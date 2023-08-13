Идеальный выбор для семей с детьми и компаний, желающих отправиться на морскую рыбалку
Главное преимущество катамарана — простор и отсутствие лестниц. Два корпуса, соединённые общей палубой, делают его ещё более устойчивым.
А сетка на задней части яхты — просто мечта! Представьте, как вы лежите на ней как в гамаке, а под вами плещутся волны. Наш капитан отвезёт вас в самые рыбные места. Но можно и просто насладиться морской прогулкой. И не забудьте захватить на борт шампанское с фруктами!
А сетка на задней части яхты — просто мечта! Представьте, как вы лежите на ней как в гамаке, а под вами плещутся волны. Наш капитан отвезёт вас в самые рыбные места. Но можно и просто насладиться морской прогулкой. И не забудьте захватить на борт шампанское с фруктами!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В двухчасовом путешествии вы получите удовольствие не только от морских панорам, но и от прогулки на романтичном парусном судне. А если вы отправитесь в вояж утром, есть шанс встретить дельфинов.
Тент на задней части катамарана защитит вас от жары и дождя, а мягкие подушки понравятся и взрослым, и детям. На борту в вашем распоряжении будет два кресла-мешка, диваны для большой компании, полный набор посуды, раскладной стол, полотенца, удочки, снасти, колонка JBL Bluetooth, а также санузел (душ, туалет).
Организационные детали
- Морская прогулка проходит с мая до конца октября
- По запросу продолжительность может быть увеличена
- В стоимость включены также спасательные жилеты, рыболовные снасти, пледы и посуда
- Вы можете пронести на борт любую еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок и т. д.)
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Центральном Морском порту Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 104 туристов
Всем привет. Меня зовут Дмитрий, я представляю дружную команду в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших морских прогулках!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
13 авг 2023
Прогулка на катамаране
Были семьей, искупались, встретили закат в море. Красота!
Были семьей, искупались, встретили закат в море. Красота!
Е
Евгенич
18 июля 2023
Прогулка в закатное время была одним из самых запоминающихся моментов в этом путешествии. Я бы порекомендовала всем, кто приезжает отдохнуть в Сочи, посмотреть на город с другой стороны.
Как, мне кажется, главным преимуществом данного катамарана является сетка, на которой можно находится всю морскую прогулку🛥️
Как, мне кажется, главным преимуществом данного катамарана является сетка, на которой можно находится всю морскую прогулку🛥️
Е
Елена
8 июля 2023
Благодарим за чудесный вечер в море! Организация на высшем уровне! Дмитрий и его команда очень классные ребята, все прошло душевно и с заботой о нашем комфорте. Судно и капитан выше всяких похвал! Рекомендую всем, вернемся еще к вам!
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