Экзотический Сочи

Полюбоваться редкими растениями города и узнать о них интересные факты

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На Черноморском побережье Кавказа произрастают сотни экзотических растений — и у каждого из них своя история.

Я поделюсь самыми удивительными из них! Вместе мы зайдём в уголок Фитофантазия, пройдём по Приморскому парку и посидим в тени деревьев. Увидим пальмы, платаны, олеандр, эвкалипт и других «жителей» Сочи. Это будет необычная, душевная и очень живописная прогулка.
Экзотический Сочи
Экзотический Сочи
Экзотический Сочи
Экзотический Сочи
Экзотический Сочи
Экзотический Сочи
Экзотический Сочи
Экзотический Сочи
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Описание

Что вас ожидает

Сочи благоухающий и цветущий

Мы заглянем в уголок Фитофантазия, где произрастают редкие растения. Погуляем по Приморскому парку, где я покажу вам платаны, эвкалипты, криптомерии и самшит. Полюбуемся природой вокруг Морского вокзала и посидим в тени вековых кедров. За три часа вы:

  • Научитесь различать растения и узнаете, что добавляют в джинсы для прочности
  • Раскроете, как экзотические растения доставляли в Сочи и как они приживались в новом месте
  • Погрузитесь в мир чарующих запахов, отдохнёте и насладитесь пением птиц
  • Прикоснётесь к тайнам Черного моря и его обитателей
  • Расшифруете особенности сочинского ландшафтного дизайна

А еще по пути нам встретятся старинное здание Зимнего театра и бювет, где вы сможете набрать минеральную воду Пластунская.

Организационные детали

По воскресеньям уголок Фитофантазия не работает.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Морской вокзал
Популярные места
Сочи Парк
Развлечения
Приморский бульвар
Зимний Театр
Для студентов

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