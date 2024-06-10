Для многих Олимпийский парк — это лишь несколько олимпийских сооружений вокруг Медальной площади. Местные же подразумевают под ним всю федеральную территорию «Сириус». По ней мы с вами и прокатимся.
По пути
По пути
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы прокатимся по Олимпийскому проспекту.
- Заедем в Имеритинский морпорт, где сфотографируемся на фоне судна, на котором Фёдор Конюхов совершил кругосветное путешествие.
- Далее посетим конгресс-центр «Сириус», где стоит один из двух оставшихся космических кораблей «Буран» (второй находится в Москве на ВДНХ).
- И завершим поездку фотосесессией. А если будем кататься вечером, мы предложим посмотреть шоу фонтанов.
Организационные детали
- Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом.
- При проведении экскурсии в вечернее время возможно посещение шоу поющих фонтанов без доплаты.
- Дополнительные расходы: по желанию вход в музей на автодроме Формулы-1 — 700 руб. за взрослого, 400 руб.
- за детей до 12 лет и льготных категорий граждан.
- Также вы можете заказать экскурсию с началом в Адлере по более низкой цене.
- С вами поеду я или другой гид нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 434 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных экскурсиях на кабриолетах и самых лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!Задать вопрос
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