Активный вид отдыха. Квест по мотивам легендарного телепроекта «Fort Boyard». Вы станете участником приключений: вашей команде предстоит пройти несколько испытаний на логику, моторику и быстроту реакции. За каждое пройденное испытание вы получаете либо ключ, либо подсказку. Для того чтобы открыть сокровищницу, и добыть золото, нужно 6 ключей, и как можно больше подсказок. Посмотрим, улыбнётся ли Вам удача?

До игры, по пути к игровой зоне, вы сможете увидеть гоночные болиды и трассу Формулы 1