Роза Хутор, Красная Поляна, "Газпром" и центр "Галактика" + шоу фонтанов

Приглашаем вас на один день отправиться в горы! Мы посетим три главных сочинских курорта — Красная Поляна, Роза Хутор и «Газпром».

По пути заглянем и на другие локации: на смотровую площадку
под подвесным мостом Скайпарк, в ущелье Кавказского заповедника, а также Олимпийский парк, где вечером начнется красочное шоу поющих фонтанов. При желании вы можете сразу приобрести билет на канатную дорогу на уровень 1170 м. Или выбрать другую канатку и купить билет у гида на месте.

4.4
977 отзывов
Описание экскурсии

Об экскурсии Друзья, наша экскурсия не оставит вас равнодушными! Мы покажем вам все курорты горного кластера за один день – Роза Хутор, «Газпром» и центр «Галактика», Красная Поляна. Пожалуй, самое яркое и захватывающее, что вас ждет – это подъем высоко в горы на канатной дороге с возможностью созерцать потрясающие виды на высоту 1170 метров. В стоимость включены фуникулеры. От нас – комфортабельный автобус, профессиональный экскурсовод, свежий горный воздух и незабываемые впечатления! Мы отправимся в наше мини-путешествие утром. Перед курортами сделаем три небольших остановки. Вы увидите смотровую площадку под Скайпарком (с подвесным веревочным мостом), ущелье Кавказского заповедника и великолепный каньон. Далее сможете увидеть окрестности курортов, вкусно пообедать в горном кафе посреди величественных гор и продегустировать местное вино и мед. Вам предстоит увидеть самое крупное казино России. Желающие могут посетить знаменитый музей Моя Россия После экскурсии приглашаем вас в Олимпийский парк на Шоу поющих фонтанов. Организационные детали • На каждый курорт предоставляется свободное время. На подъем выделяется 3 часа.
  • Оплата на месте возможна наличными и по куар-коду.
  • Рекомендуем взять с собой очки и обязательно тепло одеваться. Для туристов с детьми рекомендуем взять детскую коляску.
  • Льготным категориям граждан обязателен документ для скидки на канатную дорогу: инвалиды, участники СВО, ветераны БД, туристы 60+, 70+.

• Для желающих взять тариф Родельбан, экскурсию в Парк Альпак. парк капибар или подняться на вершину Розы Пик (2320м) можно доплатить в автобусе, билеты у гида. Что включено в стоимость:

