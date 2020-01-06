11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в городе Адлер

Анна
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Анна – экскурсионное агентство
Приглашаем в увлекательное путешествие по знаменитому Олимпийскому парку и приморской набережной, расположенным в Имиритинской низменности города Адлер.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча — от отеля Центрального района Сочи/Адлера
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии11 отзывов
4.82
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк

Что вас ожидает

  • На комфортном автомобиле вы отправитесь в путешествие по Олимпийским достопримечательностям столицы Зимних игр 2014 года. По пути познакомитесь с инфраструктурой города и его уникальными особенностями, делающими возможным проведение олимпиады в субтропиках.
  • Затем вам предстоит пешая прогулка по Олимпийскому парку среди зеленых эвкалиптов и Олимпийских дворцов, 5 км.
    Во время экскурсии вы узнаете о ходе строительства ледовых дворцов, окунетесь в историю Имеретинской низменности с древнейших времен до наших дней, услышите об олимпийских победах нашей сборной, сможете прикоснуться к Олимпийскому наследию нашей страны, а также ощутите себя пилотом Формулы-1, стоя над полотном гоночной трассы.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: стоимость трансфера для 1-3 человек — 2000 руб., аренда минивена (до 5 пассажиров) — 9000 руб., аренда микроавтобуса (до 18 пассажиров) — 11600 руб.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Вас заберут из отеля и привезут в отель. Предложение актуально для гостей Центрального Сочи, Адлера и Красной Поляны.
  • В дни, когда работает Олимпийский фонтан, рекомендуем экскурсию сочетать с шоу фонтанов. Есть возможность взять электрокар (за дополнительную плату) для трансфера к центральной Медальной площади, тогда ваше пешее путешествие сократится до 1 км. Любители автомобилей могут посетить в ходе поездки музей «Советского автопрома» или музей «Спортивных автомобилей Формулы-1» (дополнительная услуга не входит в стоимость, оговаривается отдельно).
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — от отеля Центрального района Сочи/Адлера.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну или Краснодар. Каждый наш инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг об природе края, истории, мифологии и религии, который ориентируется на местности и спортивный разряд, красочно расскажет вам о том, что увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Роман
6 января 2020
Я пользуюсь этим сайтом больше 5 лет и вместе с гидами Трипстера посетил не мало мест . К слову сказать , на этом ресурсе много "гидов-любителей" ) у кого то лучше , у кого то хуже получается . Но Анна далеко не любитель, настоящий гид-профессионал: это чувствуется от момента встречи , далее подачи материала и заканчивается тем, что не успеваешь посмотреть как пролетело время . Экскурсию заказывал моей пожилой маме(она лет 30 не была в Сочи) . Полный восторг от увиденного . Для меня радость мамы (а ее сложно удивить, уж поверьте) и есть показатель отличной работы гида. Бонусом от гида служит водичка в машине и динамики (гид проводит экскурсию через микрофон) .
30 декабря 2019
Экскурсию выбирала для моих родителей - им очень понравилось: "Впечатление превзошло все ожидания !" Благодарю Анну за прекрасную работу и праздничное настроение !)
20 июня 2019
Прекрасная экскурсия. Мы хотели заказать ее на 15 часов, но я прочитала о том, что в Олимпийском парке надо посмотреть шоу фонтанов, и так как время начала шоу мне не было известно, то экскурсовод любезно предложила перенести экскурсию на 19 часов, чтобы все успеть посмотреть и попасть непосредственно на шоу фонтанов. Экскурсия была очень интересная, Видно, что человек влюблен в свое дело и хорошо в нем разбирается. Все было прекрасно.
15 июня 2019
Поездка с Анной прошла замечательно! Анна настоящий профессионал, приятна в общении, очень хорошо подает информацию. Олимпийский парк вечером очень красиво подсвечен, прогулка оставила самые приятные впечатления. И, конечно, поющий фонтан - даже не ожидали, что это так красиво:)
6 июня 2019
Если хотите не только посмотреть на Олимпийский парк, но и узнать интересные факты о парке, его объектах и Сочи в целом, то вам к Анне! Спасибо за все!
19 июля 2018
Путешествие восхитительное! Получили столько информации и увидели столько красоты, что уже много дней делимся восторженными впечатлениями с родными и друзьями!
Kirill
4 июня 2018
Поездка запомнится надолго. Шик! Фонтаны – фантастика. Анна – профессионал.
30 августа 2017
Не смотря на ливень, экскурсия прошла отлично! Анна профессионал своего дела.
26 февраля 2017
В праздничный день 23 февраля посетил с экскурсией Олимпийский парк в г. Сочи. Экскурсия получилась насыщенной и содержательной. Экскурсия началась своевременно. Экскурсовод Владимир в полной мере владеет информацией об объектах Олимпийского парка. Умело и доходчиво излагает интересные экскурсионный материал. По личной инициативе помимо парка на своем автомобиле провез по территории все Имеретинской низменности и рассказал много интересного. Большое спасибо за экскурсию. Обязательно порекомендую своим друзьям!
30 июня 2016
Были на экскурсии по Олимпийскому парку , гид Анна очень приятный интеллегентный человек .Все понравилось несмотря на жару , было очень интересно .
Ещё 1 отзыв

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