Вам предстоит знакомство с неповторимым уголком Кавказа, который существует еще со времен последнего обледенения.
По дороге вы узнаете историю его образования, особенностях флоры, а также историю возникновения города Сочи.
Древнейшие образования Кавказских гор, чистейшие воды реки Хоста, где летом можно искупаться, много-много зелени и неповторимый воздух никого не оставят равнодушным.
По дороге вы узнаете историю его образования, особенностях флоры, а также историю возникновения города Сочи.
Древнейшие образования Кавказских гор, чистейшие воды реки Хоста, где летом можно искупаться, много-много зелени и неповторимый воздух никого не оставят равнодушным.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Откройте для себя удивительные природные достопримечательности Кавказа с нашей экскурсией в Навалишенское ущелье и Тисо-самшитовую рощу. Погрузитесь в мир необыкновенных ландшафтов и первозданной красоты: мистическое ущелье Чертовы ворота с его суровыми скалами и душистая Тисо-самшитовая роща на восточном склоне горы Ахун, где вековые деревья сплетаются с лианами, создавая сказочный полог над вашей головой. Тем, кто заинтересован в расширении своего маршрута, мы предлагаем посещение живописной горы Ахун, с которой открывается захватывающий вид на окрестности, и возможность приоткрыть вуаль тайны, нависшей над дачей полковника Квитко, которая была построена в самом начале XX века, в стиле средневекового итальянского особняка.
Любой день, любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Навалишенское ущелье
- Ущелье Чертовы ворота
- Заповедник «Тисо-самшитовая роща»
- За дополнительно возможно посетить:
- Гора Ахун
- Дача Квитко
Что включено
- Трансфер, услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в тисо-самшитовую рощу 300р
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля в ЦЕНТРАЛЬНОМ р-не Сочи
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится только из центрального Сочи и без детей
- Младше 10 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
8 окт 2024
А
Андрей
30 сен 2024
Были на экскурсии 30 сентября. По дороге Анна сделала историческую увертюру к нашей экскурсии. Узнали много интересного об истории этой земли и народа, ранее населявшего ее. От купания в реке
Н
Наталья
16 июн 2024
Были 14.06.2024 на индивидуальной экскурсии в Навалищенское ущелье! Прекрасное место!!! Спасибо гиду Анне, всё объясняла и рассказывала доходчиво, по времени не напрягала, сколько хотели столько и гуляли, наслаждались по полной безумно красивой природой☺️ Все остались в восторге👍
А
Александр
21 мая 2024
Анна отличный гид, замечательный рассказчик и прекрасный водитель. Экскурсия была познавательная, захватывающие виды Навалишенского ущелья и очарование рощи надолго останутся в памяти! Спасибо большое за удивительную и увлекательную экскурсию
Л
Людмила
8 мая 2024
Отличная экскурсия - узнали много интересного об истории и природе Сочи, прогулялись в прекрасных местах - Навалишенское ущелье, Тисо-самшитовая роща.
Очень живописные места, мы в восторге)
Анна - аккуратный водитель и отличный гид, было комфортно и интересно.
Спасибо!
Очень живописные места, мы в восторге)
Анна - аккуратный водитель и отличный гид, было комфортно и интересно.
Спасибо!
M
Marina
15 фев 2024
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