Канатная дорога на курорте Роза Хутор на 1170 метров + Олимпийская деревня • Посещение курортов «Газпром», Красная Поляна • Посещение центра «Галактика» • Дегустации • Экскурсионное обслуживание. Услуги профессионального гида • Трансфер туда-обратно • Олимпийский парк и шоу фонтанов Не включено:.
Обед (по желанию) • По желанию оплачивается родельбан, парк альпак Пача Мама, парк капибар, канатка на Розу Пик, музей «Моя Россия». Шоу поющего фонтана в 18.00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон с горной речкой под Skypark
  • Ущелье (по дороге)
  • Роза Хутор
  • "Газпром" и центр "Галактика", резиденция президента
  • Красная Поляна
  • Вантовый мост
  • Форелевое хозяйство, без захода внутрь
  • Шоу поющих фонтанов
Что включено
  • Трансфер туда-обратно
  • Посещение курортов Газпром, Красная Поляна
  • Олимпийский парк и шоу фонтанов
  • Дегустации
  • Услуги профессионального гида
  • Билет на канатную дорогу (в зависимости от выбранной опции)
Что не входит в цену
  • Обед (по желанию)
  • По желанию: Парк альпак Пача Мама, Родельбан, посещение музея Моя Россия, парк капибар, канатная дорога на Розу Пик, качели и подвесной мост на вершине, открытые фуникулеры, тюбинг, услуги фотографа
  • Билет на канатную дорогу (в зависимости от выбранной опции)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Завершение: Сочи, Мамайка, Адлер, Жд вокзалы, остановки, крупные отели
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 977 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
904
4
46
3
13
2
5
1
9
Б
Борзенко
22 янв 2026
Экскурсия очень понравилась: организация, гид Даша, водитель Саркис. Посмотрели три горных курорта. Все было без спешки. Все успели посмотреть. С погодой нам тоже повезло. В общем отдых удался! Спасибо огранизаторам!
Т
Татьяна
21 янв 2026
Отлично съездили, гид Дарья интересно рассказала обо всём, везде сопроводила, я посетила все заявленные места, поездкой очень довольна
Е
Елена
18 янв 2026
Все объекты олимпийской инфраструктуры. Очень понравился гид. Берите пакетики чая. В кафе Берлога на роза Хутор бесплатный кипяток, стаканы, сахар
Е
Елизавета
16 янв 2026
Экскурсия отличная, места живописные, при подъеме на Розу Пик виды открылись потрясающие❤️ времени было маловато на этом участке экскурсии, но видимо из-за того, что погода была солнечная, все ринулись кататься. Много времени ушло в очереди на подъемник. За день посетили много локаций. Отдельная благодарность экскурсоводу Даше, очень внимательная, приятная и организованная. Спасибо за прекрасный день❤️ организатора рекомендую.
Е
ЕКАТЕРИНА
10 янв 2026
Были на экскурсии 6 января 2026 года… Единственный плюс в том, что попросила организатора связаться не через ватсап (он сейчас практически не работает), а через в телеграмм…) Приехали вовремя… К
водителю вопросов нет, молодец… Гид Дарья специфическая…) Юмор странный, как такового рассказа не было, ну, да ладно…) А вот по 5-10 минут на каждой остановке было ни о чем… не успели ничего… ни в туалет сходить, ни посмотреть что-то… но самое печальное было в обеде…) Дарья 10 раз подчеркнула, что мы же позавтракали, и обед будет в 16:00!!! Зато мы приехали в 11 часов утра, нам раздали меню, и мы выбрали то, что будем есть через 5 часов…)) Потратили кучу времени на выбор еды и дегустации…) На Розе Хутор нет физически времени что-то перекусить… и мы голодные ждали этого долгожданного обеда (по сути, полдника)… Дождались и опешили…) Обед на троих вышел на 7900!!! Мы в ресторане едим дешевле…) Рыба форель с овощами стоит за 100 грамм 300 рублей…) В итоге, она вышла на 3950 рублей!!! В чеке стоял сумасшедший вес 1,150 кг… доказать, что там не было такого веса естественно уже не было возможности… В общем, если хотите гулять голодными и обедать как в неплохом ресторане, то вперед!!! Поменяйте гида, время обеда и кафе…))
Но, к счастью, мы с Вами больше не поедем никуда…))
К красоте гор вопросов нет, это прекрасно…)

О
Оксана
8 янв 2026
Понравился гид, увидели все то, что было предложено в программе, но сжато, не понравилась организация экскурсии по времени (заезды в коммерческие места, которые "своровали" время на самих экскурсионных локациях), также
время выезда на экскурсию (на отдыхе экскурсии являются приятным дополнением, не хочется выезжать в 6ч утра, теряя деньги, потраченные на завтраки в отеле, должен быть альтернативный выбор по времени- ведь кто-то "сова", а кто-то -"жаворонок"…)

Ю
Юлия
24 дек 2025
Ставлю такую оценку, чтобы обратили внимание на водителей. Водитель Мухамед вед себя отвратительно, постоянно был недоволен, причем абсолютно всем вокруг и высказывал все гиду Дарье. Мы сидели через 3 сидения
от водителя, но все это прекрасно слышали. Отказывался включить кондиционер, хотя в автобусе было очень душно. Пошел с наездом по салону с вопросом Кому здесь жарко? После ответов наконец-то включил и то до первой остановки, потом опять выключил и больше не включил, Сначала должны были поехать на Газпром, но он свернул сразу на Роза Хутор, гид на это указала, он только огрызнулся. В итоге приехали на Газпром позже когда было уже темно. И в конце экскурсии он не отвез на остановку, с которой забрал, хотя должен был. А высадил достаточно далеко от места назначения. Причем Дарья ему сказала договориться с гостями, но он просто поставил перед фактом. На вопрос Почему? Ответ Потому что мне потом ехать прямо. Ну норм так. После целого дня экскурсии это вообще не радостно топать лишние полчаса. Полноценно погулять можно только на Роза Хутор. На Красной поляне были 20 мин, на Газпроме вообще 15. Это быстро подняться на смотровую, сделать фото и бегом в автобус

