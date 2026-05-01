Душа Абхазии: поездка на озеро Рица с посещением Этнопарка

Приглашаю в Абхазию — край, где горы встречаются с морем.

Вы увидите жемчужину страны — озеро Рица, живописную Гагру с пальмовыми аллеями и величественный Юпшарский каньон.

Также мы посетим Абхазский Этнопарк: познакомимся с культурой, бытом и ремеслами Страны души, попробуем экопродукцию.
Описание экскурсии

Абхазия — это волшебный край, где горные вершины встречаются с лазурью Черного моря, древние легенды оживают в старинных храмах, а воздух наполнен ароматами самшита и морского бриза. Приглашаю вас в увлекательный мир истории и этнической культуры Страны Души, а также на встречу с жемчужиной Абхазии — озером Рица. Также вы посетите Гагру — живописный город-курорт, где старинная архитектура соседствует с пальмовыми аллеями, а горные склоны отражаются в бирюзовых водах моря. Увидите Юпшарский каньон — узкое ущелье, в котором скалы вздымаются ввысь. Мы посетим уникальное место — Абхазский Этнопарк, где познакомимся с культурой, бытом и историей абхазского народа. Невероятные пейзажи, завораживающие звуки природы, знакомство с культурой и бытом Абхазского народа, ремесленный двор, экопродукция,и уютное кафе в природном ландшафте, стрельба из лука и конные прогулки — каждый, найдёт здесь что-то себе по душе.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Колоннада в Гагре
  • Парк Приморский
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Этнопарк: музей культуры, истории, традиций абхазского народа в исконном стиле, историческая карта XIX века, предметы древности, кузнечное ремесло
  • Водопад Девичьи слезы
  • Водопад Мужские слезы
  • Крепость-храм IX-X ВВ.Н. э
  • Подвесной мост на реке Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Cмотровая площадка «Прощай, Родина»
  • Озеро Рица
  • Дача Сталина (по желанию)
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном минивэне Toyota Alphard
  • Услуги профессионального гида
  • Подарок гостям - угощение "Чачей" или "Домашнее вино" (на выбор и по желанию) на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • Входной билет в этно-парк - 600 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно)
  • Входной билет в Рицинский заповедник - 700 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно)
  • Входной билет в музей «Дача Сталина» - 250 руб. /чел. (дети до 8 лет бесплатно) по желанию
  • Обед, чай, кофе
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Сочи/Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

18 000 ₽ за экскурсию