Полюбоваться редкими растениями города и узнать о них интересные факты
На Черноморском побережье Кавказа произрастают сотни экзотических растений — и у каждого из них своя история.
Я поделюсь самыми удивительными из них! Вместе мы зайдём в уголок Фитофантазия, пройдём по Приморскому парку и посидим в тени деревьев. Увидим пальмы, платаны, олеандр, эвкалипт и других «жителей» Сочи. Это будет необычная, душевная и очень живописная прогулка.
Я поделюсь самыми удивительными из них! Вместе мы зайдём в уголок Фитофантазия, пройдём по Приморскому парку и посидим в тени деревьев. Увидим пальмы, платаны, олеандр, эвкалипт и других «жителей» Сочи. Это будет необычная, душевная и очень живописная прогулка.
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Описание
Что вас ожидает
Сочи благоухающий и цветущий
Мы заглянем в уголок Фитофантазия, где произрастают редкие растения. Погуляем по Приморскому парку, где я покажу вам платаны, эвкалипты, криптомерии и самшит. Полюбуемся природой вокруг Морского вокзала и посидим в тени вековых кедров. За три часа вы:
- Научитесь различать растения и узнаете, что добавляют в джинсы для прочности
- Раскроете, как экзотические растения доставляли в Сочи и как они приживались в новом месте
- Погрузитесь в мир чарующих запахов, отдохнёте и насладитесь пением птиц
- Прикоснётесь к тайнам Черного моря и его обитателей
- Расшифруете особенности сочинского ландшафтного дизайна
А еще по пути нам встретятся старинное здание Зимнего театра и бювет, где вы сможете набрать минеральную воду Пластунская.
Организационные детали
По воскресеньям уголок Фитофантазия не работает.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Театральная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Сочи
Добрый день! Меня зовут Светлана, я работаю гидом в Сочи четвертый год. Люблю путешествия, знакомства с новыми людьми, горы и море. Приглашаю на увлекательное прогулки по нашему тёплому, загадочному и живописному городу.
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