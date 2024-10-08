Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вам предстоит знакомство с неповторимым уголком Кавказа, который существует еще со времен последнего обледенения.



По дороге вы узнаете историю его образования, особенностях флоры, а также историю возникновения города Сочи.



Древнейшие образования Кавказских гор, чистейшие воды реки Хоста, где летом можно искупаться, много-много зелени и неповторимый воздух никого не оставят равнодушным. 4.83 6 отзывов

Анна Ваш гид в Сочи Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 6 отзывов Длитель­ность 4 часа Размер группы 1 человек Когда Любой день, любое время 7700 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии Что вас ждёт: Откройте для себя удивительные природные достопримечательности Кавказа с нашей экскурсией в Навалишенское ущелье и Тисо-самшитовую рощу. Погрузитесь в мир необыкновенных ландшафтов и первозданной красоты: мистическое ущелье Чертовы ворота с его суровыми скалами и душистая Тисо-самшитовая роща на восточном склоне горы Ахун, где вековые деревья сплетаются с лианами, создавая сказочный полог над вашей головой. Тем, кто заинтересован в расширении своего маршрута, мы предлагаем посещение живописной горы Ахун, с которой открывается захватывающий вид на окрестности, и возможность приоткрыть вуаль тайны, нависшей над дачей полковника Квитко, которая была построена в самом начале XX века, в стиле средневекового итальянского особняка.

Любой день, любое время Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Навалишенское ущелье

Ущелье Чертовы ворота

Заповедник «Тисо-самшитовая роща»

За дополнительно возможно посетить:

Гора Ахун

Дача Квитко Что включено Трансфер, услуги гида Что не входит в цену Билет в тисо-самшитовую рощу 300р Где начинаем и завершаем? Начало: От вашего отеля в ЦЕНТРАЛЬНОМ р-не Сочи Завершение: Место вашего проживания Когда и сколько длится? Когда: Любой день, любое время Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел. Важная информация Экскурсия проводится только из центрального Сочи и без детей

Младше 10 лет Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.