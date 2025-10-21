Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы

Вечерняя морская прогулка на борту двухпалубной яхты премиум-класса
На 2-часовой прогулке вы насладитесь панорамами Сочи в лучах заходящего солнца, полюбуетесь Кавказским хребтом и вдохнёте чистейший морской воздух.

С борта вам откроется вид на всё побережье: от Морского вокзала до
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Олимпийской набережной и элитных домов на берегу.

На палубу вы можете взять с собой напитки и закуски для романтического пикника — шампанское и фрукты включены в стоимость. И пусть весь мир подождёт!

Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы

Описание экскурсии

Ваше путешествие пройдёт на моторной двухпалубной круизной яхте со всеми удобствами. Вы пройдёте вдоль берега Сочи, оцените виды на город и горы с воды. Встретите незабываемый закат и увидите картинные пейзажи парусников в открытом море. А чтобы прогулка принесла не только эстетическое удовольствие, захватите с собой закуски и напитки (можно алкогольные, кроме красного вина) для пикника на палубе.

Организационные детали

  • Морская прогулка проводится круглогодично
  • Время и погоду уточняйте заранее. Мы работаем с 09:00 и до заката
  • У нас самый большой выбор яхт, мы также предлагаем индивидуальную аренду (детали уточняйте в сообщении гиду)

в понедельник в 09:15, 10:00, 11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:00 и 19:15, во вторник в 09:15, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15 и 19:00, в среду в 09:15, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:00 и 19:30, в четверг в 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:15 и 19:30, в пятницу в 09:15, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15 и 19:00, в субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15 и 19:00, в воскресенье в 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3780 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сочи ул. Бзугу 10
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:15, 10:00, 11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:00 и 19:15, во вторник в 09:15, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15 и 19:00, в среду в 09:15, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:00 и 19:30, в четверг в 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:15 и 19:30, в пятницу в 09:15, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15 и 19:00, в субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15 и 19:00, в воскресенье в 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 5 часов 50 минут
Провели экскурсии для 901 туриста
Приветствую всех любителей моря! Наша компания специализируется на организации незабываемых морских прогулок с 2015 года. Мы гордимся тем, что предлагаем самый большой выбор лучших яхт и катеров, чтобы удовлетворить потребности
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каждого путешественника. Наша команда состоит из опытных капитанов, которые знают все тайны морской навигации и гарантируют безопасность и комфорт во время вашего отдыха. Чтобы добавить немного экстремальности и веселья в ваше приключение, мы предлагаем услуги аренды гидроциклов. А для поклонников морской рыбалки предоставим всё необходимое оборудование и поможем выбрать идеальное место для ловли. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваше морское приключение стало настоящей историей успеха!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Забронировали на 16.30 С нами никто не связался, позвонила в 16.15-20 когда были уже в порту.
Организатор словно был удивлен, что у нас забронировано, передал нас другому администратору.
Когда бронируешь, можно было
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узнать, сколько раз забронировано. Нас было 2, мест оставалось 9 из 11.
По факту видимо нас подсадили на яхту, где уже было 2 человека, позже присоединилось еще 8 человек, которых мы ждали. Отправились мы не в 16.30, а в 17.06 Но в в общем и целом нам понравилось, если бы не организация. . Виды были красивыми. И почти успели увидеть закат.

Забронировали на 16.30 С нами никто не связался, позвонила в 16.15-20 когда были уже в порту.
Забронировали на 16.30 С нами никто не связался, позвонила в 16.15-20 когда были уже в порту.
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Ольга
Пишу сюда, так как Мы были не на прогулке на закате, а на рыбалке днем от Андрея: команда отличная, рыбалка длилась три часа, у всех была добыча, которую капитан нам
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любезно пожарил. Катались на желтом катамаране, для читающих скептиков напишу, что это самый удобный водный транспорт для рыбалки (не сомневайтесь), он устойчив, ловить рыбу можно даже со второго этажа. Азарт рыбалки реально захватывает. Тем, кто уже наловил рыбу, можно купаться, купались даже дети. Лично мы с супругом, с разрешения капитана, сиганули с крыши в воду. Ощущения не забываемые, круче аквапарка. Мы после рыбалки захотели продолжить водные приключения и капитан Роман направил нас к другим настоящим знатокам моря (это правда, мы разбираемся) - это местный символ Жека и его кореш Дима, это самые знающие, чувствующие и понимающие море люди!!! Большое спасибо Андрею за такие знакомства!!! Спасибо всем за приятное общение и человеческое отношение (для нас это важнее блестящих вылизанных яхт)! Оля и Миша (Темрюк).
P.s. Опять же пишу скептикам: настоящая рыбалка должна происходить на «рыбацкой» лодке!

Пишу сюда, так как Мы были не на прогулке на закате, а на рыбалке днем от
Пишу сюда, так как Мы были не на прогулке на закате, а на рыбалке днем от
Пишу сюда, так как Мы были не на прогулке на закате, а на рыбалке днем от
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Татьяна
Супер прогулка! Конечно в январе на яхте экстремально, море то закрывали, то открывали, но организатор позвонил мне сам, когда море открыли и поездка удалась), судно "Марсель" отличное, уютное, капитан просто профессионал! Нашла с ним общий язык - у него сын, у меня родной брат ходят в море))
Супер прогулка! Конечно в январе на яхте экстремально, море то закрывали, то открывали, но организатор позвонил
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С
Красивая яхта, красивый закат. Было мало людей, поездка была комфортной. С удовольствием прокатилась бы еще раз.
Красивая яхта, красивый закат. Было мало людей, поездка была комфортной. С удовольствием прокатилась бы еще раз.
Красивая яхта, красивый закат. Было мало людей, поездка была комфортной. С удовольствием прокатилась бы еще раз.
Красивая яхта, красивый закат. Было мало людей, поездка была комфортной. С удовольствием прокатилась бы еще раз.
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Анна
Эта поездка на яхте задала невероятный тон моему отпуску сразу после прилета:) настрой на романтичное настроение гарантирован:)
Эта поездка на яхте задала невероятный тон моему отпуску сразу после прилета:) настрой на романтичное настроение гарантирован:)
Эта поездка на яхте задала невероятный тон моему отпуску сразу после прилета:) настрой на романтичное настроение гарантирован:)
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М
Нам с мужем все понравилось. Единственное, думали будет остановка, чтобы поплавать, но ее не было.
Нам с мужем все понравилось. Единственное, думали будет остановка, чтобы поплавать, но ее не было.
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