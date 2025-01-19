Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Советские режиссеры сбились с ног в поисках новых лиц! Оригинальный типаж, темперамент, харизма — вот что они ищут! А вдруг именно вы достойны попасть на экраны и стать кумиром зрителей? Давайте проверим: отправимся в советское кинопрошлое Сочи, побродим по съёмочным площадкам легендарных фильмов и приобщимся к заветному «Камера, мотор, начали!»