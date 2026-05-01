Приглашаю в Абхазию — край, где горы встречаются с морем.
Вы увидите жемчужину страны — озеро Рица, живописную Гагру с пальмовыми аллеями и величественный Юпшарский каньон.
Также мы посетим Абхазский Этнопарк: познакомимся с культурой, бытом и ремеслами Страны души, попробуем экопродукцию.
Вы увидите жемчужину страны — озеро Рица, живописную Гагру с пальмовыми аллеями и величественный Юпшарский каньон.
Также мы посетим Абхазский Этнопарк: познакомимся с культурой, бытом и ремеслами Страны души, попробуем экопродукцию.
Описание экскурсииАбхазия — это волшебный край, где горные вершины встречаются с лазурью Черного моря, древние легенды оживают в старинных храмах, а воздух наполнен ароматами самшита и морского бриза. Приглашаю вас в увлекательный мир истории и этнической культуры Страны Души, а также на встречу с жемчужиной Абхазии — озером Рица. Также вы посетите Гагру — живописный город-курорт, где старинная архитектура соседствует с пальмовыми аллеями, а горные склоны отражаются в бирюзовых водах моря. Увидите Юпшарский каньон — узкое ущелье, в котором скалы вздымаются ввысь. Мы посетим уникальное место — Абхазский Этнопарк, где познакомимся с культурой, бытом и историей абхазского народа. Невероятные пейзажи, завораживающие звуки природы, знакомство с культурой и бытом Абхазского народа, ремесленный двор, экопродукция,и уютное кафе в природном ландшафте, стрельба из лука и конные прогулки — каждый, найдёт здесь что-то себе по душе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колоннада в Гагре
- Парк Приморский
- Ресторан «Гагрипш»
- Этнопарк: музей культуры, истории, традиций абхазского народа в исконном стиле, историческая карта XIX века, предметы древности, кузнечное ремесло
- Водопад Девичьи слезы
- Водопад Мужские слезы
- Крепость-храм IX-X ВВ.Н. э
- Подвесной мост на реке Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Cмотровая площадка «Прощай, Родина»
- Озеро Рица
- Дача Сталина (по желанию)
Что включено
- Трансфер на комфортабельном минивэне Toyota Alphard
- Услуги профессионального гида
- Подарок гостям - угощение "Чачей" или "Домашнее вино" (на выбор и по желанию) на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Входной билет в этно-парк - 600 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно)
- Входной билет в Рицинский заповедник - 700 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно)
- Входной билет в музей «Дача Сталина» - 250 руб. /чел. (дети до 8 лет бесплатно) по желанию
- Обед, чай, кофе
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Сочи/Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Душа Абхазии: поездка на озеро Рица с посещением Этнопарка»
-
10%
Групповая
до 19 чел.
Абхазия - страна души: Гагра, Рица, Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
1395 ₽
1550 ₽ за человека
Индивидуальная
Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
Отправиться из Сочи к знаменитому озеру, остановиться у водопадов и осмотреть памятники Гагры
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
от 13 900 ₽ за человека
Индивидуальная
Через Гагру на озеро Рица - в индивидуальном формате
Из Сочи или Адлера - к красотам горной Абхазии и самым живописным уголкам региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
31 мая в 09:00
от 15 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Отправиться к озеру Рица, увидеть Гагру и природный этнопарк, продегустировать вино и чачу
Начало: В Сочи, Адлере или Абхазии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
18 000 ₽ за экскурсию