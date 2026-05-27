Паломническая экскурсия из Сочи: монастырь Крестовая Пустынь и другие святыни

Я расскажу вам о культуре и вере народов, живших на черноморском побережье в разные времена.
О становлении монашества в Сочи: вы узнаете историю монастыря Крестовая Пустынь, познакомитесь с православной жизнью города и при желании искупаетесь в целебном источнике. Учту все ваши пожелания по маршруту!
Описание экскурсии
В храмах Сочи и его окрестностях собрано много святынь, к которым можно прикоснуться: башмачок Св. Спиридона Тримифунтского, частицы мощей Пантелеймона целителя и Александра Свирского. Я подробно о них расскажу, открою историю храмов и покажу вам благодатные и потрясающие по красоте места.
Вы увидите:
- Мужской монастырь Крестовая Пустынь в посёлке Солох-аул
- Святой источник Св. Пантелеймона целителя (купель)
- Смотровую площадку с панорамным видом на Кавказские горы и реку Шахе
- Дом-музей И. А. Кошмана и первые чайные плантации России
- Дагомысские корыта
Также вы сможете продегустировать чай с блинами и мёдом.
Организационные детали
- Дорога до монастыря занимает 1,5 ч
- Женщинам понадобятся платок и юбка — их так же можно взять в храме
- Не забудьте купальные принадлежности
- По желанию вы можете купить в монастыре свечи и заказать требы
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 137 туристов
Меня зовут Ольга. Я профессиональный гид. Я очень увлечена своей работой и постоянно совершенствуюсь. Экскурсии свои стараюсь сделать в первую очередь насыщенными, красивыми, и лёгкими. Люблю живое общение. Цель моих экскурсий — показать наш край во всей его красоте, чтобы гости полюбили его так же, как я.
