За 8 часов мы с вами посетим старую и новую Гагру, по дороге увидим слияние рек, ущелья, подвесные мосты, каньоны, водопады, голубое озеро и жемчужину Абхазии — озеро Рица.
Описание экскурсииОт Гагры до Рицы: сердце Абхазии В рамках этого насыщенного экскурсионного маршрута вам станут известны исторические факты и легенды, а также чем живёт народ южной республики в наши дни. Впечатлимся буйством субтропической растительности прибрежной зоны Старой Гагры и поднимемся над Новой Гагрой. По пути к озеру Рица полюбуемся высотой грандиозных скал Юпшарского каньона и лазурью Голубого озера. Наша живописная дорога охватит высокогорье Кавказа со скалистыми ущельями, водопадами, реками и изумительной красоты видами. Символ Абхазии — горное озеро Рица — раскинулось на высоте 950 метров над уровнем моря, в окружении заснеженных вершин и первозданных лесов. Находясь на берегах этого водоема, вы ощутите особую энергетику, нередко кажется, что время здесь остановилось. Недаром дача, построенная на озере Рица, была излюбленным местом отдыха товарища Сталина. По вашему желанию можем заехать за локальным вином, чачей, медом, сыром и фруктами. Важная информация:
- Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
- Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Гагра
- Крепость Абаата, ресторан «Гагрипш», Колонада
- Приморский парк принца Ольденбургского
- Действующий храм VI века
- Водопад Девичьи слезы
- Водопад Мужские слезы
- Реки Псоу, Бзыбь, Гега и Юпшара
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Озеро Рица
- Водопад Молочный
- Дача Сталина
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Билет въезда в Рицинский нацпарк
- Трансфер из Красной поляны - 4000 руб
- Каждый дополнительный час - 3000 руб
- Дача Сталина - 450 руб
Место начала и завершения?
От места проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
