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Экспедиция к черноморским дельфинам

Узнать самое интересное об этих млекопитающих и подойти к ним на расстояние вытянутой руки

Ирина
Ирина – представитель из Сочи
Вы почувствуете себя одним из морских биологов, исследуя повадки краснокнижных дельфинов 🐬 вместе с командой нашего научного центра.

Мы выйдем в плавание на судне с низкими бортиками, чтобы быть ближе к этим удивительным животным.

Пока ищем стаю, обсудим, как и от чего их необходимо спасать.

А во время встречи с дельфинами проведем наблюдения и фотосъемку! Если захотите, вы сможете присоединиться к ним и поплавать в Черном море 🌊.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Экспедиция к черноморским дельфинам
Экспедиция к черноморским дельфинам

Что вас ожидает

Первым делом — инструктаж
Так как наш выход в море 🌊 — это небольшая научно-исследовательская экспедиция, вы должны быть тщательно подготовлены. В офисе на берегу мы расскажем вам во всех подробностях, кто такие дельфины 🐬 и какие виды китообразных живут в Черном море, в чем заключается работа нашего центра. Объясним, как правильно помочь дельфину, оказавшемуся на берегу. А с помощью модели дельфина в натуральную величину вы разыграете спасательную операцию согласно Международному протоколу действий.

Выходим в море
После садимся в лодку и отправляемся в экспедицию! Главное правило — делать все с уважением к морским жителям. Наши капитаны отлично чувствуют дельфинов, ориентируются в их передвижениях и настроении, поэтому дельфины часто с удовольствием пристраиваются к лодке ⚓ и следуют нашим маршрутом. А самые игривые и любопытные подплывают настолько близко, что можно заглянуть им прямо в глаза.

Внедриться в стаю
Если захотите, вы можете также искупаться в Черном море: возможно, некоторые из дельфинов присоединятся к вашей компании. Тем, кто не умеет плавать, мы выдадим спасательный жилет. А в прохладное время года за дополнительную плату снарядим вас гидрокостюмом, маской и ластами!

Часть от стоимости экскурсии 🧭 пойдет на строительство и развитие центра по спасению дельфинов.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается аренда масок, ласт и гидрокостюма для плавания в прохладное время года (при желании) — 1000 рублей
  • Не всегда при купании в море вы можете увидеть дельфинов вблизи: эти создания часто осторожничают и наблюдают за вами издалека. При желании вы можете забронировать три морские прогулки и получить скидку; в этом случае шансы поплавать рядом с дельфинами повышаются.

Как проходит экскурсия

  • С вами буду я или другие опытные сотрудники нашего центра
  • Выход в море длится около 2 часов, на поиск дельфинов уходит около 0, 5-1 часа
  • Экскурсия может быть перенесена из-за неблагоприятных погодных условий
  • Обратите внимание: мы не можем гарантировать на 100%, что вы увидите дельфинов, хотя в 9 из 10 случаев они проплывают рядом. Если все-таки встреча не состоится, мы предоставим вам скидку на повторный выход в море.
Начало и место завершения
🚩 в Имеретинском порту
Экспедиция к черноморским дельфинам
Экспедиция к черноморским дельфинам
Экспедиция к черноморским дельфинам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Мы — команда центра по спасению дельфинов! Проводим научно-исследовательские экспедиции для изучения популяций черноморских дельфинов и стараемся привлечь внимание к исчезающим видам китообразных. Вот уже год мы ходим в море изучать китообразных Имеретинской бухты и Адлера, работа это непростая и очень зависит от настроения моря и его обитателей. Но каждый выход — это заряд позитива и счастья от встречи с морем и дельфинами. Предлагаем вам разделить эту радость с нами!
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