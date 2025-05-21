Вот малоизвестный факт: немое российское кино начала 20 века снимали в Сочи.
Архитектура в стиле модерн, море, яркое солнце и необычайная красота природы — это и был наш ответ Голливуду! В центре города мы увидим места съёмок как советских, так и дореволюционных фильмов. А в пляжной зоне и акватории Морского порта отыщем декорации известных сериалов и кинокомедий.
Архитектура в стиле модерн, море, яркое солнце и необычайная красота природы — это и был наш ответ Голливуду! В центре города мы увидим места съёмок как советских, так и дореволюционных фильмов. А в пляжной зоне и акватории Морского порта отыщем декорации известных сериалов и кинокомедий.
Описание квеста
Мы прогуляемся по Центральному району города:
- исследуем необыкновенно красивый и киногеничный железнодорожный вокзал
- пройдём по набережной реки
- побываем на романтическом пляже «Ривьера»
- зайдём в акваторию порта, чтобы полюбоваться видами моря
По пути вам предстоит выполнять задания: отгадывать по кадрам из знаменитых фильмов и сериалов места, где они снимались.
Я расскажу, как выглядел курорт более 100 лет назад и как Сочи повлиял на развитие российского кинематографа.
Организационные детали
- Прогулка рассчитана на взрослых и детей от 10 лет
- При желании можем сделать кофестоп в кафе — заказ вы оплачиваете самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 490 туристов
Гид с культурологическим образованием, влюблённый в Сочи! Хорошо знаю историю города, его особенности и достопримечательности, обожаю море и мягкий климат побережья, с удовольствием общаюсь с гостями и знакомлю их с Сочи.Задать вопрос
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