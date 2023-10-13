Прокатиться на современной яхте-катамаране, позагорать и искупаться в открытом море
Приглашаем на комфортную морскую прогулку в Сочи! Она пройдёт на стильном моторном катамаране, оборудованном уютными диванами и мягкими подушками. Вы сможете позагорать, поплавать в открытом море, порыбачить и покататься на сапе. Мы возьмём на себя все организационные моменты — вам останется наслаждаться отдыхом.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы отправитесь на прогулку на суперсовременном морском катамаране, впервые спущенном на воду летом 2023 года. Он оборудован холодильником, кухней, спальным местом на двоих, уборной, тентом на случай дождя и удобными лестницами для выхода в море. А также диванами и мягкими подушками на носу и на корме. Кроме того, на катамаране есть сап и удочки — вы сможете ими воспользоваться.
Организационные детали
- Длина катамарана — 8 м, ширина — 4,5 м.
- В стоимость включены: спасательные жилеты, удочки, пледы, посуда, сап
- Вы можете взять с собой любую еду и напитки кроме красных (вино, гранатовый сок и др.)
- Морская прогулка проходит с мая до конца октября
- По запросу продолжительность может быть увеличена. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Центральном морском порту Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Сочи
Здравствуйте! Меня зовут Тома, я занимаюсь сферой яхтинга уже более пяти лет. Свой путь в этом направлении начинала в прекрасном Петербурге. Сейчас живу в Краснодарском крае и своей работой разрушаю стереотипы о «сервисе по-сочински». Приглашаю вас в этом убедиться!
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