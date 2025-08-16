читать дальше

остальную неделю отпуска!! Сергей - отличный рассказчик, знает очень много обо всем, и мы вспоминаем прогулку по каньонам как один из ярких моментов путешествия.



Мы ходили в апреле, и оказалось, что в мокрый каньон в этот сезон не спускаются, мы посмотрели его небольшую часть, пофотографировались, и пошли через лес и поля к сухому каньону. Идти несложно, но грязно, кто пойдет, берите удобные старые высокие кроссовки, которые не жалко! Иногда шли чуть не по щиколотку в жидкой грязи, приключение) Всего в пути километров 12, шагомер показал около 17 тыс. шагов.



Очень впечатлили сухие каньоны, фантастически красиво!! Но там тоже не длинный маршрут по самому каньону. То есть, в этой экскурсии много времени мы шли просто по лесу, по полям, что тоже красиво - покрытые мхом деревья в сазочном лесу, широкие поля, где пасутся коровы, лошади, ослики, а вдалеке видны горные вершины. Но ожидали, что каньоны как-то длинее, что ли) Может быть, летом, когда идут по мокрому каньону, маршрут можно назвать именно маршрутом по каньонам.



В самом конце экскурсии на подходе к селу Красная воля переходили вброд речку, там неглубоко, вода холодная, но не критично. Хорошо, что Сергей предупредил заранее, и мы взяли резиновые шлепки, идти по камням.



В общем, если вы любите природу, длинные пешие прогулки, то вам понравится, рекомендуем)