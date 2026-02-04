14 отзывов оставили туристы

Перед вами экскурсия-конструктор: вы платите за мою работу гида на 12 часов, а что увидеть — выбираете сами (спойлер — можно успеть очень многое!). Уехать навстречу горным просторам, спуститься в пещеры, искупаться в водопадах, встретить закат у моря, открыть наследие Олимпиады — шаблонов нет. В любом случае я помогу полюбить наш край, расскажу об истории, легендах и природе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

День мечты в окрестностях Сочи

Мы заранее обсудим ваши предпочтения, и я составлю оптимальный маршрут. Сделаю этот день не только неутомительным, но и самым незабываемым из тех, что вы проведете в Сочи. Вот несколько вариантов для вдохновения:

От Красной Поляны до Чёрного моря : мы поднимемся к заснеженным пикам кавказских гор и погуляем по парку водопадов Менделиха на высоте 2 тысячи метров. Проедем по канатной дороге с видами на олимпийские объекты. Пообедав, вы покатаетесь на лошадях и исследуете руины византийской крепости. Попьете минеральной воды из окутанного легендами источника Чвижепсе и полюбуетесь закатом, ужиная в уютном семейном кафе на берегу моря.

: мы поднимемся к заснеженным пикам кавказских гор и погуляем по парку водопадов Менделиха на высоте 2 тысячи метров. Проедем по канатной дороге с видами на олимпийские объекты. Пообедав, вы покатаетесь на лошадях и исследуете руины византийской крепости. Попьете минеральной воды из окутанного легендами источника Чвижепсе и полюбуетесь закатом, ужиная в уютном семейном кафе на берегу моря. От зеленых долин до облаков : любителей приключений ждут прогулки на лошадях по живописным окрестностям Сочи или поездка на кабриолете, сделанном из военного БТР, а после — сказочные панорамы долины реки Шахе. Над ней даже можно полетать на воздушном шаре…

: любителей приключений ждут прогулки на лошадях по живописным окрестностям Сочи или поездка на кабриолете, сделанном из военного БТР, а после — сказочные панорамы долины реки Шахе. Над ней даже можно полетать на воздушном шаре… От чайных плантаций до заката на горе Ахун : вы узнаете, как выращивают российский чай (самый северный в мире) и, конечно, попробуете его. Погуляете по сказочному царству Воронцовских пещер: здесь обнаружили стоянки первобытных людей, а во времена ВОВ хранили музейные сокровища. Услышите хроники ушедших эпох под шелест горных рек и искупаетесь в одной из них. Проводить день и полюбоваться вечерним Сочи предлагаю с одной из лучших смотровых площадок.

: вы узнаете, как выращивают российский чай (самый северный в мире) и, конечно, попробуете его. Погуляете по сказочному царству Воронцовских пещер: здесь обнаружили стоянки первобытных людей, а во времена ВОВ хранили музейные сокровища. Услышите хроники ушедших эпох под шелест горных рек и искупаетесь в одной из них. Проводить день и полюбоваться вечерним Сочи предлагаю с одной из лучших смотровых площадок. От 33 водопадов до этнографического комплекса — это путешествие о природе и традициях. Вы ощутите прохладу колхидского леса, насладитесь шумом каскада водопадов и промчитесь по горной реке на внедорожнике. А вечером познакомитесь с традициями черкесов: вас ждет ужин с блюдами местной кухни и шоу народных песен и танцев с ножами и кувшинами вина.

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам (в том числе с детьми), ведь экскурсия учитывает ваши пожелания и ритм. И тем, кто впервые в Сочи, и тем, кто уже бывал здесь.

Организационные детали