Ночной Сочи на кабриолете

Предлагаем вам незабываемое путешествие по вечернему городу, когда он освещен тысячами огней.

Мы проедем по живописной набережной под звуки волн и ночной музыки города, наслаждаясь теплом южного ветра. Вас ждут виды роскошных отелей, зеленые пальмы и яркие витрины.

В атмосфере загадочности и свободы кабриолет придаст поездке особый шарм, превращая её в настоящее приключение.
Ночной Сочи на кабриолете
Ночной Сочи на кабриолете
Ночной Сочи на кабриолете
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Ночь в Сочи: магия огней и звуков

Когда ночь окутывает Сочи, город наполняется тысячами огней, создавая волшебную атмосферу. Яркие всполохи иллюминации отражаются в черной глади волн, а воздух наполняется ароматами магнолий и моря. Это идеальное время для незабываемого путешествия!

Приключение на кабриолете

Представьте, как мы опускаем крышу кабриолета, и теплый ветер ласково взъерошивает волосы. Музыка ночного города становится нашим саундтреком: шепот волн, мелодии из прибрежных кафе и шелест шин по асфальту. Мы мчимся по набережной, мимо сверкающих витрин бутиков и ресторанов, мимо роскошных отелей, утопающих в зелени пальм.

Загадочные лица и таинственный шарм

Лица прохожих, освещенные фонарями и неоновыми вывесками, кажутся загадочными масками. Город, который днем дышит энергией отдыха и беззаботности, ночью преображается, приобретая особый таинственный шарм.

Кабриолет: больше, чем просто машина

Кабриолет – это не просто средство передвижения. Это ощущение полета, возможность вдохнуть полной грудью воздух свободы и сделать каждую поездку незабываемым приключением. Ночной Сочи – идеальное место для таких удивительных моментов!

Проведение наших экскурсий возможно в любое время суток — хоть на восход солнца в горы, но ночные поездки необходимо бронировать заранее, хотя бы накануне.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная
  • Отели
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида-водителя
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Проведение наших экскурсий возможно в любое время суток — хоть на восход солнца в горы, но ночные поездки необходимо бронировать заранее, хотя бы накануне.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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