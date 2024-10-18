Многогранная Абхазия: Гагры, Новый Афон и Лыхны

Многогранная Абхазия
Всего за один день вы посетите центр христианства Абхазии — Новый Афон, а также древнюю столицу Абхазского княжества — село Лыхны. Эта поездка станет ярким открытием для ценителей природных красот и любителей истории.
4.88
8 отзывов
Многогранная Абхазия: Гагры, Новый Афон и Лыхны
Многогранная Абхазия: Гагры, Новый Афон и Лыхны
Многогранная Абхазия: Гагры, Новый Афон и Лыхны
Ближайшие даты:
29
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь до Сочи самостоятельно. Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса если вас до 6 человек, можно так же поехать на джипе если вас до 4 человек. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важно знать:
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски.

в любой день, в любое время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Абаата, ресторан «Гагрипш», Колонада
  • Приморский парк принца Ольденбургского
  • Действующий храм VI века
  • Новый Афон
  • Новоафонский монастырь
  • Новоафонская пещера
  • Рукотворный водопад, ж/д станция Псырцха
  • Келья Симона Канонита
  • Дача Сталина
  • Село Лыхны
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Вход в грот Симона Канонита - 350 руб.
  • Новоафонская пещера - 700 руб., дети до 8 лет - бесплатно. В летний сезон (до 30 октября) ежедневно. В другое время уточняйте график работы при бронировании
  • Трансфер из Красной поляны - 4000 руб
  • Дача Сталина - 450 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места вашего проживания
Завершение: По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день, в любое время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям - свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд)
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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3
2
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О
18 окт 2024
Спасибо Александру за экскурсию! Было очень интересно, очень вкусно, очень красиво! Мы не в первый раз в Абхазии, но от Александра узнали много нового об этом цветущем крае. Рекомендуем Александра как надежного, пунктуального и эрудированного гида!
М
11 окт 2024
Индивидуальная экскурсия в Абхазию с Александром, стала самым запоминающимся событием в отпуске. Мы почувствовали себя единственными туристами в стране. Александр, «особым образом» убирает всех людей с ваших локаций:)))) На всех объектах мы были одни, могли любоваться красотами гор и озер и получили массу неповторимых фотографий. Приятным бонусом стали познания Александра в ботанике, которые нам, как новоиспеченным садоводам, были очень интересны.
В
8 окт 2024
Ездили с Александром в Новый Афон 07.10.24 г., очень интересная и увлекательная экскурсии. Один из нашей компании повредил ногу за пару дней до экскурсии и пока мы гуляли по пещере
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Александр отвёз его в красивое место, не дал скучать. По нашей просьбе заехали на пляж в Пицунду, очень хотелось окунуться, т. к. в Сочи море волновалось, заехали)))) большое спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию и индивидуальный подход, очень понравилось)))) получили массу положительных эмоций

Т
1 окт 2024
Огромная благодарность семье Гороховых от семьи Кукановых за сопровождение нашего отпуска! В октябре мы побывали в Абхазии, на Красной Поляне, Скайпарке, Олимпийском Сочи, также у нас была обзорная экскурсия по
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Сочи. Очень давно не были в этом городе, и даже не ожидали, что будет так интересно. Понравилась сама организация поездок: помощь в выборе отеля (мы своим довольны), удобный транспорт (что очень важно!), посещения без долгих утомительных очередей (мы их видели, когда уже возвращались с экскурсий), очень вкусная Кавказская кухня, покупка подарков и южных сладостей — все продумано до мелочей. Такая забота о клиентах подкупает! Чувствуется, что Олеся и Александр любят и свой город, и историю края. Благодаря их убедительным рассказам, мы возвращаемся в Москву с яркими впечатлениями и уверенностью, что Сочи — самый лучший город не только для отдыха, но и для жизни. Рекомендуем всем отдыхающим непременно побывать на горном озере Рица, подняться на высоту 2320 м по канатной дорожке и пощекотать нервы на подвесных мостах, качелях над пропастью и посетить Skypark (обязательно!). А мы ещё вернёмся в Сочи, потому что точно знаем, что там нас ждёт много необыкновенного и интересного. И обратимся за помощью к Олесе и Александру, лучшим экскурсоводам города Сочи.

