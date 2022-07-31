Джиппинг в уникальном природном аквапарке: мини-группа, групповая экскурсия
Добро пожаловать в уникальный природный аквапарк проходящий вдоль границы с Абхазией! Драйв, эмоции, невероятной красоты каньон, Тисо-Самшитовая роща и, конечно, природный аквапарк — изюминка этого тура.
Ближайшие даты:
7
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11
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Потрясающие виды на горы Сочи и Абхазии вдоль границы с Абхазией без пересечения границы
- Многовековая самшитовая роща
- Горная река
- Каньоны
- Ущелье Мамонта
- Каскад горной реки природный аквапарк
- Эко ферма (можно покормить животных, покататься на лошадках, покататься на квадроциклах)
- Смотровая площадка на высоте 2200 метров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Сказочный лес — многовековая самшитовая роща и разнообразие редких растений, занесённых в Красную книгу.
- Смотровая площадка на высоте 2200 метров — с панорамы открываются красивейшие виды на горы Абхазии.
- Ущелье Мамонта. Здесь природа будто из фильма или компьютерной графики. Свежий воздух, прохладная вода реки Безымянка и издалека доносящийся аромат Кавказского шашлыка.
- Природный аквапарк или сказочный каньон. Вы поразитесь красотой каньонов, которые создала природа. Поднимитесь по тропе вверх по течению вдоль каньона. Здесь вас ждёт инструктаж по технике безопасности, а затем сплав по водным горкам. Семь водных горок и несколько купелей. Это невероятные эмоции! И дети и взрослые останутся в восторге. После сплава вы сможете согреться в бане и отдохнуть в уютных беседках.
Важная информация:
- Это пограничная зона, въезд возможен только для граждан РФ, наличие паспорта обязательно.
- Для детей — свидетельство о рождении.
Ежедневно
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по Адлеру
- Дегустации
- Страховка
- Что не входит
- Обед (по желанию завозим в кафе покушать)
- Трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны
- Развлечения в эко-ферме (квадроциклы, катание на лошадях, кормление животных)
- Государственный экологический сбор в акваторию природного аквапарка (200 руб.)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Это пограничная зона, въезд возможен только для граждан РФ, наличие паспорта обязательно.
- Для детей — свидетельство о рождении.
- Маршрут идеально подходит для невыездных граждан в Абхазию.
- Внимание:
- Маршрут экскурсии, объекты показа и цена за дополнительные услуги могут меняться в зависимости от погодных условий и утверждённых цен администраций на самих объектах в рамках данного маршрута.
- Даты экскурсии могут быть перенесены в связи с сильными неблагоприятными погодными условиями
- Тайминг посещений зависит от условий поездки (ожидание туристов во время сбора и на точках остановок, пробки в пути, время на прохождение границы)
- Во всех групповых джип турах Сочи и Абхазии ездят внедорожники - уазы, хантеры, патриоты, Nissan Pathfinder и т. д.
- Посадка 6-8 человек, в активный сезон всегда до 8 человек, информация по местам:
- 1 впереди, 3 посередине, по 2 человека боковые (чаше всего это самодельные пуфики и диванчики сделаны), сзади можно безопасно стоять стоя когда открывается верх машины
- Если вас укачивает сильно, если есть иные причины не садится сзади на боковые то просьба нам написать в ватсапе об этом чтобы мы постарались учесть этот момент, посадок по местам нет, тут не рейсовые автобусы где конкретные места согласно купленным билетам, но учесть ваше пожелание при посадке можем
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
31 июля 2022
Все супер!
Е
Елена
23 июля 2022
Всем советую. Организаторы супер: рассказали все, с условием погоды согласовали новый путь. Водитель Евгений: развлекать умеет по пути, с дорогой справляется, все рассказывает и показывает. Сама экскурсия тоже хорошая, не смотря на дождь. Глина голубая, конечно, не природная, видно что её туда привозят. Но все равно интересно
Е
Екатерина
14 июля 2022
Экскурсия понравилась. Было очень интересно ехать стоя, играла музыка, красивые виды, и в целом была очень приятная атмосфера.
М
Марина
13 июля 2022
Все увлекательно.
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