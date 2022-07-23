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Е Елена Всем советую. Организаторы супер: рассказали все, с условием погоды согласовали новый путь. Водитель Евгений: развлекать умеет по пути, с дорогой справляется, все рассказывает и показывает. Сама экскурсия тоже хорошая, не смотря на дождь. Глина голубая, конечно, не природная, видно что её туда привозят. Но все равно интересно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р Родина Фантастическая природа. Заповедник и аквапарк бесподобны. Купание для смелых. Поначалу была ошеломленна, сейчас думаю, здорово что решилась)) Детей лет до 10 брать не стоит, наверное (если только они не отвязные ихтиандры)))

Организаторам спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Прекрасная программа для семейного и индивидуального отдыха. Захватывающие эмоции как от самой поездки, так и от посещенных мест. Классные водители, но лучший - Арут. Могу ошибаться в написании имени. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Спасибо водителю Ашоту всё рассказал понравилось в потерянном пещере водичка холодная можно охладиться рекомендую горный аквапрк в мантово ущелье классная рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктория Классная экскурсия, нам очень понравилось. Природный аквапарк это просто чудо природы, никогда подобного не видели. Было весело, интересно и познавательно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет