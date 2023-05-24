Сочи — город, созданный для любви. Он притягивает самых разных людей, очаровывает и исцеляет. Магия курортной столицы вдохновляла писателей и поэтов, певцов и композиторов. Я расскажу об известных романтических встречах, которыми отмечена история Сочи. Проведу по затерянным тропинкам в самом центре и раскрою секреты «города большой любви».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На этой экскурсии вы познакомитесь с историческим прошлым Сочи, начиная с конца 19 века и до наших дней. О нём расскажут дачные дома в стиле «романтичного модерна». Приморские парки и скверы, словно созданные для уединённых прогулок. Главные городские сцены, где встречаются искусство и история.

Желая выразить свою любовь к родному городу и поэзии, я изучила страницы творчества тех, для кого счастливые моменты жизни начались в Сочи. Так и родилась идея экскурсии. По пути от Летнего до Зимнего театра поговорим о сочинских мотивах в песнях, стихах и рассказах, мимолётных встречах и крепких семейных узах. Вы узнаете:

кто из прославленных деятелей искусства бывал здесь и оставил след в жизни курорта;

как протекал курортный роман Владимира Маяковского;

чьё свадебное путешествие обсуждала вся страна;

какая трагедия произошла в жизни композитора Таривердиева, гостя сочинского фестиваля «Кинотавр».

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.