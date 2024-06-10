На кабриолете - в Олимпийский парк (из Сочи)

Атмосферная поездка в стиле dolce-vita
Для многих Олимпийский парк — это лишь несколько олимпийских сооружений вокруг Медальной площади. Местные же подразумевают под ним всю федеральную территорию «Сириус». По ней мы с вами и прокатимся.

По пути
читать дальше

вы узнаете о создании главного объекта Олимпийских Игр в Сочи и назначении спортивных дворцов. При желании заедем в автомузей Ника Панули. А в конце устроим фотосессию на кабриолете на фоне пальм.

На кабриолете - в Олимпийский парк (из Сочи)
На кабриолете - в Олимпийский парк (из Сочи)
На кабриолете - в Олимпийский парк (из Сочи)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы прокатимся по Олимпийскому проспекту.
  • Заедем в Имеритинский морпорт, где сфотографируемся на фоне судна, на котором Фёдор Конюхов совершил кругосветное путешествие.
  • Далее посетим конгресс-центр «Сириус», где стоит один из двух оставшихся космических кораблей «Буран» (второй находится в Москве на ВДНХ).
  • И завершим поездку фотосесессией. А если будем кататься вечером, мы предложим посмотреть шоу фонтанов.

Организационные детали

  • Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом.
  • При проведении экскурсии в вечернее время возможно посещение шоу поющих фонтанов без доплаты.
  • Дополнительные расходы: по желанию вход в музей на автодроме Формулы-1 — 700 руб. за взрослого, 400 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеВечерниеЛетниеВыездныеРомантическиеОлимпийский ПаркПопулярные местаПарк СириусНа кабриолетеПаркиПрирода и пейзажиЭкскурсии по олимпийским объектам

Похожие экскурсии из Сочи

Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
55 отзывов
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
30001 350 за человека
Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
222 отзыва
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Олимпийское наследие Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
69 отзывов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
15 июня в 10:00
17 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
ХорошоТам