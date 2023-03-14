Хоррор Квест «Неврастения»

В окружении гор и водопадов находится заброшенная хижина

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О гиде
Ответы на вопросы
В окружении гор и водопадов находится заброшенная хижина.

Компания друзей отдыхала в горах, и по пути домой они свернули не на ту тропинку, и на оказались возле этой заброшенной хижины. Смеркается, сотовая связь не ловит, вдалеке шум горной реки, и звуки ночного леса. Не найдя хозяев хижины друзья решили зайти внутрь, благо дверь оказалась не заперта. Но лучше бы они этого не делали.

Обратите внимание, что «Хижина в лесу» является хоррор-квестом и есть ограничения по возрасту участников — 14+!
Хоррор Квест «Неврастения»

Что вас ожидает 🤩

  • Олимпийский парк
  • Трасса Формулы 1, Сочи Автодром
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что случилось с Джеймсом Бёрном?
Этот вопрос уже несколько дней не дает вам покоя. Он, ваш лучший друг, исчез около месяца назад.
Его телефон уже несколько недель недоступен, дома он не появлялся. Джеймс — профессиональный гонщик. Вы помните, что незадолго до его исчезновения карьера вашего друга резко пошла вверх. На фоне возросшей нагрузки у него случился нервный срыв.
Последнее, что вы знаете — Джеймс решил пройти лечение в закрытой, элитной клинике. Но ни в интернете, ни в справочнике нет никакой информации о ней. Будто клиники не существует вовсе.
Единственная ваша зацепка — таксист, который подвозил Джеймса в день его исчезновения в ту самую клинику. Вы отправляетесь туда в надежде выяснить хоть что-нибудь в этой странной истории. Вы точно знаете — с Джеймсом случилось неладное.
Психиатрические клиники всегда выглядят жутко — может быть поэтому вас ничто не насторожило, когда вы приехали. Единственное, что вы заметили — отсутствие вывески и… пациентов…
Нескончаемые коридоры, тусклый мерцающий свет… ну и местечко! Вы ищете хоть кого-нибудь из персонала, чтобы выяснить судьбу своего друга…
Совсем скоро пазл начнет складываться.
Но вы уверены, что действительно хотите знать о том, что случилось?
Ограничение по возрасту 14+.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест с актером
Что не входит
  • Трансфер
  • Питание
Место начала и завершения?
Сириус, Олимпийский парк, Сочи Автодром
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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