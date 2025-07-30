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Прогулка по сказочному каньону реки Псахо

Не упустите шанс побывать в каньоне Псахо и насладиться незабываемыми приключениями в окружении красивейшей природы! Здесь течет река, есть водопады, заводи, а высокие стены каньона покрыты зеленью. Также вы посетите Сухой каньон — старое русло, где река больше не течет.
Прогулка по сказочному каньону реки Псахо
Прогулка по сказочному каньону реки Псахо
Прогулка по сказочному каньону реки Псахо
Ближайшие даты:
23
июл24
июл25
июл26
июл27
июл28
июл29
июл
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии

Удивительное путешествие по реке Псахо

Маршрут нашего путешествия проходит по живописному руслу реки Псахо. Этот каньон поистине восхитителен: скалистые берега, покрытые зелеными зарослями, создают неповторимый ландшафт. Прозрачные ванны для купания и бирюзовая вода добавляют особую атмосферу.

Погружение в природу

Вы сможете полностью погрузиться в удивительный мир реки Псахо, преодолевая путь, который вода пробивала в скалах на протяжении сотен лет. Это не просто прогулка — это возможность увидеть, как природа творит свои шедевры.

Сухой каньон

Кроме того, мы посетим сухой каньон — старое русло реки, где вода больше не течет. Это место поразит вас своей величественностью. Представьте себе, как небольшая речка смогла вырезать русло в 50-метровых скалах. Это зрелище сложно описать словами, его нужно увидеть своими глазами.

Что вас ждет

  • Живописные виды на скалистые берега
  • Прозрачные ванны для купания
  • Бирюзовая вода реки
  • Уникальный опыт посещения сухого каньона

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой природы. Не упустите шанс стать частью этого удивительного приключения!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сухой каньон
  • Водопад
  • Каньон реки Псахо
Что включено
  • Услуги гида
  • Горный чай
Что не входит в цену
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Автобусная остановка «Галицыно»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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