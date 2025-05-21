Вот малоизвестный факт: немое российское кино начала 20 века снимали в Сочи. Архитектура в стиле модерн, море, яркое солнце и необычайная красота природы — это и был наш ответ Голливуду! В центре города мы увидим места съёмок как советских, так и дореволюционных фильмов. А в пляжной зоне и акватории Морского порта отыщем декорации известных сериалов и кинокомедий.

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за 1–3 человек или 1500 ₽ за человека, если вас больше

от 4500 ₽ за 1–3 человек или 1500 ₽ за человека, если вас больше

Описание квеста

Мы прогуляемся по Центральному району города:

исследуем необыкновенно красивый и киногеничный железнодорожный вокзал

пройдём по набережной реки

побываем на романтическом пляже «Ривьера»

зайдём в акваторию порта, чтобы полюбоваться видами моря

По пути вам предстоит выполнять задания: отгадывать по кадрам из знаменитых фильмов и сериалов места, где они снимались.

Я расскажу, как выглядел курорт более 100 лет назад и как Сочи повлиял на развитие российского кинематографа.

Организационные детали