречи с морем и дельфинами. Предлагаем вам разделить эту радость с нами!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 114 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
105
4
5
3
3
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1
Е
Дата посещения: 10 мар 2026
Лучшая экскурсия в моей жизни! Не жалейте денег, это живые эмоции, когда прикасаешься к дикой природе! Организаторы - чудесные: вежливые, ответственные, приятно иметь дело с такими людьми. Были в начале
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марта, море бывало закрыто из-за беспилотников, несколько раз переносили дату, но в итоге вышли в море. 2,5 часа чистого удовольствия, правда, и погода была шикарной, это тоже дополнительный кайф: море, солнце, шикарный вид на заснеженные горы, в море было тепло, ветер не холодный. Дельфины сначала осторожничали, но к концу экскурсии нас сопровождала целая стая дельфинов. Жаль, не могу приложить видео и фото! Капитан Яков, вы - лучший ! Спасибо! Очень тактичный, внимательный, интересно рассказывал о дельфинах...даже пожалела, что в дельфинарий сходили - настолько колоссальная разница между постановочным шоу и дикой природой... Благодарю от всей души за то, что занимаетесь таким благородным делом, как спасение дельфинов, приятно, что мы тоже оказываемся хоть частично к этому причастны! Будете в Сочи - обязательно выходите в море к дельфинам, не пожалеете!

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С
Получила невероятные эмоции! Увидели очень много дельфинов, а еще даже поучаствовали в научной деятельности👍 Узнала много интересного от Екатерины!
Получила невероятные эмоции! Увидели очень много дельфинов, а еще даже поучаствовали в научной деятельности👍 Узнала много интересного от Екатерины!
Получила невероятные эмоции! Увидели очень много дельфинов, а еще даже поучаствовали в научной деятельности👍 Узнала много интересного от Екатерины!
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Е
Это не просто морская прогулка, это действительно познавательная "мини экспедиция", где вам расскажут о различных видах дельфинов обитающих в Черном море и особенностях их жизни. Отправляясь на экскурсию нужно понимать,
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что никто не может гарантировать встретите вы дельфинов или нет, но можете быть уверены - капитан сделает все возможное, чтобы ваша встреча с этими замечательными животными состоялась. Нам повезло дважды! В самом начале экскурсии мы встретили белобочек, а уже когда возвращались в порт - афалин. Экскурсия не дешевая, но оплачивая ее вы участвуете в благородном деле спасения черноморских дельфинов! И большое спасибо за заботу об этих прекрасных животных.

Это не просто морская прогулка, это действительно познавательная "мини экспедиция", где вам расскажут о различных видах
Это не просто морская прогулка, это действительно познавательная "мини экспедиция", где вам расскажут о различных видах
Это не просто морская прогулка, это действительно познавательная "мини экспедиция", где вам расскажут о различных видах
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О
Замечательная экскурсия/экспедиция, с нами было 2 гида - Татьяна и Екатерина - люди/ученые, искренне любящие свое дело, защищающие природу всем сердцем. Если вам интеренсно оказаться рядом с дельфинами и понаблюдать
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за ними, послушать про их жизнь и повадки, если вы любите природу, то не пожалеете точно. Мы встретили 3 разновидности дельфинов - белобочки и азовки плавали далеко, близко не подходили. Афалины - большие, 2-3 м длинной и более смелые дельфины, они подплывали очень близко. Очень интересно. *Лучше одеваться потеплее в межсезонье, ветер на море приличный. Нас утепляли на месте)))

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Елена
Замечательное путешествие благодаря капитану Якову позволило нам прикоснуться к такому чуду природы - дельфинам. Больше часа мы наблюдали их в естественной среде обитания, незабываемые воспоминания! Спасибо огромное!
Замечательное путешествие благодаря капитану Якову позволило нам прикоснуться к такому чуду природы - дельфинам. Больше часа
Замечательное путешествие благодаря капитану Якову позволило нам прикоснуться к такому чуду природы - дельфинам. Больше часа
Замечательное путешествие благодаря капитану Якову позволило нам прикоснуться к такому чуду природы - дельфинам. Больше часа
Замечательное путешествие благодаря капитану Якову позволило нам прикоснуться к такому чуду природы - дельфинам. Больше часа
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Евгения
С погодой повезло, дельфинов тоже увидели, хоть и не так близко как хотелось. В общем всё понравилось! Спасибо за отличную морскую прогулку!
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