Насладитесь романтикой открытого вечернего моря и посмотрите на прекрасную природу Кавказа.
С воды вы увидите панорамные виды Олимпийских объектов Сочи, в летнее время сможете искупаться в открытом море и даже встретить дельфинов в естественной среде обитания. Прочувствуйте расслабляющую атмосферу, спокойствие и умиротворение.
С воды вы увидите панорамные виды Олимпийских объектов Сочи, в летнее время сможете искупаться в открытом море и даже встретить дельфинов в естественной среде обитания. Прочувствуйте расслабляющую атмосферу, спокойствие и умиротворение.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30, 18:00, 19:30, 21:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном. Устав от шума курортного города, многолюдности и суеты, мы выйдем в спокойные воды вечернего моря. Умеренный ветер, парус, освещенный алыми лучами заходящего солнца… Мы вместе проводим день в компании веселящихся дельфинов, которых можно часто встретить в открытом море. В теплое время года вы сможете искупаться в кристально чистой воде вдалеке от берега. Прямо с воды вы увидите Олимпийские парки, арены и другие знаменитые здания, которые были построены к зимней олимпиаде 2014 года. Основная задача — прочувствовать атмосферу и природу, спокойствие и умиротворение, но, при соответствующем настроении, можно неплохо повеселиться: обращайтесь к капитану за соответствующей настроению музыкой. Важная информация:
- Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
- Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты).
- На борту находимся без обуви.
- Желательно переодеться в купальники заблаговременно.
- Мероприятие рассчитано на ~1.5 часа включая инструктаж и швартовые операции.
- Музыка включается бесплатно и по запросу гостей.
- Вероятность увидеть дельфинов очень велика, но изредка случается что они уходят гулять слишком далеко.
Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (5+)
|от 1 875 ₽
|Детский (0-4)
|1 300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Олимпийского парка и Кавказских гор
- Черное море
- Дельфины в естественной среде обитания
Что включено
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
Что не входит в цену
- Питание
- Напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Важная информация
- Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии
- Запрещено проносить на борт красное вино и красящие фрукты
- На борту находимся без обуви
- Желательно переодеться в купальники заблаговременно
- Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 40 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
АНАСТАСИЯ
20 авг 2024
А
Альбина
16 авг 2024
Очень здорово покатались ☺️ Капитан вообще огонь 🔥 интересный, приятный, прикольный мужчина)))
Е
Елизавета
15 авг 2024
О
Ольга
10 авг 2024
А
Антон
31 июл 2024
Виды с моря на Сочи красивые, прикольно по волнам поплавать. Сам рейс вдоль берега, потом немного в море уходит. Купание не особо далеко от берега в ограниченном пространстве. На троечку.
Н
Николай
21 июл 2024
Д
Диляра
21 июл 2024
Ю
Юлия
20 июл 2024
Хочу отметить организаторов, которые сообщили о всех изменениях, заранее позвонили.
Сама поездка замечательная, была хорошая погода, теплая вода. Потрясающий закат, увидели дельфинов:) Отличный капитан Егор, который рассказал много интересного, с юмором и хорошим настроением:) Благодарю за отдых!
Сама поездка замечательная, была хорошая погода, теплая вода. Потрясающий закат, увидели дельфинов:) Отличный капитан Егор, который рассказал много интересного, с юмором и хорошим настроением:) Благодарю за отдых!
Ю
Юлия
19 июл 2024
Очень эмоциональная, доброжелательная, немного волшебная атмосфера на закате. Видели дельфинов, капитан рассказывал интересные факты и истории. Ощущения на носу яхты от качания на волнах захватывающие. Яхта чистейшая, аккуратная. Понравилась сама организации поездки, предварительно, позвонили, написали, прислали фото, где встречаемся, дети тоже в восторге от поездки
Т
Татьяна
14 июл 2024
Прекрасная прогулка. Отличный капитан- Константин. Очень понравилось встречать закат в море, виды невероятные
М
Миша
13 июл 2024
Капитан крутой
Н
Нина
9 июл 2024
Замечательная прогулка на яхте 😎👍очень внимательные и отзывчивые организаторы. Весёлый и общительный капитан. 😊 Не первый раз пользуюсь услугами данной фирмы, всегда все на высшем уровне! 👍
Е
Елизавета
8 июл 2024
Прекрасные виды, очень опытный капитан, впечатления останутся надолго.
В
Виктория
7 июл 2024
А
Анастасия
7 июл 2024
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