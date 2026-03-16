Отправляемся в знаменитое путешествие по Абхазии! Вас ждет погружение в историю Старой и Новой Гагры, захватывающий путь по живописному ущелью реки Бзыбь с его легендарными водопадами, Голубым озером и фантастическим Юпшарским каньоном. Кульминация — величественное высокогорное озеро Рица, окруженное знаменитыми горами.
Описание экскурсии
Озеро Рица: легенда гор Это путешествие по Абхазии объединяет природные чудеса, древнюю историю и культурные традиции. Маршрут проложен по Военно-Сухумской дороге — одной из самых живописных трасс мира. Историческая Гагра Начнем с обзорного знакомства с курортом, который называют «русским Монте-Карло»:
- Гагрская Колоннада — визитная карточка и отправная точка для фото.
- Ресторан «Гагрипш» — историческое здание, символ основания курорта.
- Прогулка по Приморскому парку с уникальной субтропической флорой.
Крепость Абаата и Храм Святого Ипатия — древнейшие постройки Гагры, хранящие дух средневековья. Дорога чудес Далее наш путь лежит в горы по сказочному Бзыбскому ущелью. Мы сделаем остановки у природных и исторических памятников:.
- Храм X века в ущелье — свидетель древней Абхазской государственности.
- Водопад «Девичьи слезы» — струящиеся каменные «слезы» по скале.
- Подвесной мост над бирюзовой рекой Бзыбь — для любителей острых ощущений.
- Голубое озеро — уникальный водоем карстового происхождения с водой невероятного лазурного оттенка, который не меняется даже в пасмурную погоду. Величественные каньоны • Гегское ущелье (вид со смотровой площадки) — знаменитое съемками фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
- Юпшарский каньон («Каменный мешок») — грандиозное творение природы, где высота стен достигает 400-500 метров, а ширина — всего 20-30 метров.
- Водопад «Мужские слезы» и «Молочный водопад».
- Смотровая площадка «Прощай, Родина» — одна из самых захватывающих панорамных точек на пути. Жемчужина маршрута — озеро Рица Цель нашего путешествия — озеро Рица, расположенное на высоте 950 метров над уровнем моря. Вы увидите бирюзовую гладь, окруженную величественными горами (Ацетук, Агепста, Пшегишха). Здесь будет время для прогулки по берегу. По вашему желанию можем заехать за настоящим вином, чачей, медом, сыром и фруктами. Важная информация: Дача Сталина работает с 1 мая по 1 ноября.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагрская колоннада
- Ресторан «Гагрипш»
- Приморский парк
- Крепость Абаата
- Храм святого Ипатия
- Бзыбское ущелье
- Водопад «Девичьи слезы»
- Подвесной мост
- Голубое озеро
- Гегское ущелье
- Юпшарский каньон
- Водопад «Мужские слезы»
- Смотровая площадка «Прощай Родина»
- Молочный водопад
- Озеро Рица
- Дача Сталина
- Услуги гида
- Транспорт
- Личные расходы
Начало: Ваше местоположение
Завершение: Ваш адрес
Когда: Ежедневно с 8:00 до 12:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Дача Сталина работает с 1 мая по 1 ноября
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
16 мар 2026
Очень хороший гид, внимательный компетентный, много рассказывает интресного, все супер
