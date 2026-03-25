Ваше путешествие начнется с подробного инструктажа, где вы узнаете об особенностях дельфинов и китообразных, обитающих в Черном
6 причин купить эту экскурсию
- 🐬 Уникальная встреча с дельфинами
- 📸 Возможность фотосъемки
- 🛥 Плавание на судне с низкими бортиками
- 🌊 Купание в Черном море
- 🎓 Обучение от морских биологов
- 💼 Поддержка центра по спасению дельфинов
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Черное море
Описание экскурсии
Первым делом — инструктаж
Так как наш выход в море — это небольшая научно-исследовательская экспедиция, вы должны быть тщательно подготовлены. В офисе на берегу мы расскажем, как пройдёт наша поездка, кто такие дельфины и какие виды китообразных живут в Чёрном море. По ходу движения в море на живом примере расскажем, в чем заключается работа нашего центра. Объясним, как правильно помочь дельфину, оказавшемуся на берегу.
Выходим в море
После садимся в лодку и отправляемся в экспедицию! Главное правило — делать все с уважением к морским жителям. Наши капитаны отлично чувствуют дельфинов, ориентируются в их передвижениях и настроении, поэтому дельфины часто с удовольствием пристраиваются к лодке и следуют нашим маршрутом. А самые игривые и любопытные подплывают настолько близко, что можно заглянуть им прямо в глаза.
Внедриться в стаю
Если захотите, вы можете также искупаться в Черном море: возможно, некоторые из дельфинов присоединятся к вашей компании. Тем, кто не умеет плавать, мы выдадим спасательный жилет. А в прохладное время года за дополнительную плату снарядим вас гидрокостюмом, маской и ластами!
Часть от стоимости экспедиции пойдет на строительство и развитие центра по спасению дельфинов.
Организационные детали
Перед бронированием, пожалуйста, свяжитесь с гидом, чтобы уточнить возможность проведения экспедиции в выбранную дату.
- Дополнительно оплачивается аренда масок, ласт и гидрокостюма для плавания в прохладное время года (при желании) — 1000 рублей
- При желании экспедицию можно провести в индивидуальном формате, стоимость в этом случае составит 25 000 руб. , детали уточняйте в переписке
- Не всегда при купании в море вы можете увидеть дельфинов вблизи: эти создания часто осторожничают и наблюдают за вами издалека. При желании вы можете забронировать три морские прогулки и получить скидку; в этом случае шансы поплавать рядом с дельфинами повышаются.
Как проходит экспедиция
- С вами буду я или другие опытные сотрудники нашего центра
- Выход в море длится около 2 часов, на поиск дельфинов уходит около 0,5-1 часа
- Экспедиция может быть перенесена из-за неблагоприятных погодных условий
- Обратите внимание: мы не можем гарантировать на 100%, что вы увидите дельфинов, хотя в 9 из 10 случаев они проплывают рядом. Если все-таки встреча не состоится, мы предоставим вам скидку на повторный выход в море.
- Из-за погодных ограничений мы стараемся всех объединить в группы, чтобы вместе успеть в лучшие погодные условия
в понедельник в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 14:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6000 ₽