На Черноморском побережье Кавказа произрастают сотни экзотических растений — и у каждого своя история.
Я поделюсь самыми удивительными из них! Вместе мы зайдём в уголок Фитофантазия, пройдём по Приморскому парку и посидим в тени деревьев. Увидим пальмы, платаны, олеандр, эвкалипт и других «жителей» Сочи. Это будет необычная, душевная и очень живописная прогулка.
Я поделюсь самыми удивительными из них! Вместе мы зайдём в уголок Фитофантазия, пройдём по Приморскому парку и посидим в тени деревьев. Увидим пальмы, платаны, олеандр, эвкалипт и других «жителей» Сочи. Это будет необычная, душевная и очень живописная прогулка.
Описание экскурсии
Сочи благоухающий и цветущий
Мы заглянем в уголок Фитофантазия, где произрастают редкие растения. Погуляем по Приморскому парку, где я покажу вам платаны, эвкалипты, криптомерии и самшит. Полюбуемся природой вокруг Морского вокзала и посидим в тени вековых кедров. За три часа вы:
- Научитесь различать растения и узнаете, что добавляют в джинсы для прочности
- Раскроете, как экзотические растения доставляли в Сочи и как они приживались в новом месте
- Погрузитесь в мир чарующих запахов, отдохнёте и насладитесь пением птиц
- Прикоснётесь к тайнам Черного моря и его обитателей
- Расшифруете особенности сочинского ландшафтного дизайна
Также, если захотите, мы поговорим не только о растениях, но также затронем темы истории, архитектуры, инфраструктуры Сочи. А ещё по пути нам встретятся старинное здание Зимнего театра и бювет, где вы сможете набрать минеральную воду Пластунская.
Организационные детали
- По воскресеньям уголок Фитофантазия не работает
- По вашему желанию можно скорректировать маршрут, а также согласовать посещение объектов с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 12 туристов
Добрый день! Я коуч-гид города Сочи. Занимаюсь проведением экскурсий 4 года, коучингом — 2 года. Помогаю людям узнать о достопримечательностях города Сочи и заглянуть внутрь себя, прокачать свою самооценку, потренировать уверенность. Имею опыт проведения экскурсий, трансформационных игр, ретритов. Люблю путешествия, знакомства с новыми людьми, горы и море.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отлично прогулялись от Зимнего театра до морского вокзала. Открыли для себя новые места, которые раньше проходили мимо, хотя, живем в Сочи уже 3 года. Обратили внимание на деревья и растения,
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О
Сегодня с дочкой (13 лет) прошлись по Экзотическому Сочи со Светланой. Очень приятно и непринужденно провели время. Познавательно, интересно, легко. Открыли для себя места, которые ранее проходили мимо. И это не только про растения. Без сомнения рекомендуем!
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В
Хочу выразить огромную благодарность Светлане,за замечательное и запоминающееся путешествие,профессиональную организацию экскурсии по индивидуально подобранным маршрутам!Занимательные рассказы о посещаемых местах,за доброжелательное отношение к нашей семье.. Как только увидела нашего гида,уже в
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Очень оперативно Светлана ответила и через 4 часа мы уже вместе любовались и слушали про самые интересные виды растений, были с ребенком 7 лет, Светлана много уделяла времени ребенку, чтобы было интересно и познавательно, гуляли в комфортном нам медленном темпе, рекомендую всем кто хочет узнать гораздо больше о растительном мире Сочи 🌳
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