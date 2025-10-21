На 2-часовой прогулке вы насладитесь панорамами Сочи в лучах заходящего солнца, полюбуетесь Кавказским хребтом и вдохнёте чистейший морской воздух.
С борта вам откроется вид на всё побережье: от Морского вокзала до
С борта вам откроется вид на всё побережье: от Морского вокзала до
Описание экскурсии
Ваше путешествие пройдёт на моторной двухпалубной круизной яхте со всеми удобствами. Вы пройдёте вдоль берега Сочи, оцените виды на город и горы с воды. Встретите незабываемый закат и увидите картинные пейзажи парусников в открытом море. А чтобы прогулка принесла не только эстетическое удовольствие, захватите с собой закуски и напитки (можно алкогольные, кроме красного вина) для пикника на палубе.
Организационные детали
- Морская прогулка проводится круглогодично
- Время и погоду уточняйте заранее. Мы работаем с 09:00 и до заката
- У нас самый большой выбор яхт, мы также предлагаем индивидуальную аренду (детали уточняйте в сообщении гиду)
в понедельник в 09:15, 10:00, 11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:00 и 19:15, во вторник в 09:15, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15 и 19:00, в среду в 09:15, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:00 и 19:30, в четверг в 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:15 и 19:30, в пятницу в 09:15, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15 и 19:00, в субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15 и 19:00, в воскресенье в 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3780 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сочи ул. Бзугу 10
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:15, 10:00, 11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:00 и 19:15, во вторник в 09:15, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15 и 19:00, в среду в 09:15, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:00 и 19:30, в четверг в 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:15 и 19:30, в пятницу в 09:15, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15 и 19:00, в субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15 и 19:00, в воскресенье в 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 5 часов 50 минут
Провели экскурсии для 901 туриста
Приветствую всех любителей моря! Наша компания специализируется на организации незабываемых морских прогулок с 2015 года. Мы гордимся тем, что предлагаем самый большой выбор лучших яхт и катеров, чтобы удовлетворить потребности
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Забронировали на 16.30 С нами никто не связался, позвонила в 16.15-20 когда были уже в порту.
Организатор словно был удивлен, что у нас забронировано, передал нас другому администратору.
Когда бронируешь, можно было
Организатор словно был удивлен, что у нас забронировано, передал нас другому администратору.
Когда бронируешь, можно было
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Пишу сюда, так как Мы были не на прогулке на закате, а на рыбалке днем от Андрея: команда отличная, рыбалка длилась три часа, у всех была добыча, которую капитан нам
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Супер прогулка! Конечно в январе на яхте экстремально, море то закрывали, то открывали, но организатор позвонил мне сам, когда море открыли и поездка удалась), судно "Марсель" отличное, уютное, капитан просто профессионал! Нашла с ним общий язык - у него сын, у меня родной брат ходят в море))
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С
Красивая яхта, красивый закат. Было мало людей, поездка была комфортной. С удовольствием прокатилась бы еще раз.
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Эта поездка на яхте задала невероятный тон моему отпуску сразу после прилета:) настрой на романтичное настроение гарантирован:)
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М
Нам с мужем все понравилось. Единственное, думали будет остановка, чтобы поплавать, но ее не было.
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