С
15 сен 2024
Всем доброго времени суток! Никогда не писал отзывы, но тут исключительный случай! Давно не видел такого восторга и радости от поездки на экскурсию у всей семьи! Отдыхая в Сочи решили
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посетить Абхазию. После изучения возможных вариантов и отзывов в интернете, был сделан выбор в пользу индивидуальной поездки на новом комфортном микроавтобусе с Александром. Выбор очень себя оправдал! По дороге мы посетили очень много красивых и уникальных мест, во многие из них на автобусе не завозят. Огромное спасибо Александру! Давно не встречал таких эрудированных и приятных в общении людей. Не просто везёт по маршруту, а делает обзорную экскурсию с пояснениями если есть вопросы, рассказами по истории и традициям Абхазии. Очень всё понравилось, включая очень вкусный завтрак и обед в Абхазском кафе(которое кстати посоветовал Александр) Обязательно поедем на экскурсию с Александром ещё, за одну поездку всё в Абхазии посмотреть просто невозможно)

М
8 сен 2024
Ездили с Александром на экскурсию в Абхазию. Время экскурсии подобрано идеально, все самые популярные места вы посещаете до того, как туда приедут все туристы. Передвигались на новом комфортном микроавтобусе. Александр - очень опытный экскурсовод, не даёт скучать в дороге, знает все обо всем. Александра мне рекомендовал коллега, и сам я смело могу его рекомендовать!
С
4 сен 2024
Абхазию с мужем посещаем впервые. Чтобы составить первое представление об этом крае, организовали индивидуальную экскурсию с гидом Александром. Списались с Александром заранее (18 августа), обговорили день, проплатили аванс. И 3
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сентября в 5:00 стартанули из Сочи до границы с Абхазией. Александр по-военному пунктуален. Автомобиль чистый, комфортный. Через пол часа — граница, русский и абхазский контроль прошли быстро, без трудностей. От Александра уже в пути получили много интересной информации и исторических фактов об этой маленькой стране. Подъезжая к городу Гагра сделали остановку на смотровой площадке, полюбовались шикарными видами. Далее — сама Гагра. Остановка у Колоннады — прекрасный вид на пляж, море. Если бы не шторм, можно было бы даже искупаться. Проехали Гагру быстро. Если нужны дополнительные остановки в заинтересовавших местах, то их нужно делать сразу, так как обратный путь через Гагру — по другому маршруту. Заехали в селение Бзыбь — позавтракали в колоритном местном кафе. Кстати, обедать заезжали в то же место, предварительно заказав по меню. Так что еду в дорогу можно не брать. Еда вкусная, цены чуть ниже сочинских кафе. Новый Афон приехали в 8:45. Касса Новоафонской пещеры открылась в 9:00. Купили билеты на первое посещение пещеры в 9:40. Экскурсия организованная, по времени — более часа, заезд в пещеру на поезде. Сказочное подземелье! Далее — Новоафонский мужской монастырь. Зашли в центральный храм в честь Пантелеймона целителя (для женщин выдают косынку на голову и юбку, если нет своих). Из монастыря открываются великолепные виды на море и Иверскую гору. Прогулялись около водопада, который сделали монахи в 19 веке. Поехали в село Лыхны. Посетили храм Успения Богородицы с многовековой историей. В этом же селе заехали на рынок, купили местные специалитеты. Экскурсия понравилась. Получили много информации для планирования очередной поездки в Абхазию для следующего отпуска. Александр — профессионал и как водитель, и как гид. Рекомендую.

О
1 мар 2024
Хорошее получилось знакомство с Абхазией - индивидуальная обзорная экскурсия с Александром. Оч. рекомендую делать это в зимний период, народу мало, никаких очередей, в Новом Афоне совсем нет туристов, кипарисы, море,
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и при этом в конце февраля + 13 и солнце. Обязательно попробуйте Абхазскую кухню, только попросите гида - Александра поесть в месте где едят абхазы (он такие знает), получите целостное представление не только о красоте и достопримечательностях этот края, но и о быте этого народа.
А я, видимо, приеду ещё в Абхазию,т. к. за один раз удовлетворить свой интерес к истории православия в этом крае не получилось.

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