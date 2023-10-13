Приглашаем на комфортную морскую прогулку в Сочи! Она пройдёт на стильном моторном катамаране, оборудованном уютными диванами и мягкими подушками. Вы сможете позагорать, поплавать в открытом море, порыбачить и покататься на сапе. Мы возьмём на себя все организационные моменты — вам останется наслаждаться отдыхом.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы отправитесь на прогулку на суперсовременном морском катамаране, впервые спущенном на воду летом 2023 года. Он оборудован холодильником, кухней, спальным местом на двоих, уборной, тентом на случай дождя и удобными лестницами для выхода в море. А также диванами и мягкими подушками на носу и на корме. Кроме того, на катамаране есть сап и удочки — вы сможете ими воспользоваться.

Организационные детали