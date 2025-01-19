Советские режиссеры сбились с ног в поисках новых лиц! Оригинальный типаж, темперамент, харизма — вот что они ищут! А вдруг именно вы достойны попасть на экраны и стать кумиром зрителей? Давайте проверим: отправимся в советское кинопрошлое Сочи, побродим по съёмочным площадкам легендарных фильмов и приобщимся к заветному «Камера, мотор, начали!»
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Вы прогуляетесь по живописным уголкам Сочи и погрузитесь в атмосферу фильмов, которые здесь снимали. Ощутите связь с великими актёрами, узнаете множество историй и перлов, происходивших на съёмках.
Увидите:
- железнодорожный вокзал Сочи, Главная башня
- Аллею звёзд
- Кооперативный сквер
- бронзовую скульптурную композицию, связанную с фильмом «Бриллиантовая рука»
- ресторан «Плакучая ива»
- лестницу Эллинского спуска
- улицу Орджоникидзе, где снимали любимый детьми фильм «Старик Хоттабыч»
- Зимний театр
- Летний театр, где снимался фильм «Женщина, которая поёт» с Аллой Пугачёвой в главной роли
Организационные детали
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Сочи
Провёл экскурсии для 465 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сеймур
19 янв 2025
Отличный квест-гид. Рекомендую
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