Пройти по секретным местам, где зарождались большие чувства
Сочи — город, созданный для любви. Он притягивает самых разных людей, очаровывает и исцеляет. Магия курортной столицы вдохновляла писателей и поэтов, певцов и композиторов. Я расскажу об известных романтических встречах, которыми отмечена история Сочи. Проведу по затерянным тропинкам в самом центре и раскрою секреты «города большой любви».
Ближайшие даты:
9
апр
апр
10
апр
апр
13
апр
апр
14
апр
апр
17
апр
апр
21
апр
апр
27
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На этой экскурсии вы познакомитесь с историческим прошлым Сочи, начиная с конца 19 века и до наших дней. О нём расскажут дачные дома в стиле «романтичного модерна». Приморские парки и скверы, словно созданные для уединённых прогулок. Главные городские сцены, где встречаются искусство и история.
Желая выразить свою любовь к родному городу и поэзии, я изучила страницы творчества тех, для кого счастливые моменты жизни начались в Сочи. Так и родилась идея экскурсии. По пути от Летнего до Зимнего театра поговорим о сочинских мотивах в песнях, стихах и рассказах, мимолётных встречах и крепких семейных узах. Вы узнаете:
- кто из прославленных деятелей искусства бывал здесь и оставил след в жизни курорта;
- как протекал курортный роман Владимира Маяковского;
- чьё свадебное путешествие обсуждала вся страна;
- какая трагедия произошла в жизни композитора Таривердиева, гостя сочинского фестиваля «Кинотавр».
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у дачи Якобсона
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Сочи
Провели 158 экскурсий для 237 туристов
Я влюблена в Сочи, пишу о нем стихи, а главное влюбляю всех в этот город — такой, каким знаю его я. Обо всем рассказываю с любовью и позитивом!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Романтические
Водные развлечения
Обзорные
Зимний Театр
Популярные места
Для студентов
Похожие туры из Сочи
Индивидуальная
2.5 часа
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
По секретным местам города, где можно попросить обо всём, что мечталось
возле ж/д вокзала
11 апр
12 апр
13 апр
14 апр
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, центр Сочи и Олимпийский парк - авто-экскурсия
Адлер
11 апр
12 апр
13 апр
21 апр
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
на ул. Театральная
Сегодня
11 апр
14 апр
15 апр
2 400₽ за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду