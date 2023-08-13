Прогулка на парусном катамаране «Angel»

Идеальный выбор для семей с детьми и компаний, желающих отправиться на морскую рыбалку

5
3 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Главное преимущество катамарана — простор и отсутствие лестниц. Два корпуса, соединённые общей палубой, делают его ещё более устойчивым.

А сетка на задней части яхты — просто мечта! Представьте, как вы лежите на ней как в гамаке, а под вами плещутся волны. Наш капитан отвезёт вас в самые рыбные места. Но можно и просто насладиться морской прогулкой. И не забудьте захватить на борт шампанское с фруктами!
Прогулка на парусном катамаране «Angel»
Прогулка на парусном катамаране «Angel»
Прогулка на парусном катамаране «Angel»
Прогулка на парусном катамаране «Angel»
Прогулка на парусном катамаране «Angel»
Прогулка на парусном катамаране «Angel»
Прогулка на парусном катамаране «Angel»
Прогулка на парусном катамаране «Angel»
Прогулка на парусном катамаране «Angel»
Прогулка на парусном катамаране «Angel»
Прогулка на парусном катамаране «Angel»
Прогулка на парусном катамаране «Angel»
Ближайшие даты:
16
авг
17
авг
18
авг
19
авг
20
авг
21
авг
22
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В двухчасовом путешествии вы получите удовольствие не только от морских панорам, но и от прогулки на романтичном парусном судне. А если вы отправитесь в вояж утром, есть шанс встретить дельфинов.

Тент на задней части катамарана защитит вас от жары и дождя, а мягкие подушки понравятся и взрослым, и детям. На борту в вашем распоряжении будет два кресла-мешка, диваны для большой компании, полный набор посуды, раскладной стол, полотенца, удочки, снасти, колонка JBL Bluetooth, а также санузел (душ, туалет).

Организационные детали

  • Морская прогулка проходит с мая до конца октября
  • По запросу продолжительность может быть увеличена
  • В стоимость включены также спасательные жилеты, рыболовные снасти, пледы и посуда
  • Вы можете пронести на борт любую еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок и т. д.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Центральном Морском порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
13 авг 2023
Прогулка на катамаране
Были семьей, искупались, встретили закат в море. Красота!
Е
18 июля 2023
Прогулка в закатное время была одним из самых запоминающихся моментов в этом путешествии. Я бы порекомендовала всем, кто приезжает отдохнуть в Сочи, посмотреть на город с другой стороны.
Как, мне кажется, главным преимуществом данного катамарана является сетка, на которой можно находится всю морскую прогулку🛥️
Прогулка в закатное время была одним из самых запоминающихся моментов в этом путешествии. Я бы порекомендовалаПрогулка в закатное время была одним из самых запоминающихся моментов в этом путешествии. Я бы порекомендовала
Е
8 июля 2023
Благодарим за чудесный вечер в море! Организация на высшем уровне! Дмитрий и его команда очень классные ребята, все прошло душевно и с заботой о нашем комфорте. Судно и капитан выше всяких похвал! Рекомендую всем, вернемся еще к вам!
Благодарим за чудесный вечер в море! Организация на высшем уровне! Дмитрий и его команда очень классные

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
Романтические
Рыбалка
Природа и пейзажи
Животные
Парусная яхта
На яхте

Похожие туры из Сочи

Прогулка на парусном катамаране «Омега»
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Отправиться в морское путешествие и отдохнуть от городской суеты
от Морского вокзала
Завтра
18 авг
19 авг
20 авг
2890026 010 за всё до 11 чел.
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации
в Центральном Морском порту Сочи
Сегодня
Завтра
18 авг
19 авг
14 900 за всё до 8 чел.
Морская рыбалка в мини-группе
Мини-группа
3 часа
12 отзывов
Морская рыбалка в мини-группе
Разведать лучшие рыбные места в окрестностях Сочи
в Адлере
Завтра
18 авг
19 авг
20 авг
2 400 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