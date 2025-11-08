Две легенды огня: от Мацесты до Прометея за 10 000 шагов
Отправиться в треккинг к главному герою Олимпа, увидеть источники и узнать их огненную тайну
Сила природы в её стихии.
И если летом многие горные тропы становятся доступнее, то как пройти путь, который скрыт осенью и зимой непроходимыми бурными реками? Мы покажем вам маршрут, который комфортно проходить именно в межсезонье.
Вас ждут 10 000 шагов по «дороге здоровья» — от бальнеологического курорта Мацеста до Орлиных скал, вершин Кавказа и титана Олимпа.
Описание экскурсии
Огненная Мацеста
Вы увидите природные сероводородные источники Мацестинской долины. Здесь можно загадать заветное желание или помолиться у образа Николая Чудотворца. На языке легенд гид расскажет, как огонь связал два эпоса — греческий и адыгский. Поделится историей народа, который проживал в этих местах более 200 лет назад.
Восхождение к Прометею
Затем мы дойдём до главного героя греческого Олимпа — Прометея. Сделаем 10 000 шагов вверх по «дороге здоровья». Вас поразят скалы и вечнозелёные пицундские сосны, а ароматный чай от гида поможет восстановить силы.
Орлиные скалы
Мы поднимемся на высоту 379 м над уровнем моря и со смотровой площадки будем обозревать знаменитые Орлиные скалы. Вам откроются впечатляющие виды на гору Большой Ахун и легендарные трёхтысячники Главного Кавказского хребта.
Кому подойдёт программа
Любителям активных прогулок без медицинских противопоказаний, которые готовы к пешим подъёмам на высоту. Протяжённость маршрута — 3,5 км в одну сторону, набор высоты — на уровень 379 м. Пожилым людям маршрут не рекомендован.
Организационные детали
С вами пойду я или другой гид нашей команды
Прогулка по данному маршруту проводится только в сухую погоду
До места старта вам нужно добраться самостоятельно на общественном транспорте или такси
Перекус можно взять с собой. В начале маршрута есть супермаркет. У гида будет вкусный чай
Дополнительные расходы
Посещение Мацестинского источника: взрослые — 180 ₽, дети с 7 до 13 лет — 90 ₽. Есть льготы
Билеты в национальный парк — 250 ₽. Детям до 17 лет, многодетным семьям и льготным категориям (при наличии удостоверения) вход бесплатный
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старой Мацесте
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Елена — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 214 туристов
Вы замечали, какое умиротворение наступает, когда оказываешься на природе? Аромат лесных цветов, горные вершины и чувство свободы. Это удивительный мир Западного Кавказа, который хочется показать всем. Меня зовут Елена, я профессиональный экскурсовод, член Сочинского географического общества.
профессиональный экскурсовод, член Сочинского географического общества. В арсенале гидов нашей команды не только пешие экскурсии по экотропам Сочинского национального парка, но и городские прогулки с «секретиками». Нам всегда есть чем удивить взрослых и заинтересовать детей любого возраста.
Если нужно, сможем поговорить на одном языке даже с медведем).
Члены команды — сертифицированные гиды и просто сочинцы, которые любят гостей нашего города. Сможем организовать ваш активный отдых по самым интересным уголкам Большого Сочи. Вы побываете там, где не проходят обычные экскурсионные маршруты с обязательным навязчивым сервисом. Всегда ответим на любой ваш вопрос. Готовы к приключениям с нами?
Тогда до встречи в Сочи!
Т
Тамара
8 ноя 2025
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Елене! Это было незабываемое приключение. На протяжении всего маршрута нам открывались волшебные природные пейзажи, а Елена умело погрузила нас не только в историю здешних читать дальше
мест, но и открыла тайны местный природы, совместиы их с легендами. Нам очень повезло, что мы оказались под руководством именно Елены🙏. Всем очень рекомендую именно этот тур. Он превосходит все ожидания. Мы обязательно вернёмся!