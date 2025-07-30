Не упустите шанс побывать в каньоне Псахо и насладиться незабываемыми приключениями в окружении красивейшей природы! Здесь течет река, есть водопады, заводи, а высокие стены каньона покрыты зеленью. Также вы посетите Сухой каньон — старое русло, где река больше не течет.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Удивительное путешествие по реке Псахо

Маршрут нашего путешествия проходит по живописному руслу реки Псахо. Этот каньон поистине восхитителен: скалистые берега, покрытые зелеными зарослями, создают неповторимый ландшафт. Прозрачные ванны для купания и бирюзовая вода добавляют особую атмосферу.

Погружение в природу

Вы сможете полностью погрузиться в удивительный мир реки Псахо, преодолевая путь, который вода пробивала в скалах на протяжении сотен лет. Это не просто прогулка — это возможность увидеть, как природа творит свои шедевры.

Сухой каньон

Кроме того, мы посетим сухой каньон — старое русло реки, где вода больше не течет. Это место поразит вас своей величественностью. Представьте себе, как небольшая речка смогла вырезать русло в 50-метровых скалах. Это зрелище сложно описать словами, его нужно увидеть своими глазами.

Что вас ждет

Живописные виды на скалистые берега

Прозрачные ванны для купания

Бирюзовая вода реки

Уникальный опыт посещения сухого каньона

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой природы. Не упустите шанс стать частью этого удивительного приключения!