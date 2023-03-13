Моя программа составлена так, чтобы вы застали те растения, которые порадуют вас эффектным цветением в тот сезон, на который прийдётся ваше путешествие. Поскольку различные растения цветут в разное время, можно сделать ход конём и заехать, не сильно отклоняясь от маршрута, туда, где цветение будет смотреться эффектней. Например, на Мгудзырхву, где в апреле россыпью цветёт глициния, а в мае — тунг. Или в январе доедем до новоафонского парка, чтобы вдохнуть тонкий аромат жимолости татарской. Заедем где-нибудь сорвать мандарины, если это ноябрь-январь, вдохнём аромат мимозы, если это февраль, сфотографируемся на фоне цветущей магнолии суланжи, если это март.
После пересечения границы едем в Гагру. На прогулке по Приморскому парку вы увидите гигантские камфорные деревья и тополя, попробуете вяжущую кавказскую хурму, сладкую бутию, кровельку тисовых шишкоягод или что-нибудь ещё. Сможете сделать красивые снимки на аллее пальм.
Поднимемся на заброшенный пансионат «Скала», где перед вами раскинутся настоящие джунгли Старой Гагры. Гигантские волны лианы пуэрарии поглотили старинные здания, и это похлеще храмового комплекса в Камбодже Ангкор-Вата. А в сентябре пуэрария цветет, что тоже удивительное зрелище.
Устроим кофебрейк на берегу моря, около заброшенной станции Гагрипш, где можно выпить шикарного кофе по-восточному, сидя под канарским фиником и рассматривая волны гагрской бухты. Здесь же великолепная эвкалиптовая аллея.
Держим путь в Пицунду. Гуляем по заповедной роще, катаемся на старой самодельной качельке, подвешенной на одну из сосен с видом на море. Далее по программе — абхазские Мальдивы, купание в море с песчаным пляжем и Мюссерский заповедник, где субтропическая зелень уступает место средиземноморским пейзажам, а в апреле буйством красок зацветают фиолетовые рододендроны и желтые азалии. Здесь летом спеет ежевика, зимой цветет мимоза, и красиво круглый год.
Затем едем на Дачу Сталина и Горбачева. Если будет желание, вы посетите экскурсию. Но главная наша цель — дивный парк. Здесь цветут гигантские камелии (февраль-март), спеет фейхоа (ноябрь) и благоухает османтус (октябрь). Гигантские криптомерии укрывают памятник кентавру, а утомленные солнцем платаны грустно шуршат листвой вслед уходящему лету. Здесь также можно искупаться летом.
Дальше направляемся на форелевое хозяйство. Форель поскольку-постольку. Главное — что творится в лесу, за хозяйством. Это красивейший реликтовый лес с самшитами и папоротниками, поросшими толстым слоем мха. А ещё безумного цвета горная река Мчишта, которая вырывается из-под земли и несет чистейшие воды к морю. И место, где раньше всего зацветают подснежники — уже в декабре!
Дальше едем в Гудауту. В кафе, открытом в старом парке с олеандрами и шикарным 250-летним деревом шелковицы, я предложу отведать самое вкусное в Абхазии хачапури по-аджарски. После отправимся на Лыхнинскую чайную фабрику, где вы попробуете чаи из всех возможных листьев и трав региона. При желании доедем до Дурипша с чайными плантациями. В Лыхнах подпитаемся энергией от 300-летних лип и полюбуемся узорами плюща на развалинах летней резиденции князей. А также заглянем в старейший действующий храм Абхазии, которому без малого 1000 лет. На подворье храма вас будет ждать конфетное дерево (спеет в октябре-феврале).
Финальным аккордом станет древнее священное село Ачандары, где на поле растут 3 гигантских платана, возраст которых 700-800 лет. Время выело платаны изнутри, поэтому туда легко может зайти — только представьте — всадник на коне.
Тем, кто уже бывал в Абхазии, видел Рицу и Новый Афон, но хочет новых впечатлений. И конечно же, эта экскурсия подойдёт тем, кто любит природу, экзотические цветения, готов слушать рассказы о растениях, наслаждаться ароматами, пробовать, удивляться. Я постарался сделать программу физически несложной, но ходить всё же придется.