Экскурсия: "Красная поляна + Аквапарк"Галактика ""

Уникальная возможность получить удовольствие от зимних курортов и от водных горок аквапарка «Галактика»

Уникальная возможность получить удовольствие от зимних курортов и от водных горок аквапарка «Галактика».

Круглогодично открытая зона аквапарка позволяет увидеть горы прямо из бассейна! А еще вас ждут водные горки, волновой бассейн, водопады, ленивые реки, сауна и многое другое!
Экскурсия: "Красная поляна + Аквапарк"Галактика ""
Экскурсия: "Красная поляна + Аквапарк"Галактика ""
Экскурсия: "Красная поляна + Аквапарк"Галактика ""
Экскурсия: "Красная поляна + Аквапарк"Галактика ""
Экскурсия: "Красная поляна + Аквапарк"Галактика ""
Экскурсия: "Красная поляна + Аквапарк"Галактика ""
Экскурсия: "Красная поляна + Аквапарк"Галактика ""
Ближайшие даты:
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Вантовый мост
  • Ахштырский каньон
  • Смотровая на Skypark
  • Ущелье Ахцу
  • Минеральный источник Чвижепсе
  • Посещение Греческого Подворья
  • Курорт «Красная Поляна»
  • Курорт «Роза Хутор». Ратуша с часами на «Площади Роза»
  • Курорт «Газпром»
  • Общественно-культурный центр «Галактика»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дорога на Красную Поляну будет проходить по «Царской» дороге, мимо живописного Ахштырского каньона с белыми скалами. Ущелье Ах-цу открывает вид на «ворота» в Красную Поляну среди массива гор. Кавказ богат целебными минеральными источниками, и один из них — нарзанный Чвижепсе — мы обязательно посетим.
Ароматный горный мед производят на Красной Поляне не первый десяток лет. Вы продегустируете местный мед и вино, по желанию — пообедаете.
По пути будет две остановки на курорте Красная Поляна и Роза Хутор, где Вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне гор.
Далее отправитесь в курорт Газпром, где и будет основная остановка для посещения аквапарка «Галактика».
Купание в аквапарке «Галактика» 3 часа. Четыре водные горки, волновой бассейн, водопады, ленивые реки ждут вас! Круглогодично открытая зона аквапарка — это отдельное приключение. Оттуда открывается потрясающий вид на горы. После бассейна можно погреться в хаммаме или финской сауне.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид-экскурсовод
  • Дегустации
  • Страховка
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается входной билет в аквапарк «Галактика»:
  • Взрослый - 3000р., детский 5-9 лет 2000р., дети до 5 лет - бесплатно
  • По желанию:
  • Обед
  • Минеральный источник Чвижепсе 100р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
Завершение: Центральный Сочи, Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания.
  • Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует Вас и подскажет, как провести свободное время.
  • Вы успеете подняться по одной из канатных дорог на выбор.
  • Экскурсию для Вас проведет один из гидов нашей команды.
  • Купальные принадлежности берите с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏆Активный отдых🏡Выездные☀️На весь день🗽Популярные места🏞Роза ХуторКрасная полянаРазвлечения👩‍🏫Для школьников🧜‍♂️Аквапарки🎡Парки аттракционов

Похожие туры в Сочи

Горнолыжные курорты Красной Поляны
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Яна
Яна
4.5
2 отзыва
Горнолыжные курорты Красной Поляны
На этой экскурсии вас ждут самые захватывающие виды и увлекательные развлечения Красной Поляны
Сочи и Адлер, ближайшая остановка к вам
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
800 за 1 человека
Олимпийское наследие: горнолыжные курорты Красной Поляны
9 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии Федор
Федор
Нет отзывов
Олимпийское наследие: горнолыжные курорты Красной Поляны
Осмотрите визитные карточки трёх главных курортов: "Роза Хутор", "Красная Поляна", "Газпром Лаура"
Улица Ленина, 219, Сочи (Адлер)
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
1 000 за 1 человека
Горнолыжная экскурсия по курортам Красной Поляны
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
Нет отзывов
Горнолыжная экскурсия по курортам Красной Поляны
Провести день на трассах одного из 3 курортов и улучшить технику катания с гидом-инструктором
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
10 000 за всё до 4 чел.
3 курорта Красной Поляны
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Владислава
Владислава
4.6
514 отзывов
3 курорта Красной Поляны
Автобусное путешествие-знакомство с природой Сочи и наследием Олимпиады 2014
у вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
1000450 за 1 человека
Курорты Красной Поляны
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.8
12 отзывов
Курорты Красной Поляны
Обзорная автомобильная экскурсия по визитным карточкам поселка и лайфхаки от местного жителя
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
8 900 за всё до 6 чел.
Курорты Красной Поляны: экскурсия с горнолыжным гидом
5 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
2 отзыва
Курорты Красной Поляны: экскурсия с горнолыжным гидом
Сориентироваться на снежных трассах, получить полезные лайфхаки и прокатиться в отличной компании
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
6 500 за 1 человека
Красная Поляна - полная обзорная экскурсия к вершинам Кавказского Хребта
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
4.6
18 отзывов
Красная Поляна - полная обзорная экскурсия к вершинам Кавказского Хребта
В 2014 году в Сочи прошли Олимпийские игры
Из центра Сочи и из Адлера - от остановок
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
500 за 1 человека
Красная Поляна - три курорта в мини-группе
8 часов
🚗 На машине
Групповая
до 14 чел.
Организатор экскурсии ГОСТур
ГОСТур
4.9
62 отзыва
Красная Поляна - три курорта в мини-группе
Отправляйтесь в путешествие по трем горнолыжным курортам
Забираем от отеля
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
2 000 за 1 человека
Старая новая Красная Поляна
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
4.5
13 отзывов
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта - с отправлением из Красной поляны
в вашем отеле
20 дек
21 дек
22 дек
27 дек
6 500 за всё до 4 чел.
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Азамат
Азамат
4.3
4 отзыва
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
в Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
800 за 1 человека
Путешествие «Красная Поляна»
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
16 отзывов
Путешествие «Красная Поляна»
Авторская индивидуальная экскурсия на автомобиле премиум-класса Ауди Q3 2015 г
По договорённости
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
20 000 за всё до 4 чел.
"Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром": авторская экскурсия
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
4.9
81 отзыв
"Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром": авторская экскурсия
Предлагаем вам посетить три курорта сочинского горного кластера всего
Сочи, Адлер: КПП отеля или ближайшая остановка
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
1000500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