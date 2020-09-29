14 отзывов оставили туристы

День мечты в окрестностях Сочи Мы заранее обсудим ваши предпочтения, и я составлю оптимальный маршрут. Сделаю этот день не только неутомительным, но и самым незабываемым из тех, что вы проведете в Сочи. Вот несколько вариантов для вдохновения:
От Красной Поляны до Черного моря: мы поднимемся к заснеженным пикам кавказских гор ⛰️ и погуляем по парку водопадов Менделиха на высоте 2 тысячи метров. Проедем по канатной дороге с видами на олимпийские объекты. Пообедав, вы покатаетесь на лошадях и исследуете руины византийской крепости. Попьете минеральной воды из окутанного легендами источника Чвижепсе и полюбуетесь закатом, ужиная в уютном семейном кафе на берегу моря 🌊.
От зеленых долин до облаков: любителей приключений ждут прогулки на лошадях по живописным окрестностям Сочи или поездка на кабриолете, сделанном из военного БТР, а после — сказочные панорамы долины реки Шахе. Над ней даже можно полетать на воздушном шаре…
От чайных плантаций до заката на горе Ахун: вы узнаете, как выращивают российский чай (самый северный в мире) и, конечно, попробуете его. Погуляете по сказочному царству Воронцовских пещер: здесь обнаружили стоянки первобытных людей, а во времена ВОВ хранили музейные сокровища. Услышите хроники ушедших эпох под шелест горных рек и искупаетесь в одной из них. Проводить день и полюбоваться вечерним Сочи предлагаю с одной из лучших смотровых площадок.
От 33 водопадов до этнографического комплекса — это путешествие о природе и традициях. Вы ощутите прохладу колхидского леса, насладитесь шумом каскада водопадов и промчитесь по горной реке на внедорожнике. А вечером познакомитесь с традициями черкесов: вас ждет ужин с блюдами местной кухни 🥧 и шоу народных песен и танцев с ножами и кувшинами вина.
Кому подойдет экскурсия
Всем путешественникам (в том числе с детьми), ведь экскурсия ⛳ учитывает ваши пожелания и ритм. И тем, кто впервые в Сочи, и тем, кто уже бывал здесь.
Организационные детали
Я заберу вас в Сочи, Адлере или Красной Поляне и после экскурсии 🧭 привезу обратно
В этой экскурсии обязательно будут дополнительные расходы (зависят от программы: экологические сборы, входные билеты 🎫, питание, развлечения)
Экскурсию можно провести для большего количества путешественников (5-7): доплата 2000 руб. за человека
Транспорт
Путешествовать будем на комфортабельном минивэне (это включено в стоимость)
Транспорт обеззараживается после каждой поездки, маски и антисептики в наличии
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Спасибо Денису за прекрасный день! Мы всей семьёй остались очень довольны! Экскурсия действительно была составлена с учетом наших пожеланий! Денис показал нам места куда не возят толпы туристов. Спасибо за вкуснейший обед на Ореховом водопаде и дегустацию краснодарского чая в "Чайных домиках".
Влада
2 сентября 2020
Экскурсия просто 🔥🔥🔥 веселый и креативный Денис точно не даст заскучать! Расскажет и покажет так, что зажжет интерес даже в таких ленивых путешественниках как мы 😅 Никаких душных разговоров и локаций, только самое вкусное 😏 Ещё раз огромное спасибо за индивидуальный подход, заботу, шикарное вождение и целый день бесконечного веселья 🔝 По-настоящему идеальный день 💙 и шикарные фотки 😂
Светлана
30 августа 2020
Были всей семьей на экскурсии у Дениса. Х очень довольны. Экскурсоводу удалось составить индивидуальную поездку по нашим желаниям: побольше природы. Сначала мы приехали на гору "Большой Ахун", где с башни открывается потрясающий обзор на море, город и горы. Также посетили 3 водопада, по дороге к 2-м из них шли по невероятно красивому горному лесу. А в конце погуляли по самому центру Сочи. Денис замечательный экскурсовод: подробно рассказал удивительные факты из истории, биологии и мифологии. Было очень комфортно, и день пролетел незаметно, хотя и был очень насыщенным. Рекомендуем всем!!!
Наталья
23 августа 2020
Экскурсия изначально должна была пройти в пределах Сочи, но поменялись планы и я переиграла на Абхазию. И большое спасибо Денису за интересное и увлекательное путешествие. Денис, действительно, провёл экскурсию на 5. Очень интересно рассказывал историю, традиции Абхазии и даже легенды )) показал все самые красивые места, которые можно было посмотреть за день. Благодарю и советую Дениса, как гида и очень интересного и приятного собеседника, всем !
