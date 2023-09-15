Уникальный отдых в Сочи: прогулка на парусном катамаране с захватывающими видами
Предлагаем прокатиться по акватории Черного моря с ветерком, да еще и на парусном катамаране — единственном подобном в порту Сочи.
Вас ждут захватывающие дыхание виды Кавказских гор, расслабленный отдых под ярким солнцем и купание в открытом море.
Вас ждут захватывающие дыхание виды Кавказских гор, расслабленный отдых под ярким солнцем и купание в открытом море.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Горные вершины Кавказского хребта
- Панорама Сочи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетДавайте отвлечемся от забот и отправимся в незабываемое мини-путешествие по Черному морю! Прогулка пройдет на очень красивом, единственном в порту парусном катамаране такого класса.
Предлагаем вам взять с собой любимые напитки и закуски, чтобы устроить пикник в одном из самых живописных мест на открытой воде. У вас будет время позагорать на белоснежном борту, понырять и искупаться, устроить фотосессию, да и просто насладиться отдыхом в вашем ритме вдали от шумных пляжей. Во время нашей поездки вы также увидите живописную панораму Сочи и полюбуетесь прекрасным видом на вершины Кавказского хребта.
Организационные моменты:• прогулка на катамаране — 1 час;
- группа до 11 человек, по детским билетам на борту может находиться один ребенок до 3-х лет или два до 10 лет включительно;
- до порта вам необходимо добраться самостоятельно;
- возможны отмены прогулки из-за непогоды или непредвиденных обстоятельств;
- возьмите с собой купальные костюмы, солнцезащитные очки и полотенце.
Ежедневно, 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- 1-часовая прогулка с остановкой на купание
- Что не входит
- Напитки и закуски (можно взять с собой)
- Место начала и завершения?
- Порт Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, 16:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Важная информация
- Если зарезервировали менее чем за 24 часа звоните сами.
- Всего по детским билетам на борту может находиться один ребёнок до 3-х лет или два до 10 лет включительно. Если все детские билеты уже забронированы, то далее за ребенка любого возраста оплачивается полная стоимость. Прежде, чем вносить предоплату за заказ с детским билетом, уточните, есть ли свободные детские места.
- До порта вам необходимо добраться самостоятельно
- Море не всегда ждет гостей — случается и шторм. Тогда мы переносим прогулку или возвращаем деньги. Также возможны отмены из-за непредвиденных обстоятельств (приезда важных персон). В непогожие дни пишите в личные сообщения — мы сообщим о наборе группы и разрешении на выход в море.
- С собой возьмите купальные костюмы, солнцезащитные очки и полотенце в холодное время плед вам выдаст капитан
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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