Пребывание в Абхазии запомнится вам встречами с яркой природой, богатой историей и гостеприимством местных жителей. А мы добавим к нему ещё один способ отдыха и восстановления сил — сбор сочных мандаринов.
Поездка по самым живописным уголкам страны и охота за цитрусами раскроют для вас главные сокровища Апсны.
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие по живописным уголкам Абхазии
- Климатическая зона Гагры: море и Белые скалы
- Смотровая площадка «Я люблю Гагру»
- Колоннада
- Зимний театр
- Ресторан «Гагрипш»
- Дворец принца Ольденбургского
- Рицинский национальный парк
- Карстовый колодец (Голубое озеро)
- Юпшарский каньон
- Мохнатый лес
- Чобгарский карниз
- Озеро Рица
Сбор мандаринов на цитрусовой плантации
Весь сад в вашем распоряжении — гуляйте среди деревьев, срывайте сочные абхазские мандарины прямо с ветки и сохраняйте на память этот момент в ярких фотографиях. Это не просто сбор фруктов, а целый ритуал, который погрузит вас в атмосферу южного гостеприимства и традиций.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Мы встретим вас в удобном месте по пути в Абхазию (центральные улицы Сочи, Адлера, Мацесты, Хосты или Гагры)
В стоимость входит:
- Услуги гида
- Трансфер по программе
- Горячий чай/кофе
- Платье для фотосессии
- Экосбор на цитрусовой плантации
Дополнительные расходы:
- Экологический сбор национального парка (700 ₽ для взрослых и 200 ₽ для детей)
- Обед по желанию (примерно 500–600 ₽ с человека)
Пересечение границы:
• Перед выездом в Абхазию рекомендуется проверить наличие задолженностей через службу судебных приставов
• Для пересечения границы взрослым нужен паспорт РФ, а детям до 14 лет один из следующих документов:
— заграничный паспорт
— свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ
Выезд ребёнка возможен в сопровождении одного из родителей или по нотариальной доверенности.
во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сочи, Адлере, Хосте, Мацесте или Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Меня зовут Сергей, и я поставщик ваших эмоций! Люблю свой город Сочи за свою уникальность и разнообразие маршрутов и мест, которые можно посетить. Каждое путешествие в эту солнечную южную столицу — на побережье дикого пляжа, на сапе по горным рекам, приключение в поисках самого большого водопада или с егерем в горах — мы с командой делаем разнообразным и увлекательным.Задать вопрос
