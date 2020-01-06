11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем в увлекательное путешествие по знаменитому Олимпийскому парку и приморской набережной в Имеретинской низменности. Вы прогуляетесь среди зелёных эвкалиптов парка и его олимпийских ворцов.
Узнаете, почему для проведения Зимних игр 2014 был выбран именно Сочи, как строились спортивные объекты и на какой трассе гоняли пилоты Формулы-1.
Узнаете, почему для проведения Зимних игр 2014 был выбран именно Сочи, как строились спортивные объекты и на какой трассе гоняли пилоты Формулы-1.
Описание экскурсии
Вы отправитесь в путешествие по олимпийским достопримечательностям в столице Зимних игр 2014 года. По пути познакомитесь с инфраструктурой города и узнаете о его уникальных особенностях, которые сделали возможным проведение Олимпиады в субтропиках.
Прогуляетесь по Олимпийскому парку среди зелёных эвкалиптов и олимпийских дворцов. Протяжённость пешего маршрута — 1 км.
На прогулке:
- вы окунётесь в историю Имеретинской низменности с древнейших времён до наших дней
- узнаете о ходе строительства ледовых дворцов
- услышите об олимпийских победах нашей сборной
- ощутите себя пилотом Формулы-1, стоя на полотне гоночной трассы
Организационные детали
- Трансфер — от вашего отеля в Центральном Сочи. Если вы проживаете в Красной поляне, уточните в переписке стоимость дополнительного трансфера
- Любители автомобилей за доплату могут посетить музей «Спортивных автомобилей Формулы-1» — детали в переписке
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я пользуюсь этим сайтом больше 5 лет и вместе с гидами Трипстера посетил не мало мест. К слову сказать, на этом ресурсе много "гидов-любителей") у кого то лучше, у кого
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E
Прекрасная экскурсия. Мы хотели заказать ее на 15 часов, но я прочитала о том, что в Олимпийском парке надо посмотреть шоу фонтанов, и так как время начала шоу мне не
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Хочу выразить слова восторга и благодарности экскурсоводу Анне. Понравилось хорошее знание исторических фактов, профессиональная проработка маршрутов, и серьезный подход к делу. Сразу видно, что Анна любит свою работу и дело, которым она занимается. Мы узнали много интересного, увлекательного и содержательного. Анна, спасибо большое за высокий профессионализм и хорошее настроение!
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Л
Автомобильная экскурсия была очень интересной и познавательной, удалось многое увидеть своими глазами и восхититься нашими достижениями! Город очень преобразила Олимпиада! Это вызывает чувство гордости за нашу Страну! Мы - МОЛОДЦЫ!!! А гид просто великолепен! Удачи и успехов такому замечательному ГОРОДУ!!!
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О
Поездка с Анной прошла замечательно! Анна настоящий профессионал, приятна в общении, очень хорошо подает информацию. Олимпийский парк вечером очень красиво подсвечен, прогулка оставила самые приятные впечатления. И, конечно, поющий фонтан - даже не ожидали, что это так красиво:)
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Т
Отличная экскурсия! Нашей семье, включая 13-тилетнего сына, очень понравилась. Комфортная, неутомительная, но при этом насыщенная, интересная. Удачно разработан маршрут, продумано все до мелочей. Анна - профессионал своего дела, умеет увлечь. Рекомендую!)
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