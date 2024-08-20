Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.

Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты).

На борту находимся без обуви.

Желательно переодеться в купальники заблаговременно.

Мероприятие рассчитано на ~1.5 часа включая инструктаж и швартовые операции.

Музыка включается бесплатно и по запросу гостей.

Вероятность увидеть дельфинов очень велика, но изредка случается что они уходят гулять слишком далеко.

Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном. Устав от шума курортного города, многолюдности и суеты, мы выйдем в спокойные воды вечернего моря. Умеренный ветер, парус, освещенный алыми лучами заходящего солнца… Мы вместе проводим день в компании веселящихся дельфинов, которых можно часто встретить в открытом море. В теплое время года вы сможете искупаться в кристально чистой воде вдалеке от берега. Прямо с воды вы увидите Олимпийские парки, арены и другие знаменитые здания, которые были построены к зимней олимпиаде 2014 года. Основная задача — прочувствовать атмосферу и природу, спокойствие и умиротворение, но, при соответствующем настроении, можно неплохо повеселиться: обращайтесь к капитану за соответствующей настроению музыкой. Важная информация: