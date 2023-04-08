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Экзотический Сочи на пешеходной экскурсии

Полюбоваться редкими растениями города и узнать о них интересные факты
На Черноморском побережье Кавказа произрастают сотни экзотических растений — и у каждого своя история.

Я поделюсь самыми удивительными из них! Вместе мы зайдём в уголок Фитофантазия, пройдём по Приморскому парку и посидим в тени деревьев. Увидим пальмы, платаны, олеандр, эвкалипт и других «жителей» Сочи. Это будет необычная, душевная и очень живописная прогулка.
5
4 отзыва
Экзотический Сочи на пешеходной экскурсии
Экзотический Сочи на пешеходной экскурсии
Экзотический Сочи на пешеходной экскурсии

Описание экскурсии

Сочи благоухающий и цветущий

Мы заглянем в уголок Фитофантазия, где произрастают редкие растения. Погуляем по Приморскому парку, где я покажу вам платаны, эвкалипты, криптомерии и самшит. Полюбуемся природой вокруг Морского вокзала и посидим в тени вековых кедров. За три часа вы:

  • Научитесь различать растения и узнаете, что добавляют в джинсы для прочности
  • Раскроете, как экзотические растения доставляли в Сочи и как они приживались в новом месте
  • Погрузитесь в мир чарующих запахов, отдохнёте и насладитесь пением птиц
  • Прикоснётесь к тайнам Черного моря и его обитателей
  • Расшифруете особенности сочинского ландшафтного дизайна

Также, если захотите, мы поговорим не только о растениях, но также затронем темы истории, архитектуры, инфраструктуры Сочи. А ещё по пути нам встретятся старинное здание Зимнего театра и бювет, где вы сможете набрать минеральную воду Пластунская.

Организационные детали

  • По воскресеньям уголок Фитофантазия не работает
  • По вашему желанию можно скорректировать маршрут, а также согласовать посещение объектов с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 12 туристов
Добрый день! Я коуч-гид города Сочи. Занимаюсь проведением экскурсий 4 года, коучингом — 2 года. Помогаю людям узнать о достопримечательностях города Сочи и заглянуть внутрь себя, прокачать свою самооценку, потренировать уверенность. Имею опыт проведения экскурсий, трансформационных игр, ретритов. Люблю путешествия, знакомства с новыми людьми, горы и море.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Никита
Отлично прогулялись от Зимнего театра до морского вокзала. Открыли для себя новые места, которые раньше проходили мимо, хотя, живем в Сочи уже 3 года. Обратили внимание на деревья и растения,
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которые не замечали. Материал Светлана доносила очень понятно и просто, это плюс т. к. я был со своей дочкой, ей 5. Нас не торопили, маршрут и программу подстраивали под наши интересы.

Отлично прогулялись от Зимнего театра до морского вокзала. Открыли для себя новые места, которые раньше проходили
Отлично прогулялись от Зимнего театра до морского вокзала. Открыли для себя новые места, которые раньше проходили
Отлично прогулялись от Зимнего театра до морского вокзала. Открыли для себя новые места, которые раньше проходили
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О
Сегодня с дочкой (13 лет) прошлись по Экзотическому Сочи со Светланой. Очень приятно и непринужденно провели время. Познавательно, интересно, легко. Открыли для себя места, которые ранее проходили мимо. И это не только про растения. Без сомнения рекомендуем!
Сегодня с дочкой (13 лет) прошлись по Экзотическому Сочи со Светланой. Очень приятно и непринужденно провели
Сегодня с дочкой (13 лет) прошлись по Экзотическому Сочи со Светланой. Очень приятно и непринужденно провели
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В
Хочу выразить огромную благодарность Светлане,за замечательное и запоминающееся путешествие,профессиональную организацию экскурсии по индивидуально подобранным маршрутам!Занимательные рассказы о посещаемых местах,за доброжелательное отношение к нашей семье.. Как только увидела нашего гида,уже в
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первые пол часа,поняла что наша экскурсия будет очень интересной и четко слаженной. Гид Светлана -просто образец гида. Она всегда давала полную исчерпывающую информацию,кажется что она знает все обо всем:))Я даже в этом уверена!!Однозначно рекомендую и обращусь снова как буду в Сочи!!Пять с плюсом!

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Елена
Очень оперативно Светлана ответила и через 4 часа мы уже вместе любовались и слушали про самые интересные виды растений, были с ребенком 7 лет, Светлана много уделяла времени ребенку, чтобы было интересно и познавательно, гуляли в комфортном нам медленном темпе, рекомендую всем кто хочет узнать гораздо больше о растительном мире Сочи 🌳
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