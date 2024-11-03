Предлагаем вам незабываемое путешествие по вечернему городу, когда он освещен тысячами огней.
Мы проедем по живописной набережной под звуки волн и ночной музыки города, наслаждаясь теплом южного ветра. Вас ждут виды роскошных отелей, зеленые пальмы и яркие витрины.
В атмосфере загадочности и свободы кабриолет придаст поездке особый шарм, превращая её в настоящее приключение.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсии
Ночь в Сочи: магия огней и звуков
Когда ночь окутывает Сочи, город наполняется тысячами огней, создавая волшебную атмосферу. Яркие всполохи иллюминации отражаются в черной глади волн, а воздух наполняется ароматами магнолий и моря. Это идеальное время для незабываемого путешествия!
Приключение на кабриолете
Представьте, как мы опускаем крышу кабриолета, и теплый ветер ласково взъерошивает волосы. Музыка ночного города становится нашим саундтреком: шепот волн, мелодии из прибрежных кафе и шелест шин по асфальту. Мы мчимся по набережной, мимо сверкающих витрин бутиков и ресторанов, мимо роскошных отелей, утопающих в зелени пальм.
Загадочные лица и таинственный шарм
Лица прохожих, освещенные фонарями и неоновыми вывесками, кажутся загадочными масками. Город, который днем дышит энергией отдыха и беззаботности, ночью преображается, приобретая особый таинственный шарм.
Кабриолет: больше, чем просто машина
Кабриолет – это не просто средство передвижения. Это ощущение полета, возможность вдохнуть полной грудью воздух свободы и сделать каждую поездку незабываемым приключением. Ночной Сочи – идеальное место для таких удивительных моментов!
Проведение наших экскурсий возможно в любое время суток — хоть на восход солнца в горы, но ночные поездки необходимо бронировать заранее, хотя бы накануне.
Когда: Проведение наших экскурсий возможно в любое время суток — хоть на восход солнца в горы, но ночные поездки необходимо бронировать заранее, хотя бы накануне.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.