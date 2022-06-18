Краснополянский Голливуд: аудиоэкскурсия по местам съемок фильмов в Сочи

Краснополянский Голливуд

Краснополянский Голливуд: аудиоэкскурсия по местам съемок фильмов в Сочи
Краснополянский Голливуд: аудиоэкскурсия по местам съемок фильмов в Сочи
Краснополянский Голливуд: аудиоэкскурсия по местам съемок фильмов в Сочи
Краснополянский Голливуд: аудиоэкскурсия по местам съемок фильмов в Сочи
Краснополянский Голливуд: аудиоэкскурсия по местам съемок фильмов в Сочи
Краснополянский Голливуд: аудиоэкскурсия по местам съемок фильмов в Сочи
Краснополянский Голливуд: аудиоэкскурсия по местам съемок фильмов в Сочи

Что вас ожидает 🤩

  • Отель, где снимали сериал"Кухня"
  • Курорт Роза Хутор
  • Курорт Газпром
  • Горки город
  • Место съемок фильма"Кавказская пленница"
Более ста лет Сочи считается одним из самых кинематографичных городов страны. Не уступает ему в этом и горнолыжный кластер «Красная Поляна». Курорты «Красная Поляна», «Газпром» и «Роза Хутор» уже успели «засветиться» в нескольких фильмах: спин-оффе «Кухня. Война за отель», сериале «Стервы, или Странности любви», фильме «В спорте только девушки» и других картинах.
Экскурсия начнется на «Красной Поляне» и завершится на курорте «Роза Хутор». За время прогулки по трем курортам кластера вы побываете в местах съемок картин и увидите своими глазами, какие из «киношных» объектов остались в неизменном виде, а какие теперь невозможно узнать.
Вы узнаете любопытные факты из истории создания кинолент, например, как «Красная Поляна» стала единственным кавказским местом в легендарном хите Леонида Гайдая «Кавказская пленница» и почему во время спасения Шурика из горной реки чуть не погиб человек.
Эта прогулка будет интересна не только настоящим киноманам, но и всем, кто хочет с нового ракурса посмотреть на знакомые места. Отправляйтесь навстречу кинематографичному Сочи!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Осмотр ключевых достопримечательностей всех трех горнолыжных курортов кластера
  • Информация по курортам, которая пригодится при планировании активного зимнего или летнего отдыха
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Подъем в Верхний город курорта Красная Поляна – можно подняться на канатке или на машине
Где начинаем и завершаем?
Начало: Эстонская улица, 51, Эстосадок
Завершение: ул. Набережная Лаванда, 5
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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