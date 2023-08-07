Экскурсия из Сочи: путешествие на мотоцикле по историческим местам Абхазии
Наш активный тур проходит следующим образом: вы выбираете мотоцикл, получаете экипировку и отправляетесь в уникальную экскурсионную поездку с упрощенным прохождением границ, проезжая по всем памятникам исторического и культурного наследия.
На каждом объекте есть возможность сфотографироваться, погулять, а также узнать историю данного места.
На каждом объекте есть возможность сфотографироваться, погулять, а также узнать историю данного места.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопады «Мужские и девичьи слезы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Чакбарский карниз
- Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Выбрав нашу экскурсию, вы получаете проезд без пробок и прохождение границ в ускоренном режиме. Передвигаясь по территории Абхазии, у вас будет возможность в полной мере насладиться пейзажами, чистым абхазским воздухом (что не всегда удается на машине), посетить намного больше интересных мест, а также искупаться на одном из лучших пляжей Черного моря!
Вы посетите:
- Гагра: ресторан «Гагрипш», парк Принца Ольденбургского, Гагрская Колоннада, заброшенный Зимний театр.
- Рицинский реликтовый национальный парк: водопады «Мужские и девичьи слезы», дегустация абхазской продукции, Голубое озеро, подвесной мост, Зиплайн, Юпшарский каньон, Чакбарский карниз, Озеро Рица.
- Пицунда: Государственный концертный зал Пицундского храма, прогулка по городу, набережная, центральный пляж, купание.
- Есть возможность обсудить индивидуальный маршрут.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Бесплатные дегустации продукции Абхазии
- Что не входит
- Питание (обед)
- Место начала и завершения?
- Олимпийский парк
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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