Две легенды огня: от Мацесты до Прометея за 10 000 шагов

Отправиться в треккинг к главному герою Олимпа, увидеть источники и узнать их огненную тайну
Сила природы в её стихии.

И если летом многие горные тропы становятся доступнее, то как пройти путь, который скрыт осенью и зимой непроходимыми бурными реками? Мы покажем вам маршрут, который комфортно проходить именно в межсезонье.

Вас ждут 10 000 шагов по «дороге здоровья» — от бальнеологического курорта Мацеста до Орлиных скал, вершин Кавказа и титана Олимпа.
Описание экскурсии

Огненная Мацеста

Вы увидите природные сероводородные источники Мацестинской долины. Здесь можно загадать заветное желание или помолиться у образа Николая Чудотворца. На языке легенд гид расскажет, как огонь связал два эпоса — греческий и адыгский. Поделится историей народа, который проживал в этих местах более 200 лет назад.

Восхождение к Прометею

Затем мы дойдём до главного героя греческого Олимпа — Прометея. Сделаем 10 000 шагов вверх по «дороге здоровья». Вас поразят скалы и вечнозелёные пицундские сосны, а ароматный чай от гида поможет восстановить силы.

Орлиные скалы

Мы поднимемся на высоту 379 м над уровнем моря и со смотровой площадки будем обозревать знаменитые Орлиные скалы. Вам откроются впечатляющие виды на гору Большой Ахун и легендарные трёхтысячники Главного Кавказского хребта.

Кому подойдёт программа

Любителям активных прогулок без медицинских противопоказаний, которые готовы к пешим подъёмам на высоту. Протяжённость маршрута — 3,5 км в одну сторону, набор высоты — на уровень 379 м. Пожилым людям маршрут не рекомендован.

Организационные детали

  • С вами пойду я или другой гид нашей команды
  • Прогулка по данному маршруту проводится только в сухую погоду
  • До места старта вам нужно добраться самостоятельно на общественном транспорте или такси
  • Перекус можно взять с собой. В начале маршрута есть супермаркет. У гида будет вкусный чай

Дополнительные расходы

  • Посещение Мацестинского источника: взрослые — 180 ₽, дети с 7 до 13 лет — 90 ₽. Есть льготы
  • Билеты в национальный парк — 250 ₽. Детям до 17 лет, многодетным семьям и льготным категориям (при наличии удостоверения) вход бесплатный

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старой Мацесте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 214 туристов
Вы замечали, какое умиротворение наступает, когда оказываешься на природе? Аромат лесных цветов, горные вершины и чувство свободы. Это удивительный мир Западного Кавказа, который хочется показать всем. Меня зовут Елена, я
читать дальше

профессиональный экскурсовод, член Сочинского географического общества. В арсенале гидов нашей команды не только пешие экскурсии по экотропам Сочинского национального парка, но и городские прогулки с «секретиками». Нам всегда есть чем удивить взрослых и заинтересовать детей любого возраста. Если нужно, сможем поговорить на одном языке даже с медведем). Члены команды — сертифицированные гиды и просто сочинцы, которые любят гостей нашего города. Сможем организовать ваш активный отдых по самым интересным уголкам Большого Сочи. Вы побываете там, где не проходят обычные экскурсионные маршруты с обязательным навязчивым сервисом. Всегда ответим на любой ваш вопрос. Готовы к приключениям с нами? Тогда до встречи в Сочи!

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тамара
8 ноя 2025
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Елене! Это было незабываемое приключение. На протяжении всего маршрута нам открывались волшебные природные пейзажи, а Елена умело погрузила нас не только в историю здешних
читать дальше

мест, но и открыла тайны местный природы, совместиы их с легендами. Нам очень повезло, что мы оказались под руководством именно Елены🙏.
Всем очень рекомендую именно этот тур. Он превосходит все ожидания. Мы обязательно вернёмся!

