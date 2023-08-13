Главное преимущество катамарана — простор и отсутствие лестниц. Два корпуса, соединённые общей палубой, делают его ещё более устойчивым. А сетка на задней части яхты — просто мечта! Представьте, как вы лежите на ней как в гамаке, а под вами плещутся волны. Наш капитан отвезёт вас в самые рыбные места. Но можно и просто насладиться морской прогулкой. И не забудьте захватить на борт шампанское с фруктами!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В двухчасовом путешествии вы получите удовольствие не только от морских панорам, но и от прогулки на романтичном парусном судне. А если вы отправитесь в вояж утром, есть шанс встретить дельфинов.

Тент на задней части катамарана защитит вас от жары и дождя, а мягкие подушки понравятся и взрослым, и детям. На борту в вашем распоряжении будет два кресла-мешка, диваны для большой компании, полный набор посуды, раскладной стол, полотенца, удочки, снасти, колонка JBL Bluetooth, а также санузел (душ, туалет).

Организационные детали