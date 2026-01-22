Об экскурсии Друзья, наша экскурсия не оставит вас равнодушными! Мы покажем вам все курорты горного кластера за один день – Роза Хутор, «Газпром» и центр «Галактика», Красная Поляна. Пожалуй, самое яркое и захватывающее, что вас ждет – это подъем высоко в горы на канатной дороге с возможностью созерцать потрясающие виды на высоту 1170 метров. В стоимость включены фуникулеры. От нас – комфортабельный автобус, профессиональный экскурсовод, свежий горный воздух и незабываемые впечатления! Мы отправимся в наше мини-путешествие утром. Перед курортами сделаем три небольших остановки. Вы увидите смотровую площадку под Скайпарком (с подвесным веревочным мостом), ущелье Кавказского заповедника и великолепный каньон. Далее сможете увидеть окрестности курортов, вкусно пообедать в горном кафе посреди величественных гор и продегустировать местное вино и мед. Вам предстоит увидеть самое крупное казино России. Желающие могут посетить знаменитый музей Моя Россия После экскурсии приглашаем вас в Олимпийский парк на Шоу поющих фонтанов. Организационные детали • На каждый курорт предоставляется свободное время. На подъем выделяется 3 часа.

Оплата на месте возможна наличными и по куар-коду.

Рекомендуем взять с собой очки и обязательно тепло одеваться. Для туристов с детьми рекомендуем взять детскую коляску.

Льготным категориям граждан обязателен документ для скидки на канатную дорогу: инвалиды, участники СВО, ветераны БД, туристы 60+, 70+.

• Для желающих взять тариф Родельбан, экскурсию в Парк Альпак. парк капибар или подняться на вершину Розы Пик (2320м) можно доплатить в автобусе, билеты у гида. Что включено в стоимость:

Канатная дорога на курорте Роза Хутор на 1170 метров + Олимпийская деревня • Посещение курортов «Газпром», Красная Поляна • Посещение центра «Галактика» • Дегустации • Экскурсионное обслуживание. Услуги профессионального гида • Трансфер туда-обратно • Олимпийский парк и шоу фонтанов Не включено:.

Обед (по желанию) • По желанию оплачивается родельбан, парк альпак Пача Мама, парк капибар, канатка на Розу Пик, музей «Моя Россия». Шоу поющего фонтана в 18.00.