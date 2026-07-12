Мы отправимся в небольшое путешествие на кабриолете осматривать Олимпийские объекты и конгресс-центр «Сириус». Заедем в Имеретинский порт и сделаем фото на фоне космического корабля «Буран».
Описание фото-прогулкиОб экскурсии Вы проедетесь на кабриолете по Олимпийскому парку и всей федеральной территории «Сириус». Гид не только проведёт вам экскурсию по Олимпийским объектам, но и завезёт в Имеретинский морской порт и конгресс-центр «Сириус». Сделает потрясающие фотографии на фоне космического корабля «Буран», судна, на котором Фёдор Конюхов ходил в кругосветное путешествие, на фоне пальм. Вам точно захочется, что бы эта поездка не заканчивалась…
Круглосуточно, ежедневно.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги водителя-сопровождающего
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любая точка в Сириусе
Завершение: Любая точка Сириуса
Когда и сколько длится?
Когда: Круглосуточно, ежедневно.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Приятный водитель, рассказал про объекты. Увидели достопримечательности Сириуса, олимпийские объекты. Было две остановки для фото. Из минусов-тащились как черепашки, такси быстрее ездят.
.
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М
Все понравилось, классная поездка, за нормальную цену нас возили по многим местам рассказали интересные истории так и ещё и помогли с фотографиями. Всем рекомендую
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С
Всё очень понравилось! Чистый автомобиль, веселый и приятный в общении водитель, рассказал обо всех достопримечательностях. Внимательный и к детским просьбам, просто молодец! Мы очень рады, что воспользовались именно этим предложением, обязательно покатаемся с Алексеем еще!
Рекомендуем!!!
Рекомендуем!!!
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О
С ветерком прокатились на кабриолете по Олимпийскому парку. Впечатления самые лучшие. Алексей с кем мы ездили, просто лапочка, обоятельный мужчина с чувством юмора. Получились отличные фото и видео, которые будут согревать нас долгими зимними вечерами. Однозначно советую.
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К
Все отлично, водитель Виктор просто отличный 👌✨рекомендуем ✔️
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К
Проехали по Олимпийскому парку, увидели всё местные достопримечательности, сделали шикарные фото, в конце поездки по совету нашего гида посмотрели шикарное шоу фонтанов!
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