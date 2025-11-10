Пребывание в Абхазии запомнится вам встречами с яркой природой, богатой историей и гостеприимством местных жителей. А мы добавим к нему ещё один способ отдыха и восстановления сил — сбор сочных мандаринов. Поездка по самым живописным уголкам страны и охота за цитрусами раскроют для вас главные сокровища Апсны.

Увлекательное путешествие по живописным уголкам Абхазии

Климатическая зона Гагры: море и Белые скалы

Смотровая площадка «Я люблю Гагру»

Колоннада

Зимний театр

Ресторан «Гагрипш»

Дворец принца Ольденбургского

Рицинский национальный парк

Карстовый колодец (Голубое озеро)

Юпшарский каньон

Мохнатый лес

Чобгарский карниз

Озеро Рица

Сбор мандаринов на цитрусовой плантации

Весь сад в вашем распоряжении — гуляйте среди деревьев, срывайте сочные абхазские мандарины прямо с ветки и сохраняйте на память этот момент в ярких фотографиях. Это не просто сбор фруктов, а целый ритуал, который погрузит вас в атмосферу южного гостеприимства и традиций.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Мы встретим вас в удобном месте по пути в Абхазию (центральные улицы Сочи, Адлера, Мацесты, Хосты или Гагры)

В стоимость входит:

Услуги гида

Трансфер по программе

Горячий чай/кофе

Платье для фотосессии

Экосбор на цитрусовой плантации

Дополнительные расходы:

Экологический сбор национального парка (700 ₽ для взрослых и 200 ₽ для детей)

Обед по желанию (примерно 500–600 ₽ с человека)

Пересечение границы:

• Перед выездом в Абхазию рекомендуется проверить наличие задолженностей через службу судебных приставов

• Для пересечения границы взрослым нужен паспорт РФ, а детям до 14 лет один из следующих документов:

— заграничный паспорт

— свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ

Выезд ребёнка возможен в сопровождении одного из родителей или по нотариальной доверенности.