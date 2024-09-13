Прокатитесь по ночному Сочи на кабриолете, наслаждаясь огнями города, ароматами магнолий и таинственным шумом моря.
В сопровождении гида вы проедете по набережной, узнаете об эзотерике вокзала, судьбе дома казначейства и скрытых секретах порта — поездка подарит незабываемые эмоции!
В сопровождении гида вы проедете по набережной, узнаете об эзотерике вокзала, судьбе дома казначейства и скрытых секретах порта — поездка подарит незабываемые эмоции!
Описание экскурсииМагия ночного Сочи с комфортом и шиком Ночь в Сочи — это сотни завораживающих огней отелей и ресторанов невероятной красоты. Без пробок и суеты мы повезём вас с комфортом по самым красивым локациям города. А вам нужно лишь быть готовым к восхитительной и незабываемой поездке! Ощутите магию ночного Сочи, где ароматы магнолий, мерцание огней нарядной набережной и шёпот моря переплетаются в единую симфонию. На кабриолете вы промчитесь по роскошным улицам, узнавая скрытые истории города и наслаждаясь каждым мгновением этой поездки! Откройте для себя ночной Сочи с его сиянием, романтикой и удивительными историями! При желании поездка в Сочи может быть заменена на поездку в ночную Роза Хутор
Любое время в любой день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийский парк
- Центральный Сочи
- Зимний Театр
- Смотровая площадка Батарейка
- Морской Порт
- Курортный Проспект
- Олимпийский Парк
- Замок Квитко
- Ущелье Ахцу
- Скай парк
- Ахштырская пещера
Что включено
- Транспорт
- Услуги водителя-сопровождающего
Что не входит в цену
- Входные билеты (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любая точка в Адлере или Сириусе
Завершение: Любое место по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Любое время в любой день
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Полный восторг и море эмоций! Экскурсия на мотоцикле была подарком на день рождения, и я безумно рада. Хотя поначалу переживала, все волнения улетучились через пять минут после старта. Наш водитель
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Л
Если никогда не ездили на экскурсию на кабриолете, обязательно попробуйте! Это абсолютно новый формат: индивидуальный подход, учёт всех пожеланий. После такого, групповые экскурсии для меня просто в прошлом! Водитель вёл машину осторожно, подсказывал, где сделать лучшие снимки, и терпеливо ждал, пока мы гуляли. Спасибо от души!
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С
Нам всё очень понравилось! Нас встретили прямо в аэропорту, прокатили по ночным улицам Сочи. У нас был отличный водитель и приятный собеседник, показал самые интересные места и заботливо проводил нас до подъезда. Всё прошло просто супер! Большое спасибо за тёплый приём!
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Ю
Спасибо за позитивный вечер и незабываемую прогулку с Алексеем. Он — внимательный водитель и интересный собеседник. Даже дождь не испортил поездку: Алексей постарался показать максимум и подарить нам только яркие впечатления. Всё прошло на позитиве!
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К
Кайф и красота!! Ребята — настоящие профи, на протяжении всей поездки чувствовался комфорт и уверенность! Три часа пролетели как мгновение, а адреналин был с нами от старта до финиша! Виды завораживающие, а эмоции — бесценные!!!
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Е
Заказывала экскурсию в Сочи, и, несмотря на страх перед мотоциклами, преодолела его с лёгкостью)) Захар — просто виртуоз, профессионал своего дела!) Теперь мотоциклы для меня абсолютное удовольствие и все страхи остались позади)
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