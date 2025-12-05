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Фантастические растения Абхазии и где они обитают

Мармеладные пальмы, лианы пуэрарии и благоухающие османтусы - погружаемся в сказочную флору края
Приготовьтесь к головокружительному путешествию в мир субтропической природы.

Гуляя по паркам и заповедникам Гагры, Пицунды, Гудауты, вы научитесь ориентироваться в буйстве сочной зелени и душистых ароматов. Насладитесь целебными эфирами древних рощ и атмосферными пейзажами абхазской Камбоджи.

А ещё попьете кофе по-восточному под канарским фиником и отведаете незабываемую «лодочку», сидя возле 250-летней шелковицы.
5
6 отзывов
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
Фантастические растения Абхазии и где они обитают

Описание экскурсии

Гибкая программа на любое время года

Моя программа составлена так, чтобы вы застали те растения, которые порадуют вас эффектным цветением в тот сезон, на который прийдётся ваше путешествие. Поскольку различные растения цветут в разное время, можно сделать ход конём и заехать, не сильно отклоняясь от маршрута, туда, где цветение будет смотреться эффектней. Например, на Мгудзырхву, где в апреле россыпью цветёт глициния, а в мае — тунг. Или в январе доедем до новоафонского парка, чтобы вдохнуть тонкий аромат жимолости татарской. Заедем где-нибудь сорвать мандарины, если это ноябрь-январь, вдохнём аромат мимозы, если это февраль, сфотографируемся на фоне цветущей магнолии суланжи, если это март.

Приморский парк

После пересечения границы едем в Гагру. На прогулке по Приморскому парку вы увидите гигантские камфорные деревья и тополя, попробуете вяжущую кавказскую хурму, сладкую бутию, кровельку тисовых шишкоягод или что-нибудь ещё. Сможете сделать красивые снимки на аллее пальм.

Джунгли Старой Гагры

Поднимемся на заброшенный пансионат «Скала», где перед вами раскинутся настоящие джунгли Старой Гагры. Гигантские волны лианы пуэрарии поглотили старинные здания, и это похлеще храмового комплекса в Камбодже Ангкор-Вата. А в сентябре пуэрария цветет, что тоже удивительное зрелище.

Coffee time!

Устроим кофебрейк на берегу моря, около заброшенной станции Гагрипш, где можно выпить шикарного кофе по-восточному, сидя под канарским фиником и рассматривая волны гагрской бухты. Здесь же великолепная эвкалиптовая аллея.

Абхазские Мальдивы

Держим путь в Пицунду. Гуляем по заповедной роще, катаемся на старой самодельной качельке, подвешенной на одну из сосен с видом на море. Далее по программе — абхазские Мальдивы, купание в море с песчаным пляжем и Мюссерский заповедник, где субтропическая зелень уступает место средиземноморским пейзажам, а в апреле буйством красок зацветают фиолетовые рододендроны и желтые азалии. Здесь летом спеет ежевика, зимой цветёт мимоза, и красиво круглый год.

Волшебный парк в Мюссере

Затем едем на Дачу Сталина и Горбачева. Если будет желание, вы посетите экскурсию. Но главная наша цель — дивный парк. Здесь цветут гигантские камелии (февраль-март), спеет фейхоа (ноябрь) и благоухает османтус (октябрь). Гигантские криптомерии укрывают памятник кентавру, а утомленные солнцем платаны грустно шуршат листвой вслед уходящему лету. Здесь также можно искупаться летом.

Сказочный лес

Дальше направляемся на форелевое хозяйство. Форель поскольку-постольку. Главное — что творится в лесу, за хозяйством. Это красивейший реликтовый лес с самшитами и папоротниками, поросшими толстым слоем мха. А ещё безумного цвета горная река Мчишта, которая вырывается из-под земли и несет чистейшие воды к морю. И место, где раньше всего зацветают подснежники — уже в декабре!

«Лодочка», абхазские чаи, липы и олеандры

Дальше едем в Гудауту. В кафе, открытом в старом парке с олеандрами и шикарным 250-летним деревом шелковицы, я предложу отведать самое вкусное в Абхазии хачапури по-аджарски. После отправимся на Лыхнинскую чайную фабрику, где вы попробуете чаи из всех возможных листьев и трав региона. При желании доедем до Дурипша с чайными плантациями. В Лыхнах подпитаемся энергией от 300-летних лип и полюбуемся узорами плюща на развалинах летней резиденции князей. А также заглянем в старейший действующий храм Абхазии, которому без малого 1000 лет. На подворье храма вас будет ждать конфетное дерево (спеет в октябре-феврале).

