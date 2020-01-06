11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я пользуюсь этим сайтом больше 5 лет и вместе с гидами Трипстера посетил не мало мест . К слову сказать , на этом ресурсе много "гидов-любителей" ) у кого то лучше , у кого то хуже получается . Но Анна далеко не любитель, настоящий гид-профессионал: это чувствуется от момента встречи , далее подачи материала и заканчивается тем, что не успеваешь посмотреть как пролетело время . Экскурсию заказывал моей пожилой маме(она лет 30 не была в Сочи) . Полный восторг от увиденного . Для меня радость мамы (а ее сложно удивить, уж поверьте) и есть показатель отличной работы гида. Бонусом от гида служит водичка в машине и динамики (гид проводит экскурсию через микрофон) .