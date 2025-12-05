Приготовьтесь к головокружительному путешествию в мир субтропической природы. Гуляя по паркам и заповедникам Гагры, Пицунды, Гудауты, вы научитесь ориентироваться в буйстве сочной зелени и душистых ароматов. Насладитесь целебными эфирами древних рощ и атмосферными пейзажами абхазской Камбоджи. А ещё попьете кофе по-восточному под канарским фиником и отведаете незабываемую «лодочку», сидя возле 250-летней шелковицы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гибкая программа на любое время года

Моя программа составлена так, чтобы вы застали те растения, которые порадуют вас эффектным цветением в тот сезон, на который прийдётся ваше путешествие. Поскольку различные растения цветут в разное время, можно сделать ход конём и заехать, не сильно отклоняясь от маршрута, туда, где цветение будет смотреться эффектней. Например, на Мгудзырхву, где в апреле россыпью цветёт глициния, а в мае — тунг. Или в январе доедем до новоафонского парка, чтобы вдохнуть тонкий аромат жимолости татарской. Заедем где-нибудь сорвать мандарины, если это ноябрь-январь, вдохнём аромат мимозы, если это февраль, сфотографируемся на фоне цветущей магнолии суланжи, если это март.

Приморский парк

После пересечения границы едем в Гагру. На прогулке по Приморскому парку вы увидите гигантские камфорные деревья и тополя, попробуете вяжущую кавказскую хурму, сладкую бутию, кровельку тисовых шишкоягод или что-нибудь ещё. Сможете сделать красивые снимки на аллее пальм.

Джунгли Старой Гагры

Поднимемся на заброшенный пансионат «Скала», где перед вами раскинутся настоящие джунгли Старой Гагры. Гигантские волны лианы пуэрарии поглотили старинные здания, и это похлеще храмового комплекса в Камбодже Ангкор-Вата. А в сентябре пуэрария цветет, что тоже удивительное зрелище.

Coffee time!

Устроим кофебрейк на берегу моря, около заброшенной станции Гагрипш, где можно выпить шикарного кофе по-восточному, сидя под канарским фиником и рассматривая волны гагрской бухты. Здесь же великолепная эвкалиптовая аллея.

Абхазские Мальдивы

Держим путь в Пицунду. Гуляем по заповедной роще, катаемся на старой самодельной качельке, подвешенной на одну из сосен с видом на море. Далее по программе — абхазские Мальдивы, купание в море с песчаным пляжем и Мюссерский заповедник, где субтропическая зелень уступает место средиземноморским пейзажам, а в апреле буйством красок зацветают фиолетовые рододендроны и желтые азалии. Здесь летом спеет ежевика, зимой цветёт мимоза, и красиво круглый год.

Волшебный парк в Мюссере

Затем едем на Дачу Сталина и Горбачева. Если будет желание, вы посетите экскурсию. Но главная наша цель — дивный парк. Здесь цветут гигантские камелии (февраль-март), спеет фейхоа (ноябрь) и благоухает османтус (октябрь). Гигантские криптомерии укрывают памятник кентавру, а утомленные солнцем платаны грустно шуршат листвой вслед уходящему лету. Здесь также можно искупаться летом.

Сказочный лес

Дальше направляемся на форелевое хозяйство. Форель поскольку-постольку. Главное — что творится в лесу, за хозяйством. Это красивейший реликтовый лес с самшитами и папоротниками, поросшими толстым слоем мха. А ещё безумного цвета горная река Мчишта, которая вырывается из-под земли и несет чистейшие воды к морю. И место, где раньше всего зацветают подснежники — уже в декабре!

«Лодочка», абхазские чаи, липы и олеандры

Дальше едем в Гудауту. В кафе, открытом в старом парке с олеандрами и шикарным 250-летним деревом шелковицы, я предложу отведать самое вкусное в Абхазии хачапури по-аджарски. После отправимся на Лыхнинскую чайную фабрику, где вы попробуете чаи из всех возможных листьев и трав региона. При желании доедем до Дурипша с чайными плантациями. В Лыхнах подпитаемся энергией от 300-летних лип и полюбуемся узорами плюща на развалинах летней резиденции князей. А также заглянем в старейший действующий храм Абхазии, которому без малого 1000 лет. На подворье храма вас будет ждать конфетное дерево (спеет в октябре-феврале).

Платаны-гиганты

Финальным аккордом станет древнее священное село Ачандары, где на поле растут 3 гигантских платана, возраст которых 700-800 лет. Время выело платаны изнутри, поэтому туда легко может зайти — только представьте — всадник на коне.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже бывал в Абхазии, видел Рицу и Новый Афон, но хочет новых впечатлений. И конечно же, эта экскурсия подойдёт тем, кто любит природу, экзотические цветения, готов слушать рассказы о растениях, наслаждаться ароматами, пробовать, удивляться. Я постарался сделать программу физически несложной, но ходить всё же придется.

Организационные детали

Дополнительные расходы: форелевое хозяйство — 300 ₽ за чел., дача Сталина/Горбачева в Мюссере — 400 ₽ за чел., кофе — 200 ₽ за чел., обед — примерно 800 ₽ за чел.

Забираю на машине из Сочи (центральной части), Мацесты, Хосты, Кудепсты, Адлера, Сириуса, Гагры.

Из Красной Поляны (Розы Хутора) + 2000 ₽ к стоимости экскурсии

Пересечение границы