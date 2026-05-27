Всего час езды — и вы в удивительно живописном старинном селе. Склоны Кавказа здесь укрыты ковром из нежных листьев, из которых делают ароматный напиток.
Вы узнаете всё о солохаульском чае — как он растёт, чем отличается от других сортов, какие традиции чаепития соблюдают местные. Увидите и другие природные локации, а свободное время посвятите занятию по душе.
Описание экскурсии
13:00 — выезд из Сочи с остановкой у Дагомысских корыт (природных бассейнов)
14:00-21:00 — Солохаул и окрестности
Прибудем к берегам реки Шахе. Со смотровых вы полюбуетесь вершиной Фишт и Ведьминой горой. Послушаете шум водопадов Дм Дм Бон и Девичья коса. Погуляете в окружении чайных плантаций, укрывающих склоны. Продегустируете вина и мёд, а также выберете развлечение по вкусу.
22:00 — возвращение в Сочи
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер в обе стороны, дегустация мёда и вина (строго 18+)
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Полёт на воздушном шаре — взрослый 2500 ₽, детский 2000 ₽
- Зиплайн — взрослый 2000 ₽, детский 1500 ₽
- Прогулка на БТР — взрослый 1000 ₽, детский 700 ₽
- Питание — средний чек 500-700 ₽
- Экосбор на Дагомысских корытах — 300 ₽
ежедневно в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2655 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 11176 туристов
Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических
