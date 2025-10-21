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любезно пожарил. Катались на желтом катамаране, для читающих скептиков напишу, что это самый удобный водный транспорт для рыбалки (не сомневайтесь), он устойчив, ловить рыбу можно даже со второго этажа. Азарт рыбалки реально захватывает. Тем, кто уже наловил рыбу, можно купаться, купались даже дети. Лично мы с супругом, с разрешения капитана, сиганули с крыши в воду. Ощущения не забываемые, круче аквапарка. Мы после рыбалки захотели продолжить водные приключения и капитан Роман направил нас к другим настоящим знатокам моря (это правда, мы разбираемся) - это местный символ Жека и его кореш Дима, это самые знающие, чувствующие и понимающие море люди!!! Большое спасибо Андрею за такие знакомства!!! Спасибо всем за приятное общение и человеческое отношение (для нас это важнее блестящих вылизанных яхт)! Оля и Миша (Темрюк).

P.s. Опять же пишу скептикам: настоящая рыбалка должна происходить на «рыбацкой» лодке!