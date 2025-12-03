Величественные горы, дегустация мёда и вина, фотостопы с отличными видами — и отдых в аквапарке «Галактика» с горками, бассейнами и сауной. Если не захотите купаться, можно прогуляться по живописному курорту. В любом случае день будет ярким и интересным!
Описание экскурсии
Едем по царской дороге в Красную Поляну — вдоль горных вершин Ахштырского и Ахцу ущелий, с остановками, рассказами о природе Сочи и видами со смотровой площадки на Skypark.
В селе — обзорная экскурсия на автобусе, фотостопы и дегустация вина и мёда. Если захотите, здесь же можно пообедать.
А потом — курорт «Газпром». У вас будет 3 часа, чтобы отдохнуть в аквапарке «Галактика». Внутри — горки, волновые бассейны, водопады, ленивые реки, финская сауна и многое другое. Если не планировали ехать в аквапарк, можете просто погулять — у нас есть специальный билет без посещения аквапарка.
На обратном пути, если у вас будут силы и желание, заедем в Олимпийский парк, чтобы полюбоваться шоу поющих фонтанов.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автобусах Scania, Higer, King Long или Mercedes Sprinter, дегустации вина и мёда, страховка на время путешествия
- Дополнительные расходы — билеты в аквапарк: взрослый — 2500 ₽, детский 5–9 лет — 1500 ₽, детский 0–4 года — 200 ₽; обед — по желанию
- Если вы покупаете билеты в аквапарк не у нас, стоимость экскурсии составит 2000 ₽ — маршрут и программа не меняются
- Время в пути от Сочи до Красной Поляны — от 3 до 4,5 ч с учётом остановок
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Владислава — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 21871 туриста
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений.
