Что вас ждетДавайте отвлечемся от забот и отправимся в незабываемое мини-путешествие по Черному морю! Прогулка пройдет на очень красивом, единственном в порту парусном катамаране такого класса.

Предлагаем вам взять с собой любимые напитки и закуски, чтобы устроить пикник в одном из самых живописных мест на открытой воде. У вас будет время позагорать на белоснежном борту, понырять и искупаться, устроить фотосессию, да и просто насладиться отдыхом в вашем ритме вдали от шумных пляжей. Во время нашей поездки вы также увидите живописную панораму Сочи и полюбуетесь прекрасным видом на вершины Кавказского хребта.

Организационные моменты:• прогулка на катамаране — 1 час;