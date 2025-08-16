Мои заказы

Из Галицыно – экскурсии в Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Из Галицыно» в Сочи, цены от 7500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На сапах - по каньону Хашупсе в Абхазии + каньон Христофор
SUP-прогулки
На микроавтобусе
6 часов
10 отзывов
Водная прогулка
На сапах - по каньону Хашупсе в Абхазии
Пройдите по узкому каньону Хашупсе на сапах, наслаждаясь величественными стенами и природой. Готовы к приключению? Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 06:30
Завтра в 06:30
13 дек в 06:30
8700 ₽ за человека
Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
Пешая
6 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
Отдохнуть от городской суеты и зарядиться энергетикой потрясающей «нерусской» природы
Начало: В посёлке Галицыно
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 12 чел.
Дикий Сочи: от Воронцовских пещер по тропам колхидского леса до самшитовой рощи
На машине
10 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикий Сочи: от Воронцовских пещер по тропам колхидского леса до самшитовой рощи
В походе открыть места, о которых не знают туристы, и влюбиться в заповедную сочинскую природу
Начало: Из отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Красота дикой природы Сочи
На машине
6 часов
5%
64 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Красота дикой природы Сочи
Спуститься в Воронцовские пещеры, пройти по каньону и попробовать самый северный чай в мире
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
11 875 ₽12 500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    16 августа 2025
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Ходили четвером на Каньон Псахо, я, жена и двое детей с инструктором Павлом. Очень нам понравилось путешествие! Природа фантастическая! Большое
    читать дальше

    спасибо Павлу за интересные рассказы о местности, за поддержку детей в преодолении непростых участков маршрута, за вкусный чай и конфеты! Гуляли по горам 7 часов, конечно мы устали, но эти усилия однозначно стоили того, чтобы увидеть эти пострясающие места!

  • Л
    Лиана
    4 октября 2023
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Впечатлений море, красота необыкновенная. Мокрый каньон бесподобный. Ходили с мужем вдвоем, было очень интересно. Мы люди неподготовленные, было тяжеловато физически,
    читать дальше

    но тем не менее везде можно пройти. Шли в индивидуальном темпе, останавливались, когда надо. Однозначно советую сходить. Но возьмите с собой перекусить. И я бы добавила трансфер на обратном пути от национального парка, потому что идти обратно до места вызова такси уже тяжко)

  • Д
    Дмитрий
    11 августа 2023
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Было трудно, но интересно и полезно. Всё понравилось. Гиду отдельное спасибо!
  • Т
    Татьяна
    28 июля 2023
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Три года назад ходила на эту экскурсию и до сих пор вспоминаю с удовольствием и хочу еще раз побывать:)
  • С
    Светлана
    8 ноября 2022
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Отличная прогулка!
  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2022
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Отличная треккинг-экскурсия! За эти 5-6 часов мы узнали об истории, природе и жизни Сочи и окресностей больше, чем за всю
    читать дальше

    остальную неделю отпуска!! Сергей - отличный рассказчик, знает очень много обо всем, и мы вспоминаем прогулку по каньонам как один из ярких моментов путешествия.

    Мы ходили в апреле, и оказалось, что в мокрый каньон в этот сезон не спускаются, мы посмотрели его небольшую часть, пофотографировались, и пошли через лес и поля к сухому каньону. Идти несложно, но грязно, кто пойдет, берите удобные старые высокие кроссовки, которые не жалко! Иногда шли чуть не по щиколотку в жидкой грязи, приключение) Всего в пути километров 12, шагомер показал около 17 тыс. шагов.

    Очень впечатлили сухие каньоны, фантастически красиво!! Но там тоже не длинный маршрут по самому каньону. То есть, в этой экскурсии много времени мы шли просто по лесу, по полям, что тоже красиво - покрытые мхом деревья в сазочном лесу, широкие поля, где пасутся коровы, лошади, ослики, а вдалеке видны горные вершины. Но ожидали, что каньоны как-то длинее, что ли) Может быть, летом, когда идут по мокрому каньону, маршрут можно назвать именно маршрутом по каньонам.

    В самом конце экскурсии на подходе к селу Красная воля переходили вброд речку, там неглубоко, вода холодная, но не критично. Хорошо, что Сергей предупредил заранее, и мы взяли резиновые шлепки, идти по камням.

    В общем, если вы любите природу, длинные пешие прогулки, то вам понравится, рекомендуем)

  • М
    Мария
    30 октября 2021
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Обязательно надевайте трекенговые ботинки, если пойдёте по мокрому каньону! Если у вас болят колени или суставы, этот поход не для
    читать дальше

    вас! Будьте готовы, что вам придётся пройти по горной реке, мокрым камням, ползти по отвесной скале.
    Были с детьми и родителями от 9 до 53 лет.
    Все прошли, всем очень понравилось. Но будьте готовы, что маршрут сложный. Виды и атмосфера того стоит.

