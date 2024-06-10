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Для многих Олимпийский парк — это лишь несколько олимпийских сооружений вокруг Медальной площади. Местные же подразумевают под ним всю федеральную территорию «Сириус». По ней мы с вами и прокатимся.По пути