Сочи — город, созданный для любви. Он притягивает самых разных людей, очаровывает и исцеляет. Магия курортной столицы вдохновляла писателей и поэтов, певцов и композиторов. Я расскажу об известных романтических встречах, которыми отмечена история Сочи. Проведу по затерянным тропинкам в самом центре и раскрою секреты «города большой любви».
Описание экскурсии
На этой экскурсии вы познакомитесь с историческим прошлым Сочи, начиная с конца 19 века и до наших дней. О нём расскажут дачные дома в стиле «романтичного модерна». Приморские парки и скверы, словно созданные для уединённых прогулок. Главные городские сцены, где встречаются искусство и история.
Желая выразить свою любовь к родному городу и поэзии, я изучила страницы творчества тех, для кого счастливые моменты жизни начались в Сочи. Так и родилась идея экскурсии. По пути от Летнего до Зимнего театра поговорим о сочинских мотивах в песнях, стихах и рассказах, мимолётных встречах и крепких семейных узах. Вы узнаете:
- кто из прославленных деятелей искусства бывал здесь и оставил след в жизни курорта;
- как протекал курортный роман Владимира Маяковского;
- чьё свадебное путешествие обсуждала вся страна;
- какая трагедия произошла в жизни композитора Таривердиева, гостя сочинского фестиваля «Кинотавр».
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дачи Якобсона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 5.5 часов
Провели экскурсии для 739 туристов
Я влюблена в Сочи, пишу о нём стихи, а главное — влюбляю всех в этот город — такой, каким знаю его я. Обо всём рассказываю с любовью и позитивом! Экскурсии провожу совместно с командой коллег-единомышленников.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Потрясающая экскурсия и замечательный гид. Была с детьми и с мамой, всем очень понравилось. Все в лёгкой и доступной форме, гид увлекает и детей и родителей.
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Проходили эту экскурсию в июле 2025 года во время отдыха в Сочи. Экскурсию проводил человек, который был не заявлен в афише изначально. Предупреждения о смене гида не было. Материал подачи не структурирован, только частично соответствует заявленной теме. Маршрут длинный и размытый
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