  • Т
    Татьяна
    9 августа 2021
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Для нас, не особо подготовленных, маршрут был не из легких, но такие красоты стоили наших усилий. Отдельное спасибо Сергею! Поддерживал
    читать дальше

    нашу дочку, помогал в трудных местах. Все очень подробно рассказал, показал, посоветовал наиболее интересные места для фото. Природа просто потрясающая! Чудеса! Впечатлений масса! Особое впечатление произвели луга, пахнущие мятой. Экскурсия останется в памяти на всю жизнь!

  • О
    Ольга
    3 августа 2021
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Отличный маршрут! В меру длинный, в меру сложный, очень разнообразный. С детьми абсолютно посильный: дети 12 и 8 лет даже не особо устали. А скучать уж точно не пришлось. Рекомендуем!
  • К
    Ксения
    16 июля 2021
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Непростой - это субъективно, но очень красивый маршрут! Сергей - замечательный гид! Благодарим за внимательность, хорошее настроение и интересные истории!
  • Е
    Елена
    2 июля 2021
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Сказать, что это была легкая прогулка на свежем воздухе в горах - будет неправдой. Но все усилия и приложенные силы
    читать дальше

    были не напрасны. Недаром, что все самые красивые места планеты - труднодоступные. Нашим гидом был Сергей. Спасибо ему огромное, что провёл нас с сыном (7 лет), вдоль мокрого каньона к водопаду, а оттуда к сухому каньону. По пути мы разговаривали не только о природе Краснодарского края, но и других уголков нашей родины. Сергей - инструктор с большим стажем и опытом. Спасибо ему от всей души. Эта экскурсия запомнится на всю жизнь!

  • Т
    Татьяна
    5 мая 2021
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Экскурсия понравилась. Соответствует заявленным параметрам: трекинг экскурсия. Дети 14 и 9 лет справились на ура. Я то что хотела получила:
    читать дальше

    трекинг и красивые пейзажи. Сергей отличный гид. Спокойный общительный расскарассказывает интересно, с ним очень комфортно всем участникам с разной физической формой. Не гнали но вто же время все успели.

  • Д
    Дмитрий
    14 марта 2021
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Очень крутая экскурсия! Трекинг активный, придётся немного попотеть, карабкаясь по каньону, но оно того 100% стоит - виды невероятные, в
    читать дальше

    точности как на фото в описании. Не зря здесь снимали сцены из фильма "Последний богатырь"-2, природа как в сказке. Спасибо замечательному гиду Сергею за маршрут и увлекательные рассказы!

  • В
    Валерия
    21 января 2021
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Экскурсия нам очень понравилась. Я была с двумя детьми - 12 лет и 6 лет. Экскурсия для тех, кто любит
    читать дальше

    ходить и достаточно вынослив! Природа необыкновенная, интересные рассказы проводника (у нас был Сергей), очень много новой информации и невероятные фотографии, конечно)))
    Я бы с удовольствием на эту экскурсию сходила еще раз!!!

  • Н
    Наталья
    13 октября 2020
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Очень понравилась экскурсия в каньоны реки псахо с гидом Сергеем! Шикарные виды! Сергей очень опытный гид и интересный собеседник! С удовольствием еще с ним пойдем на другие каьоны! Впечатлений море! Супер!! Спасибо!!!
  • Н
    Наталия
    5 августа 2019
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Как и заявлено, это не экскурсия в классическом смысле, это треккинг - прогулка на природе. А природа не нуждается в
    читать дальше

    описании или пояснении, она прекрасна сама по себе. Маршрут проходит в очень необычном месте, каменном русле реки. Местами придётся замочить ноги. Для людей с хорошей физической формой труда не составит. Если искать минусы, то это лишь то, что на маршруте местами встречались люди (но немного), что для меня нарушало магию, терялось ощущение что мы где-то в диких джунглях.

  • o
    olga
    4 июля 2019
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Море впечатлений и радостное семейство:
    Как сказала дочка (8 лет), такой интересной детской площадки у меня ещё не было:)
    Огромное преогромное спасибо
    читать дальше

    Дяде Сереже. Нас с вами было спокойно и интересно.

    Экскурсия - минипоход, которая требует физической подготовки. Если не готовы уставать, то эти удивительные впечатления не для вас.

  • А
    Алексей
    3 ноября 2018
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Пещеру не показали из-за летучих мышей. Неплохая прогулка на природе. В целом вполне нормально.
  • Е
    Екатерина
    19 сентября 2018
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Прекрасный маршрут, очень красивые места! Понравилось всё! Всем советуем посетить.
    Также хотим поблагодарить Михаила, который был нашим гидом в этой экскурсии!
    читать дальше

    Он сразу оценил наши физические возможности и постарался сделать для нас эту прогулку максимально комфортной. Большое ему спасибо за прекрасно проведённый день в потрясающих своей красотой местах!

  • Д
    Денис
    12 июня 2018
    Треккинг по каньонам Псахо - из Сочи
    Спасибо большое Анне за экскурсию, маршрут просто отличный, понравиться всем кто любит активно отдыхать, а не просто поджариваться, лёжа на пляже) много исторических справок и знание местной флоры. Рекомендую! а недовольные найдутся всегда.