Татьяна
22 августа 2020
Это был реально Идеальный день с Денисом!!! Он очень необычный, нестандартный гид - он именно та изюминка из гидов, с кем стоит встретиться и провести Идеальный свой день! Мы очень довольны экскурсией, точнее это и не была экскурсия- это был день реальной жизни о котором ты всегда и мечтаешь, быть свободным и делать что хочет твоя душа!!! И Денис все сделал для этого! Мы очень ему благодарны!!! Денис, с уважением и любовью к Вам !!!
елена
19 августа 2020
Меня подкупили отзывы... Денис скорее водитель, чем экскурсовод. Информация поверхностная, не более того. Хотели провести идеальный день, но увы... Сплошное разочарование!!!
Игорь
14 августа 2020
Всем доброго дня! Экскурсия с Денисом совпала с моим днем рождения. Я попросил сделать этот день незабываемым. Я не успевал подумать, а Денис уже это сделал. Если коротко: Денис экскурсовод умеющий понимать и доставлять радость людям с которыми он работает. Его юмор, он отличный собеседник, эрудирован, хорошо знает историю. Всё это придало пикантности. Если вы хотите узнать Сочи то только с Денисом. Он откроет и раскроет Вам свою душу и душу Сочи. Спасибо Денис! Игорь и Ольга; Павел и Ирина
Сергей
9 августа 2020
Это была поездка по удаленным (по возможности) от туристов маршрутам, предполагающим в т. ч. трекинг по горному лесу к водопаду. Наличие двух детей 3 и 6 лет обычно приводит подобные маршруты в капризы, нервы, усталость и полный раздрай. С Денисом эта поездка превратилась в удовольствие)) За целый день дети сохраняли довольно бодрый настрой, пока не вырубились в машине на обратном пути. И заслуга Дениса в этом, конечно, велика
Зухра
5 августа 2020
День оказался, действительно, идеальным! И за это огромное спасибо Денису. Все пролетело на одном дыхании, захватывающе и необычно. Выбирали тур опираясь на отзывы и они нас не подвели 😊 для нас теперь, если Экскурсия в Сочи, то только с Денисом и уже не важно куда 😉
Светлана
31 июля 2020
У нас получился супер день с очень крутым гидом! Денис, еще и еще раз спасибо огромное за прекрасную экскурсию, за гибкость и индивидуальный подход, за чуткость и понимание- что же именно хотели мы и в итоге получили! Спасибо за эрудированность, интересные рассказы, которые не шаблонны, а реально прочувствованы и имеют человеческое лицо, нам было интересно их слушать. А место, в которое мы попали- этоже сказка какая-то! Спасибо огромное!!! Всем понравилось. Приключение получилось с душой :)
Ольга
29 июля 2020
Экскурсия прошла замечательно! Денис-чудесный рассказчик: доступно все преподносил и отвечал на все наши вопросы. Он учёл наши пожелания относительно маршрута, и мы за день в комфортном темпе много успели посмотреть и посетить.
Татьяна
18 июля 2020
Спасибо Денису за идею экскурсии с возможностью выбора маршрута. Мы перестраивали экскурсию на ходу и Денис подстраивался под все наши хотелки )). Денис интересный собеседник и опытный гид, искренне любит свой город и заражает этой любовью. Экскурсия понравилась. Всем рекомендую.
Эля
10 июля 2020
Замечательный гид, очень легкий в общении, очень эрудированный. Экскурсия интересная и для взрослых и для ребенка. Индивидуальный маршрут, очень комфортный темп. Юмор, красоты Сочи и восторг от классного гида!! Спасибо большое!!!!
Мария
5 июля 2020
Очень удобный формат индивидуальной экскурсии, у нас была довольно большая группа (6 взрослых и 3 детей), Денис очень оперативно решил все вопросы и с транспортом и с тем, что нас нужно было забирать из разных мест. Перед экскурсией мы созвонились, я описала наши пожелания и Денис сразу же предложил маршрут, который нам подошел. Мы посетили водопады невероятной красоты, гуляли и купались в горной реке, огромное количество потрясающих фотографий. Не могу оценить саму экскурсию, я в большей степени шла где-то сзади и фотографировала, но мой одиннадцатилетний сын в восторге, сказал, что было очень интересно. Мы получили массу впечатлений и день запомнится надолго