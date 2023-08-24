Главное достоинство катамарана Angel - простор и устойчивость благодаря двум корпусам. На задней части яхты расположена сетка, на которой можно расслабиться, наслаждаясь морскими волнами. Капитан доставит вас в рыбные места, но можно просто насладиться морской прогулкой.
На борту есть всё необходимое для комфортного отдыха: мягкие подушки, тент от солнца, удочки, JBL колонка и даже санузел. Не забудьте взять шампанское и фрукты
На борту есть всё необходимое для комфортного отдыха: мягкие подушки, тент от солнца, удочки, JBL колонка и даже санузел. Не забудьте взять шампанское и фрукты
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Просторный и устойчивый катамаран
- 🎣 Возможность рыбалки в рыбных местах
- 🐬 Шанс увидеть дельфинов
- 🍾 Возможность взять шампанское и фрукты
- 🛋 Комфортные условия на борту
- ☀️ Защита от солнца и дождя
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки на парусном катамаране Angel - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода в Сочи наиболее стабильная и комфортная для морских путешествий. Май и октябрь также подходят для прогулок, но могут быть более прохладными вечерами. В остальные месяцы, с ноября по апрель, прогулки возможны, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой, а температура воды - прохладной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дельфины
Описание экскурсии
В двухчасовом путешествии вы получите удовольствие не только от морских панорам, но и от прогулки на романтичном парусном судне. А если вы отправитесь в вояж утром, есть шанс встретить дельфинов.
Тент на задней части катамарана защитит вас от жары и дождя, а мягкие подушки понравятся и взрослым, и детям. На борту в вашем распоряжении будет два кресла-мешка, диваны для большой компании, полный набор посуды, раскладной стол, полотенца, удочки, снасти, колонка JBL Bluetooth, а также санузел (душ, туалет).
Организационные детали
- Морская прогулка проходит с мая до конца октября
- По запросу продолжительность может быть увеличена
- В стоимость включены также спасательные жилеты, рыболовные снасти, пледы и посуда
- Вы можете пронести на борт любую еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок и т. д.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Центральном Морском порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 223 туристов
Всем привет. Меня зовут Дмитрий, я представляю дружную команду в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
К сожалению, на катамаране прокатиться не получилось, так как нам сообщили, что в день поездки катамаран сломался. Однако нам оперативно предложили замену - прогулку на моторном катере на следующий день
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Буду краток. Отличная 2-х часовая прогулка по морю на катамаране. Отдыхали семьёй из 3-х человек, один ребёнок, сразу оценил сетку, там прохладно от воды, есть навес от солнца, сиденья, столик,
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Е
Прогулка в закатное время была одним из самых запоминающихся моментов в этом путешествии. Я бы порекомендовала всем, кто приезжает отдохнуть в Сочи, посмотреть на город с другой стороны.
Как, мне кажется, главным преимуществом данного катамарана является сетка, на которой можно находится всю морскую прогулку🛥️
Как, мне кажется, главным преимуществом данного катамарана является сетка, на которой можно находится всю морскую прогулку🛥️
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Е
Благодарим за чудесный вечер в море! Организация на высшем уровне! Дмитрий и его команда очень классные ребята, все прошло душевно и с заботой о нашем комфорте. Судно и капитан выше всяких похвал! Рекомендую всем, вернемся еще к вам!
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Ну просто прогулка по морю. Без предметно. Без комментариев. На катамаран чисто. И по времени 1 час 40 минут.
Дмитрий
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо, что поделились вашим впечатлением и обратили внимание на этот момент.
Приносим извинения за несоответствие в продолжительности прогулки. Вы абсолютно
Приносим извинения за несоответствие в продолжительности прогулки. Вы абсолютно
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М
Прекрасное плавание. Отличный катамаран. Можно поплавать в открытом море,полюбоваться панорамой города с моря
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