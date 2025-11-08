Сила природы в её стихии. И если летом многие горные тропы становятся доступнее, то как пройти путь, который скрыт осенью и зимой непроходимыми бурными реками? Мы покажем вам маршрут, который комфортно проходить именно в межсезонье. Вас ждут 10 000 шагов по «дороге здоровья» — от бальнеологического курорта Мацеста до Орлиных скал, вершин Кавказа и титана Олимпа.

Описание экскурсии

Огненная Мацеста

Вы увидите природные сероводородные источники Мацестинской долины. Здесь можно загадать заветное желание или помолиться у образа Николая Чудотворца. На языке легенд гид расскажет, как огонь связал два эпоса — греческий и адыгский. Поделится историей народа, который проживал в этих местах более 200 лет назад.

Восхождение к Прометею

Затем мы дойдём до главного героя греческого Олимпа — Прометея. Сделаем 10 000 шагов вверх по «дороге здоровья». Вас поразят скалы и вечнозелёные пицундские сосны, а ароматный чай от гида поможет восстановить силы.

Орлиные скалы

Мы поднимемся на высоту 379 м над уровнем моря и со смотровой площадки будем обозревать знаменитые Орлиные скалы. Вам откроются впечатляющие виды на гору Большой Ахун и легендарные трёхтысячники Главного Кавказского хребта.

Кому подойдёт программа

Любителям активных прогулок без медицинских противопоказаний, которые готовы к пешим подъёмам на высоту. Протяжённость маршрута — 3,5 км в одну сторону, набор высоты — на уровень 379 м. Пожилым людям маршрут не рекомендован.

Организационные детали

С вами пойду я или другой гид нашей команды

Прогулка по данному маршруту проводится только в сухую погоду

До места старта вам нужно добраться самостоятельно на общественном транспорте или такси

Перекус можно взять с собой. В начале маршрута есть супермаркет. У гида будет вкусный чай

Дополнительные расходы