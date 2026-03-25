Летние месяцы с июня по сентябрь считаются лучшими для экспедиции к черноморским дельфинам. В это время дельфины наиболее активны и часто приближаются к лодкам, что позволяет наблюдать за ними вблизи. В теплое время года море спокойное, что делает прогулку комфортной и безопасной. Весной и в начале осени также можно отправиться в экспедицию. В апреле, мае и октябре дельфины часто появляются, а погода еще достаточно мягкая для морских прогулок. Это время подходит для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.

Представьте себя настоящим морским биологом во время групповой экскурсии к черноморским дельфинам в Сочи.Ваше путешествие начнется с подробного инструктажа, где вы узнаете об особенностях дельфинов и китообразных, обитающих в Черном

море. Ваша экспедиция на судне с низкими бортиками позволит вам быть как можно ближе к этим удивительным существам. В процессе плавания вы не только наблюдаете за дельфинами, но и узнаете, как помочь дельфину, оказавшемуся в беде. Для желающих предоставляется уникальная возможность искупаться в Черном море в компании дельфинов. Для вашей безопасности мы предоставим спасательные жилеты, а в прохладное время года - гидрокостюмы, маски и ласты. Ваше участие в экскурсии также внесет вклад в развитие центра по спасению дельфинов, часть средств от каждой покупки направляется на поддержку этой благородной миссии. Перед бронированием свяжитесь с гидом для уточнения всех деталей. Возможность индивидуальной экскурсии также обсуждается отдельно

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Первым делом — инструктаж

Так как наш выход в море — это небольшая научно-исследовательская экспедиция, вы должны быть тщательно подготовлены. В офисе на берегу мы расскажем, как пройдёт наша поездка, кто такие дельфины и какие виды китообразных живут в Чёрном море. По ходу движения в море на живом примере расскажем, в чем заключается работа нашего центра. Объясним, как правильно помочь дельфину, оказавшемуся на берегу.

Выходим в море

После садимся в лодку и отправляемся в экспедицию! Главное правило — делать все с уважением к морским жителям. Наши капитаны отлично чувствуют дельфинов, ориентируются в их передвижениях и настроении, поэтому дельфины часто с удовольствием пристраиваются к лодке и следуют нашим маршрутом. А самые игривые и любопытные подплывают настолько близко, что можно заглянуть им прямо в глаза.

Внедриться в стаю

Если захотите, вы можете также искупаться в Черном море: возможно, некоторые из дельфинов присоединятся к вашей компании. Тем, кто не умеет плавать, мы выдадим спасательный жилет. А в прохладное время года за дополнительную плату снарядим вас гидрокостюмом, маской и ластами!

Часть от стоимости экспедиции пойдет на строительство и развитие центра по спасению дельфинов.

Организационные детали

Перед бронированием, пожалуйста, свяжитесь с гидом, чтобы уточнить возможность проведения экспедиции в выбранную дату.

Дополнительно оплачивается аренда масок, ласт и гидрокостюма для плавания в прохладное время года (при желании) — 1000 рублей

При желании экспедицию можно провести в индивидуальном формате, стоимость в этом случае составит 25 000 руб. , детали уточняйте в переписке

, детали уточняйте в переписке Не всегда при купании в море вы можете увидеть дельфинов вблизи: эти создания часто осторожничают и наблюдают за вами издалека. При желании вы можете забронировать три морские прогулки и получить скидку; в этом случае шансы поплавать рядом с дельфинами повышаются.

Как проходит экспедиция