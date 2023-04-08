На Черноморском побережье Кавказа произрастают сотни экзотических растений — и у каждого своя история. Я поделюсь самыми удивительными из них! Вместе мы зайдём в уголок Фитофантазия, пройдём по Приморскому парку и посидим в тени деревьев. Увидим пальмы, платаны, олеандр, эвкалипт и других «жителей» Сочи. Это будет необычная, душевная и очень живописная прогулка.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сочи благоухающий и цветущий

Мы заглянем в уголок Фитофантазия, где произрастают редкие растения. Погуляем по Приморскому парку, где я покажу вам платаны, эвкалипты, криптомерии и самшит. Полюбуемся природой вокруг Морского вокзала и посидим в тени вековых кедров. За три часа вы:

Научитесь различать растения и узнаете, что добавляют в джинсы для прочности

Раскроете, как экзотические растения доставляли в Сочи и как они приживались в новом месте

Погрузитесь в мир чарующих запахов, отдохнёте и насладитесь пением птиц

Прикоснётесь к тайнам Черного моря и его обитателей

Расшифруете особенности сочинского ландшафтного дизайна

Также, если захотите, мы поговорим не только о растениях, но также затронем темы истории, архитектуры, инфраструктуры Сочи. А ещё по пути нам встретятся старинное здание Зимнего театра и бювет, где вы сможете набрать минеральную воду Пластунская.

Организационные детали