Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Прокатитесь по ночному Сочи на кабриолете, наслаждаясь огнями города, ароматами магнолий и таинственным шумом моря.



В сопровождении гида вы проедете по набережной, узнаете об эзотерике вокзала, судьбе дома казначейства и скрытых секретах порта — поездка подарит незабываемые эмоции! 5 20 отзывов

Захар Ваш гид в Сочи Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -10% 14 000 ₽ выгода 1400 ₽ 12 600 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 20 отзывов 4 часа 1-4 человека На кабриолете Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Магия ночного Сочи с комфортом и шиком Ночь в Сочи — это сотни завораживающих огней отелей и ресторанов невероятной красоты. Без пробок и суеты мы повезём вас с комфортом по самым красивым локациям города. А вам нужно лишь быть готовым к восхитительной и незабываемой поездке! Ощутите магию ночного Сочи, где ароматы магнолий, мерцание огней нарядной набережной и шёпот моря переплетаются в единую симфонию. На кабриолете вы промчитесь по роскошным улицам, узнавая скрытые истории города и наслаждаясь каждым мгновением этой поездки! Откройте для себя ночной Сочи с его сиянием, романтикой и удивительными историями! При желании поездка в Сочи может быть заменена на поездку в ночную Роза Хутор

Любое время в любой день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Олимпийский парк

Центральный Сочи

Зимний Театр

Смотровая площадка Батарейка

Морской Порт

Курортный Проспект

Олимпийский Парк

Замок Квитко

Ущелье Ахцу

Скай парк

Ахштырская пещера Что включено Транспорт

Услуги водителя-сопровождающего Что не входит в цену Входные билеты (при необходимости) Где начинаем и завершаем? Начало: Любая точка в Адлере или Сириусе Завершение: Любое место по желанию туриста Когда и сколько длится? Когда: Любое время в любой день Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.