Активный вид отдыха. Квест по мотивам легендарного телепроекта «Fort Boyard». Вы станете участником приключений: вашей команде предстоит пройти несколько испытаний на логику, моторику и быстроту реакции. За каждое пройденное испытание вы получаете либо ключ, либо подсказку. Для того чтобы открыть сокровищницу, и добыть золото, нужно 6 ключей, и как можно больше подсказок. Посмотрим, улыбнётся ли Вам удача?
До игры, по пути к игровой зоне, вы сможете увидеть гоночные болиды и трассу Формулы 1
Что входит
Посещение Главной трибуны
обзорная мини экскурсия по пути следования до игровой площадки. Квест шоу «ФортБоярд» с прохождением испытаний
звуковыми
световыми спецэффектами
Что не входит
Трансфер по согласованию
Сувенирная продукция от 50₽
Питание от 500₽/чел
Музей Автоспорта от 600₽/чел
Начало и место завершения
🚩 ул Триумфальная 26
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 70 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.