Н
Наталия
27 ноя 2025
Благодарим за удавшуюся экскурсию. Несмотря на некоторые организационные неувязки утром, связанные с Крестным ходом, поездка очень понравилась. Во многом, благодаря очень профессиональному гиду, а также хорошей погоде, другим экскурсантам и интересным местам. Было приятно и познавательно слушать рассказ человека, хорошо знающего и любящего свой город.
К
Кудряшов
26 ноя 2025
Ставлю 5 звёзд. Понравилось абсолютно всё. Экскурсовод доброжелательный, объясняет всё вполне понятно, а кому непонятно, неоднократно повторит и объяснит более подробно. Ни разу не пожалел что обратился за экскурсией именно в эту команду.
Ю
Юлия
25 ноя 2025
Экскурсия прошла хорошо. Много успели посмотреть. Сейчас самая высокая точка «Роза Хутор Пик» закрыта, будет открыта в декабре, очень хотели туда, но прокатились на Красной Поляне, что тоже понравилось, так
как была хорошая погода, сначала в закрытой кабинке и затем на двух открытых, виды шикарные, мы ездили 24 ноября. Посмотрели также Роза Хутор, Газпром и в последнюю очередь фонтаны. Еще были дегустации меда, все разные, вкусные, можно было купить. В Сочи еще вернемся, хотим на высокую точку добраться все таки 🥹🤍

О
Олеся
25 ноя 2025
Все было хорошо. Единственное, что не очень понравилось, это отмена фонтанов (без предупреждения заранее), а также на обед завезли в кафе без выбора, не сказали, что потом позже будет время перекусить в другом месте. Цены в кафе космические, овощи 300г - 1000р и так далее.
И
Ирина
11 ноя 2025
Доброе утро, экскурсия просто изумительная и это заслуга нашего гида, Яков просто волшебник. Я третий раз была с экскурсией на Красной поляне, в разное время года, лучше рассказов я не
слышала, интересно, информации много, подача лёгкая, хочется слушать и слушать. У вас лучший гид на этом маршруте. Даже задержка из-за неродивых туристов им сглажена на все 💯. Благодарим за отлично проведенный день.

О
Олег
8 ноя 2025
Замечательная и познавательная экскурсия! Забрали во время с ближайшей остановки. По пути следования, пока забирали всех участников, Яков познакомил нас с историей районов Сочи, Адлера, Сириуса. Далее по всему маршруту
рассказывал интересные факты по проезжающей местности. Первая остановка в районе Скай парка, шикарнейшие виды и природа. При заезде на Красную поляну был предложен обед в кафе (по желанию). Далее по маршруту посетили всё три курорта. Горы, масштабы и красоты Кавказа, и всё это при грамотном и ненавязивым комментарием экскурсовода, всё с юмором. Нам было интересно. Брали подъемник на Красной Поляне на три высоты, виды завораживают! Спасибо за один замечательный день нашего отпуска. Всём рекомендую, ёмко, сжато, но для первого знакомства с курортами вполне хватает! P. S. Самостоятельно добраться туда в разы дороже нам выходило(до вокзала+ ласточка до курортов), а тут и экскурсия и всё остальное за 500 руб/чел, можно ничего не брать -обед и подъемники, но нам всё было интересно, ни о чем не пожалели

Е
Елена
5 ноя 2025
Оповещали во время, забрали во время почти от дома где остановились. Проблем не возникло даже с маленьким ребенком 8 месяцев и плюс еще двое детей. Мария организатор все подробно объяснила
рассказала, связь поддерживала.. а вопросов было у нас много.. гид «ваша Даша»-милейший человек, все рассказала, показала.. водитель Владимир аккуратное вождение, помогал с погрузкой и разгрузкой коляски на каждой остановке. Дети в восторге, мы под впечатлением от увиденного. Еще ни разу не поднимались.. посмотрели самую высокую почку, поднимались на курорте «красная поляна». Масса восторга и впечатлений! Лучше еще ничего и не видели!!!! Советую!

Т
Татьяна
2 ноя 2025
Спасибо экскурсоводу Якову.

