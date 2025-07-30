Не упустите шанс побывать в каньоне Псахо и насладиться незабываемыми приключениями в окружении красивейшей природы! Здесь течет река, есть водопады, заводи, а высокие стены каньона покрыты зеленью. Также вы посетите Сухой каньон — старое русло, где река больше не течет.
Маршрут нашего путешествия проходит по живописному руслу реки Псахо. Этот каньон поистине восхитителен: скалистые берега, покрытые зелеными зарослями, создают неповторимый ландшафт. Прозрачные ванны для купания и бирюзовая вода добавляют особую атмосферу.
Погружение в природу
Вы сможете полностью погрузиться в удивительный мир реки Псахо, преодолевая путь, который вода пробивала в скалах на протяжении сотен лет. Это не просто прогулка — это возможность увидеть, как природа творит свои шедевры.
Сухой каньон
Кроме того, мы посетим сухой каньон — старое русло реки, где вода больше не течет. Это место поразит вас своей величественностью. Представьте себе, как небольшая речка смогла вырезать русло в 50-метровых скалах. Это зрелище сложно описать словами, его нужно увидеть своими глазами.
Что вас ждет
Живописные виды на скалистые берега
Прозрачные ванны для купания
Бирюзовая вода реки
Уникальный опыт посещения сухого каньона
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой природы. Не упустите шанс стать частью этого удивительного приключения!
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.