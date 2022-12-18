Дорога на Красную Поляну будет проходить по «Царской» дороге, мимо живописного Ахштырского каньона с белыми скалами. Ущелье Ах-цу открывает вид на «ворота» в Красную Поляну среди массива гор. Кавказ богат целебными минеральными источниками, и один из них — нарзанный Чвижепсе — мы обязательно посетим.

Ароматный горный мед производят на Красной Поляне не первый десяток лет. Вы продегустируете местный мед и вино, по желанию — пообедаете.

По пути будет две остановки на курорте Красная Поляна и Роза Хутор, где Вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне гор.

Далее отправитесь в курорт Газпром, где и будет основная остановка для посещения аквапарка «Галактика».

Купание в аквапарке «Галактика» 3 часа. Четыре водные горки, волновой бассейн, водопады, ленивые реки ждут вас! Круглогодично открытая зона аквапарка — это отдельное приключение. Оттуда открывается потрясающий вид на горы. После бассейна можно погреться в хаммаме или финской сауне.