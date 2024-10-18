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сентября в 5:00 стартанули из Сочи до границы с Абхазией. Александр по-военному пунктуален. Автомобиль чистый, комфортный. Через пол часа — граница, русский и абхазский контроль прошли быстро, без трудностей. От Александра уже в пути получили много интересной информации и исторических фактов об этой маленькой стране. Подъезжая к городу Гагра сделали остановку на смотровой площадке, полюбовались шикарными видами. Далее — сама Гагра. Остановка у Колоннады — прекрасный вид на пляж, море. Если бы не шторм, можно было бы даже искупаться. Проехали Гагру быстро. Если нужны дополнительные остановки в заинтересовавших местах, то их нужно делать сразу, так как обратный путь через Гагру — по другому маршруту. Заехали в селение Бзыбь — позавтракали в колоритном местном кафе. Кстати, обедать заезжали в то же место, предварительно заказав по меню. Так что еду в дорогу можно не брать. Еда вкусная, цены чуть ниже сочинских кафе. Новый Афон приехали в 8:45. Касса Новоафонской пещеры открылась в 9:00. Купили билеты на первое посещение пещеры в 9:40. Экскурсия организованная, по времени — более часа, заезд в пещеру на поезде. Сказочное подземелье! Далее — Новоафонский мужской монастырь. Зашли в центральный храм в честь Пантелеймона целителя (для женщин выдают косынку на голову и юбку, если нет своих). Из монастыря открываются великолепные виды на море и Иверскую гору. Прогулялись около водопада, который сделали монахи в 19 веке. Поехали в село Лыхны. Посетили храм Успения Богородицы с многовековой историей. В этом же селе заехали на рынок, купили местные специалитеты. Экскурсия понравилась. Получили много информации для планирования очередной поездки в Абхазию для следующего отпуска. Александр — профессионал и как водитель, и как гид. Рекомендую.