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Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула -1, Олимпийский парк

Ирина Г.
Ирина Г. – Гид из Сочи
Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула -1, Олимпийский парк
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • ☀️Однодневная
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 70 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула -1, Олимпийский парк
Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула -1, Олимпийский парк

Что вы увидите

  • Олимпийский парк
  • Сочиавтодром
Активный вид отдыха. Квест по мотивам легендарного телепроекта «Fort Boyard». Вы станете участником приключений: вашей команде предстоит пройти несколько испытаний на логику, моторику и быстроту реакции. За каждое пройденное испытание вы получаете либо ключ, либо подсказку. Для того чтобы открыть сокровищницу, и добыть золото, нужно 6 ключей, и как можно больше подсказок. Посмотрим, улыбнётся ли Вам удача?
До игры, по пути к игровой зоне, вы сможете увидеть гоночные болиды и трассу Формулы 1
Что входит
  • Посещение Главной трибуны
  • обзорная мини экскурсия по пути следования до игровой площадки. Квест шоу «ФортБоярд» с прохождением испытаний
  • звуковыми
  • световыми спецэффектами
Что не входит
  • Трансфер по согласованию
  • Сувенирная продукция от 50₽
  • Питание от 500₽/чел
  • Музей Автоспорта от 600₽/чел
Начало и место завершения
🚩 ул Триумфальная 26
Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула -1, Олимпийский парк
Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула -1, Олимпийский парк
Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула -1, Олимпийский парк
Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула -1, Олимпийский парк
Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула -1, Олимпийский парк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Г.
Ирина Г.
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