11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить то хуже получается. Но Анна далеко не любитель, настоящий гид-профессионал: это чувствуется от момента встречи, далее подачи материала и заканчивается тем, что не успеваешь посмотреть как пролетело время. Экскурсию заказывал моей пожилой маме(она лет 30 не была в Сочи). Полный восторг от увиденного. Для меня радость мамы (а ее сложно удивить, уж поверьте) и есть показатель отличной работы гида. Бонусом от гида служит водичка в машине и динамики (гид проводит экскурсию через микрофон).

Я пользуюсь этим сайтом больше 5 лет и вместе с гидами Трипстера посетил не мало мест. К слову сказать, на этом ресурсе много "гидов-любителей") у кого то лучше, у кого