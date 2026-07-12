Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся в небольшое путешествие на кабриолете осматривать Олимпийские объекты и конгресс-центр «Сириус». Заедем в Имеретинский порт и сделаем фото на фоне космического корабля «Буран». 5 11 отзывов

Захар Ваш гид в Сочи Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка -10% 7000 ₽ выгода 700 ₽ 6300 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 11 отзывов 1 час 1-3 человека На автомобиле, мотоцикле, кабриолете Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Об экскурсии Вы проедетесь на кабриолете по Олимпийскому парку и всей федеральной территории «Сириус». Гид не только проведёт вам экскурсию по Олимпийским объектам, но и завезёт в Имеретинский морской порт и конгресс-центр «Сириус». Сделает потрясающие фотографии на фоне космического корабля «Буран», судна, на котором Фёдор Конюхов ходил в кругосветное путешествие, на фоне пальм. Вам точно захочется, что бы эта поездка не заканчивалась…

Круглосуточно, ежедневно. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги водителя-сопровождающего

Транспорт Где начинаем и завершаем? Начало: Любая точка в Сириусе Завершение: Любая точка Сириуса Когда и сколько длится? Когда: Круглосуточно, ежедневно. Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.