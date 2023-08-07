Мототур в Абхазию

Экскурсия из Сочи: путешествие на мотоцикле по историческим местам Абхазии

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Наш активный тур проходит следующим образом: вы выбираете мотоцикл, получаете экипировку и отправляетесь в уникальную экскурсионную поездку с упрощенным прохождением границ, проезжая по всем памятникам исторического и культурного наследия.

На каждом объекте есть возможность сфотографироваться, погулять, а также узнать историю данного места.
Мототур в Абхазию
Мототур в Абхазию
Мототур в Абхазию
Мототур в Абхазию
Мототур в Абхазию
Мототур в Абхазию
Ближайшие даты:
7
авг
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авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
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даты

Что вас ожидает:

  • Водопады «Мужские и девичьи слезы»
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Чакбарский карниз
  • Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Выбрав нашу экскурсию, вы получаете проезд без пробок и прохождение границ в ускоренном режиме. Передвигаясь по территории Абхазии, у вас будет возможность в полной мере насладиться пейзажами, чистым абхазским воздухом (что не всегда удается на машине), посетить намного больше интересных мест, а также искупаться на одном из лучших пляжей Черного моря!

Вы посетите:

  • Гагра: ресторан «Гагрипш», парк Принца Ольденбургского, Гагрская Колоннада, заброшенный Зимний театр.
  • Рицинский реликтовый национальный парк: водопады «Мужские и девичьи слезы», дегустация абхазской продукции, Голубое озеро, подвесной мост, Зиплайн, Юпшарский каньон, Чакбарский карниз, Озеро Рица.
  • Пицунда: Государственный концертный зал Пицундского храма, прогулка по городу, набережная, центральный пляж, купание.
  • Есть возможность обсудить индивидуальный маршрут.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Бесплатные дегустации продукции Абхазии
Что не входит
  • Питание (обед)
Место начала и завершения?
Олимпийский парк
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На мотоцикле
История и архитектура
Необычные
Летние
Активный отдых
Экстрим
Выездные
На весь день
Популярные места
Абхазия
Озеро Рица
Природа и пейзажи
Водопады
История и культура
Заброшенные места
Юпшарский каньон
Золотое кольцо Абхазии
Водопад «Девичьи слёзы»

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