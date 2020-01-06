11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Треккинг-экскурсия по каньонам Псахо
Отдохнуть от городской суеты и зарядиться энергетикой потрясающей «нерусской» природы
Любителям природы, спорта и приключений эта треккинг-экскурсия даст возможность насладиться одним из самых красивых уголков региона. Вы посетите каменные каньоны, где произрастает Колхидский лес, не имеющий аналогов в России, познакомитесь с географией этого района, узнаете особенности процессов горообразования. Великолепная симфония цвета и формы, воплощенная в воде и камне, очарует вас и перенесет в сказочный, далекий от городской суеты, мир, воспоминания о котором останутся в памяти надолго.