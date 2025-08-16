Водная прогулка
На сапах - по каньону Хашупсе в Абхазии
Пройдите по узкому каньону Хашупсе на сапах, наслаждаясь величественными стенами и природой. Готовы к приключению? Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 06:30
Завтра в 06:30
13 дек в 06:30
8700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
Отдохнуть от городской суеты и зарядиться энергетикой потрясающей «нерусской» природы
Начало: В посёлке Галицыно
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикий Сочи: от Воронцовских пещер по тропам колхидского леса до самшитовой рощи
В походе открыть места, о которых не знают туристы, и влюбиться в заповедную сочинскую природу
Начало: Из отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Красота дикой природы Сочи
Спуститься в Воронцовские пещеры, пройти по каньону и попробовать самый северный чай в мире
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
11 875 ₽
12 500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон16 августа 2025Ходили четвером на Каньон Псахо, я, жена и двое детей с инструктором Павлом. Очень нам понравилось путешествие! Природа фантастическая! Большое
- ЛЛиана4 октября 2023Впечатлений море, красота необыкновенная. Мокрый каньон бесподобный. Ходили с мужем вдвоем, было очень интересно. Мы люди неподготовленные, было тяжеловато физически,
- ДДмитрий11 августа 2023Было трудно, но интересно и полезно. Всё понравилось. Гиду отдельное спасибо!
- ТТатьяна28 июля 2023Три года назад ходила на эту экскурсию и до сих пор вспоминаю с удовольствием и хочу еще раз побывать:)
- ССветлана8 ноября 2022Отличная прогулка!
- ЕЕкатерина24 апреля 2022Отличная треккинг-экскурсия! За эти 5-6 часов мы узнали об истории, природе и жизни Сочи и окресностей больше, чем за всю
- ММария30 октября 2021Обязательно надевайте трекенговые ботинки, если пойдёте по мокрому каньону! Если у вас болят колени или суставы, этот поход не для
- ТТатьяна9 августа 2021Для нас, не особо подготовленных, маршрут был не из легких, но такие красоты стоили наших усилий. Отдельное спасибо Сергею! Поддерживал
- ООльга3 августа 2021Отличный маршрут! В меру длинный, в меру сложный, очень разнообразный. С детьми абсолютно посильный: дети 12 и 8 лет даже не особо устали. А скучать уж точно не пришлось. Рекомендуем!
- ККсения16 июля 2021Непростой - это субъективно, но очень красивый маршрут! Сергей - замечательный гид! Благодарим за внимательность, хорошее настроение и интересные истории!
- ЕЕлена2 июля 2021Сказать, что это была легкая прогулка на свежем воздухе в горах - будет неправдой. Но все усилия и приложенные силы
- ТТатьяна5 мая 2021Экскурсия понравилась. Соответствует заявленным параметрам: трекинг экскурсия. Дети 14 и 9 лет справились на ура. Я то что хотела получила:
- ДДмитрий14 марта 2021Очень крутая экскурсия! Трекинг активный, придётся немного попотеть, карабкаясь по каньону, но оно того 100% стоит - виды невероятные, в
- ВВалерия21 января 2021Экскурсия нам очень понравилась. Я была с двумя детьми - 12 лет и 6 лет. Экскурсия для тех, кто любит
- ННаталья13 октября 2020Очень понравилась экскурсия в каньоны реки псахо с гидом Сергеем! Шикарные виды! Сергей очень опытный гид и интересный собеседник! С удовольствием еще с ним пойдем на другие каьоны! Впечатлений море! Супер!! Спасибо!!!
- ННаталия5 августа 2019Как и заявлено, это не экскурсия в классическом смысле, это треккинг - прогулка на природе. А природа не нуждается в
- oolga4 июля 2019Море впечатлений и радостное семейство:
Как сказала дочка (8 лет), такой интересной детской площадки у меня ещё не было:)
Огромное преогромное спасибо
- ААлексей3 ноября 2018Пещеру не показали из-за летучих мышей. Неплохая прогулка на природе. В целом вполне нормально.
- ЕЕкатерина19 сентября 2018Прекрасный маршрут, очень красивые места! Понравилось всё! Всем советуем посетить.
Также хотим поблагодарить Михаила, который был нашим гидом в этой экскурсии!
- ДДенис12 июня 2018Спасибо большое Анне за экскурсию, маршрут просто отличный, понравиться всем кто любит активно отдыхать, а не просто поджариваться, лёжа на пляже) много исторических справок и знание местной флоры. Рекомендую! а недовольные найдутся всегда.