Платаны-гиганты

Финальным аккордом станет древнее священное село Ачандары, где на поле растут 3 гигантских платана, возраст которых 700-800 лет. Время выело платаны изнутри, поэтому туда легко может зайти — только представьте — всадник на коне.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже бывал в Абхазии, видел Рицу и Новый Афон, но хочет новых впечатлений. И конечно же, эта экскурсия подойдёт тем, кто любит природу, экзотические цветения, готов слушать рассказы о растениях, наслаждаться ароматами, пробовать, удивляться. Я постарался сделать программу физически несложной, но ходить всё же придется.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: форелевое хозяйство — 300 ₽ за чел., дача Сталина/Горбачева в Мюссере — 400 ₽ за чел., кофе — 200 ₽ за чел., обед — примерно 800 ₽ за чел.
  • Забираю на машине из Сочи (центральной части), Мацесты, Хосты, Кудепсты, Адлера, Сириуса, Гагры.
    Из Красной Поляны (Розы Хутора) + 2000 ₽ к стоимости экскурсии

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2519 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Екатерина
Все было замечательно. Рекомендую
Все было замечательно. Рекомендую
Все было замечательно. Рекомендую
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М
Отличная экскурсия.
Спасибо за интересную экскурсию по Абхазии, за ваш профессионализм и умение увлекательно рассказывать о природе, культуре и истории этого края.
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Сергей
Для тех, кто хочет не просто "Золотое кольцо Абхазии", а что-то помимо этого. Очень интересно и познавательно. Побывали там, куда с автобусом не заедешь. Очень рекомендую
Для тех, кто хочет не просто "Золотое кольцо Абхазии", а что-то помимо этого. Очень интересно и
Для тех, кто хочет не просто "Золотое кольцо Абхазии", а что-то помимо этого. Очень интересно и
Для тех, кто хочет не просто "Золотое кольцо Абхазии", а что-то помимо этого. Очень интересно и
Для тех, кто хочет не просто "Золотое кольцо Абхазии", а что-то помимо этого. Очень интересно и
Для тех, кто хочет не просто "Золотое кольцо Абхазии", а что-то помимо этого. Очень интересно и
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Дмитрий
А Вы знаете, какая она, Абхазия? Ответ очевиден: наиболее известные курорты Гагры, дача Сталина на Рице, Пицунда, новоафонские пещеры. Верно, это азы. Но наш проводник Антон показал нам совершенно другую
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Абхазию: уникальную своими живописными уголками природы и достопримечательностями, уводящими путешественников в историю этого края на много веков назад. Мы увидели храм, которому уже 800 лет, но он до сих пор действующий. Побывали и в полуразвалившемся княжеском замке X века. Но я не с того начал - за время прогулки мы увидели насколько удивительные растения обитают в Абхазии, которые подчас имеют возраст больше чем возведенные рукой человеком строения - например, реликтовые самшиты, многовековые платаны, которые живут на честном слове. Еще мы своими глазами увидели конфетные деревья, которые увы по сезону не плодоносили (прав был Чуковский, описав такое в своем детской книжке) и место, где падчерица могла к новогоднему столу собрать мачехе подснежники (ожившие строчки из "12 месяцев"). Однако не буду раскрывать остальные растительные секреты нашего путешествия, которые мы сочетали с знаковыми точками по пути.
Например, конечно, мы побывали на даче Сталина. Только не на той, куда возят основные толпы туристов на оз. Рица. Места этих государственных дач стоит посетить хотя бы из-за чудесного морского пляжа с таким приятным человеческим ступням песком вместо обдирающей ноги гальки. Хотя, каждому своё. Кому-то милее сердцу пляж галечный. На обратном пути Антон предложил нам переместиться в прошлое и посмотреть, как выглядели Гагры XIX-XX веков. Фотографии оттуда говорят, что скорее мы побывали веке в XVI-XVII и не в России, а где-то в средневековой Италии и увидели встречи Ромео с Джульеттой.
Экскурсия заняла у нас целый день. Но мы ничуть не устали, так как поездка была на комфортном автомобиле. Об Абхазии Антон рассказывает просто и интересно, не обременяя слушателей длинными и занудными монологами школьных учебников, не забывая и отвечать на вопросы и поправлять туристов в произношении абхазских слов.
Мы очень довольны этой поездкой. Не раз ещё будем вспоминать о ней и рассказывать друзьям. С удовольствием рекомендуем Антона, как проводника в путешествии по Абхазии.

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О
Великолепная экскурсия! Антон - замечательный гид, который знает невероятное количество информации и преподносит её, ориентируясь на своих слушателей и их интересы. Весь маршрут был построен в соответствии с нашими запросами,
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посмотрели все, что хотели, а также увидели много новых мест, о которых даже не догадывались) Посетили некоторые общеизвестные достопримечательности в то время, когда там не было толп туристов. Где хотели, задерживались подольше. Огромное спасибо Антону!!!

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Т
Удивительная природа Абхазии, а рассказы Антона наполняют ее сказачным очарованием.
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