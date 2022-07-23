Добро пожаловать в уникальный природный парк проходящий вдоль границы с Абхазией! Музыка, эмоции, невероятной красоты каньон, Тисо-Самшитовая роща и, конечно, удивительные виды этого парка
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Сказочный лес — многовековая самшитовая роща и разнообразие редких растений, занесённых в Красную книгу.
- Смотровая площадка на высоте 2200 метров — с панорамы открываются красивейшие виды на горы Абхазии.
• Ущелье Мамонта. Здесь природа будто из фильма или компьютерной графики. Свежий воздух, прохладная вода реки Безымянка и издалека доносящийся аромат Кавказского шашлыка. Важная информация:
- Это пограничная зона, въезд возможен только для граждан РФ, наличие паспорта обязательно. Без пересечения границы!
- Для детей — свидетельство о рождении. Важная информация: Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет Сбор трансфером только с Адлера и Сириуса от ближайшей к вам остановки.
Выезды утром и в обед
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Потрясающие виды на горы Сочи и Абхазии вдоль границы с Абхазией без пересечения границы
- Многовековая самшитовая роща
- Горная река
- Каньоны
- Ущелье Мамонта со всеми его достопримечательностями
- Смотровая площадка на высоте 2200 метров
Что включено
- Гид-водитель
- Трансфер по Адлеру и Сириусу
- Страховка
- Угощения
Что не входит в цену
- Обед (по желанию завозим в кафе покушать)
- Развлечения в эко-ферме
- Государственный экологический сбор в акваторию природного аквапарка (250 руб.)
- Трансфер только с Адлера/Сириуса 450 руб. /место
Место начала и завершения?
Адлер, остановки
Когда и сколько длится?
Когда: Выезды утром и в обед
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет
- Сбор трансфером только с Адлера и Сириуса от ближайшей к вам остановки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Всем советую. Организаторы супер: рассказали все, с условием погоды согласовали новый путь. Водитель Евгений: развлекать умеет по пути, с дорогой справляется, все рассказывает и показывает. Сама экскурсия тоже хорошая, не смотря на дождь. Глина голубая, конечно, не природная, видно что её туда привозят. Но все равно интересно
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Р
Фантастическая природа. Заповедник и аквапарк бесподобны. Купание для смелых. Поначалу была ошеломленна, сейчас думаю, здорово что решилась)) Детей лет до 10 брать не стоит, наверное (если только они не отвязные ихтиандры)))
Организаторам спасибо!
Организаторам спасибо!
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Е
Прекрасная программа для семейного и индивидуального отдыха. Захватывающие эмоции как от самой поездки, так и от посещенных мест. Классные водители, но лучший - Арут. Могу ошибаться в написании имени.
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С
Спасибо водителю Ашоту всё рассказал понравилось в потерянном пещере водичка холодная можно охладиться рекомендую горный аквапрк в мантово ущелье классная рекомендую!
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В
Классная экскурсия, нам очень понравилось. Природный аквапарк это просто чудо природы, никогда подобного не видели. Было весело, интересно и познавательно.
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В
Отличный джип тур! Водитель Аркадий бомба! Почувствовали экстрим в поездке с ним! Музыка популярная, громкая! Природный аквапарк огонь! 🔥 10 звезд из 5!))
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