Главное достоинство катамарана Angel - простор и устойчивость благодаря двум корпусам. На задней части яхты расположена сетка, на которой можно расслабиться, наслаждаясь морскими волнами. Капитан доставит вас в рыбные места, но можно просто насладиться морской прогулкой.



На борту есть всё необходимое для комфортного отдыха: мягкие подушки, тент от солнца, удочки, JBL колонка и даже санузел. Не забудьте взять шампанское и фрукты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки на парусном катамаране Angel - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода в Сочи наиболее стабильная и комфортная для морских путешествий. Май и октябрь также подходят для прогулок, но могут быть более прохладными вечерами. В остальные месяцы, с ноября по апрель, прогулки возможны, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой, а температура воды - прохладной.

Сейчас август — это идеальное время.