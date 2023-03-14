Что случилось с Джеймсом Бёрном?

Этот вопрос уже несколько дней не дает вам покоя. Он, ваш лучший друг, исчез около месяца назад.

Его телефон уже несколько недель недоступен, дома он не появлялся. Джеймс — профессиональный гонщик. Вы помните, что незадолго до его исчезновения карьера вашего друга резко пошла вверх. На фоне возросшей нагрузки у него случился нервный срыв.

Последнее, что вы знаете — Джеймс решил пройти лечение в закрытой, элитной клинике. Но ни в интернете, ни в справочнике нет никакой информации о ней. Будто клиники не существует вовсе.

Единственная ваша зацепка — таксист, который подвозил Джеймса в день его исчезновения в ту самую клинику. Вы отправляетесь туда в надежде выяснить хоть что-нибудь в этой странной истории. Вы точно знаете — с Джеймсом случилось неладное.

Психиатрические клиники всегда выглядят жутко — может быть поэтому вас ничто не насторожило, когда вы приехали. Единственное, что вы заметили — отсутствие вывески и… пациентов…

Нескончаемые коридоры, тусклый мерцающий свет… ну и местечко! Вы ищете хоть кого-нибудь из персонала, чтобы выяснить судьбу своего друга…

Совсем скоро пазл начнет складываться.

Но вы уверены, что действительно хотите знать о том, что случилось?

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