Всего за один день вы посетите центр христианства Абхазии — Новый Афон, а также древнюю столицу Абхазского княжества — село Лыхны. Эта поездка станет ярким открытием для ценителей природных красот и любителей истории.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииМы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь до Сочи самостоятельно. Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса если вас до 6 человек, можно так же поехать на джипе если вас до 4 человек. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важно знать:
- Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
- Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски.
в любой день, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Абаата, ресторан «Гагрипш», Колонада
- Приморский парк принца Ольденбургского
- Действующий храм VI века
- Новый Афон
- Новоафонский монастырь
- Новоафонская пещера
- Рукотворный водопад, ж/д станция Псырцха
- Келья Симона Канонита
- Дача Сталина
- Село Лыхны
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Вход в грот Симона Канонита - 350 руб.
- Новоафонская пещера - 700 руб., дети до 8 лет - бесплатно. В летний сезон (до 30 октября) ежедневно. В другое время уточняйте график работы при бронировании
- Трансфер из Красной поляны - 4000 руб
- Дача Сталина - 450 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места вашего проживания
Завершение: По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день, в любое время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям - свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию
- Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд)
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
18 окт 2024
Спасибо Александру за экскурсию! Было очень интересно, очень вкусно, очень красиво! Мы не в первый раз в Абхазии, но от Александра узнали много нового об этом цветущем крае. Рекомендуем Александра как надежного, пунктуального и эрудированного гида!
М
Мария
11 окт 2024
Индивидуальная экскурсия в Абхазию с Александром, стала самым запоминающимся событием в отпуске. Мы почувствовали себя единственными туристами в стране. Александр, «особым образом» убирает всех людей с ваших локаций:)))) На всех объектах мы были одни, могли любоваться красотами гор и озер и получили массу неповторимых фотографий. Приятным бонусом стали познания Александра в ботанике, которые нам, как новоиспеченным садоводам, были очень интересны.
В
Валерия
8 окт 2024
Ездили с Александром в Новый Афон 07.10.24 г., очень интересная и увлекательная экскурсии. Один из нашей компании повредил ногу за пару дней до экскурсии и пока мы гуляли по пещере
Т
Татьяна
1 окт 2024
Огромная благодарность семье Гороховых от семьи Кукановых за сопровождение нашего отпуска! В октябре мы побывали в Абхазии, на Красной Поляне, Скайпарке, Олимпийском Сочи, также у нас была обзорная экскурсия по
С
Степан
15 сен 2024
Всем доброго времени суток! Никогда не писал отзывы, но тут исключительный случай! Давно не видел такого восторга и радости от поездки на экскурсию у всей семьи! Отдыхая в Сочи решили
М
Максим
8 сен 2024
Ездили с Александром на экскурсию в Абхазию. Время экскурсии подобрано идеально, все самые популярные места вы посещаете до того, как туда приедут все туристы. Передвигались на новом комфортном микроавтобусе. Александр - очень опытный экскурсовод, не даёт скучать в дороге, знает все обо всем. Александра мне рекомендовал коллега, и сам я смело могу его рекомендовать!
С
Светлана
4 сен 2024
Абхазию с мужем посещаем впервые. Чтобы составить первое представление об этом крае, организовали индивидуальную экскурсию с гидом Александром. Списались с Александром заранее (18 августа), обговорили день, проплатили аванс. И 3
О
Ольга
1 мар 2024
Хорошее получилось знакомство с Абхазией - индивидуальная обзорная экскурсия с Александром. Оч. рекомендую делать это в зимний период, народу мало, никаких очередей, в Новом Афоне совсем нет туристов, кипарисы, море,
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