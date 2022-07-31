Джип-тур в природном аквапарке с купанием

Джиппинг в уникальном природном аквапарке: мини-группа, групповая экскурсия

5
4 отзыва
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Добро пожаловать в уникальный природный аквапарк проходящий вдоль границы с Абхазией! Драйв, эмоции, невероятной красоты каньон, Тисо-Самшитовая роща и, конечно, природный аквапарк — изюминка этого тура.
Джип-тур в природном аквапарке с купанием
Джип-тур в природном аквапарке с купанием
Джип-тур в природном аквапарке с купанием
Джип-тур в природном аквапарке с купанием
Джип-тур в природном аквапарке с купанием
Джип-тур в природном аквапарке с купанием
Джип-тур в природном аквапарке с купанием
Ближайшие даты:
7
авг
8
авг
9
авг
10
авг
11
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12
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Что вас ожидает:

  • Потрясающие виды на горы Сочи и Абхазии вдоль границы с Абхазией без пересечения границы
  • Многовековая самшитовая роща
  • Горная река
  • Каньоны
  • Ущелье Мамонта
  • Каскад горной реки природный аквапарк
  • Эко ферма (можно покормить животных, покататься на лошадках, покататься на квадроциклах)
  • Смотровая площадка на высоте 2200 метров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Сказочный лес — многовековая самшитовая роща и разнообразие редких растений, занесённых в Красную книгу.
  • Смотровая площадка на высоте 2200 метров — с панорамы открываются красивейшие виды на горы Абхазии.
  • Ущелье Мамонта. Здесь природа будто из фильма или компьютерной графики. Свежий воздух, прохладная вода реки Безымянка и издалека доносящийся аромат Кавказского шашлыка.
  • Природный аквапарк или сказочный каньон. Вы поразитесь красотой каньонов, которые создала природа. Поднимитесь по тропе вверх по течению вдоль каньона. Здесь вас ждёт инструктаж по технике безопасности, а затем сплав по водным горкам. Семь водных горок и несколько купелей. Это невероятные эмоции! И дети и взрослые останутся в восторге. После сплава вы сможете согреться в бане и отдохнуть в уютных беседках.

Важная информация:

  • Это пограничная зона, въезд возможен только для граждан РФ, наличие паспорта обязательно.
  • Для детей — свидетельство о рождении.

Ежедневно

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по Адлеру
  • Дегустации
  • Страховка
Что не входит
  • Обед (по желанию завозим в кафе покушать)
  • Трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны
  • Развлечения в эко-ферме (квадроциклы, катание на лошадях, кормление животных)
  • Государственный экологический сбор в акваторию природного аквапарка (200 руб.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Это пограничная зона, въезд возможен только для граждан РФ, наличие паспорта обязательно.
  • Для детей — свидетельство о рождении.
  • Маршрут идеально подходит для невыездных граждан в Абхазию.
  • Внимание:
  • Маршрут экскурсии, объекты показа и цена за дополнительные услуги могут меняться в зависимости от погодных условий и утверждённых цен администраций на самих объектах в рамках данного маршрута.
  • Даты экскурсии могут быть перенесены в связи с сильными неблагоприятными погодными условиями
  • Тайминг посещений зависит от условий поездки (ожидание туристов во время сбора и на точках остановок, пробки в пути, время на прохождение границы)
  • Во всех групповых джип турах Сочи и Абхазии ездят внедорожники - уазы, хантеры, патриоты, Nissan Pathfinder и т. д.
  • Посадка 6-8 человек, в активный сезон всегда до 8 человек, информация по местам:
  • 1 впереди, 3 посередине, по 2 человека боковые (чаше всего это самодельные пуфики и диванчики сделаны), сзади можно безопасно стоять стоя когда открывается верх машины
  • Если вас укачивает сильно, если есть иные причины не садится сзади на боковые то просьба нам написать в ватсапе об этом чтобы мы постарались учесть этот момент, посадок по местам нет, тут не рейсовые автобусы где конкретные места согласно купленным билетам, но учесть ваше пожелание при посадке можем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Д
31 июля 2022
Все супер!
Е
23 июля 2022
Всем советую. Организаторы супер: рассказали все, с условием погоды согласовали новый путь. Водитель Евгений: развлекать умеет по пути, с дорогой справляется, все рассказывает и показывает. Сама экскурсия тоже хорошая, не смотря на дождь. Глина голубая, конечно, не природная, видно что её туда привозят. Но все равно интересно
Е
14 июля 2022
Экскурсия понравилась. Было очень интересно ехать стоя, играла музыка, красивые виды, и в целом была очень приятная атмосфера.
М
13 июля 2022
Все увлекательно.

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