14 отзывов оставили туристы

Перед вами экскурсия-конструктор: вы платите за мою работу гида на 12 часов, а что увидеть — выбираете сами (спойлер — можно успеть очень многое!).
Уехать навстречу горным просторам, спуститься в пещеры, искупаться в водопадах, встретить закат у моря, открыть наследие Олимпиады — шаблонов нет. В любом случае я помогу полюбить наш край, расскажу об истории, легендах и природе.
Уехать навстречу горным просторам, спуститься в пещеры, искупаться в водопадах, встретить закат у моря, открыть наследие Олимпиады — шаблонов нет. В любом случае я помогу полюбить наш край, расскажу об истории, легендах и природе.
Описание экскурсии
День мечты в окрестностях Сочи
Мы заранее обсудим ваши предпочтения, и я составлю оптимальный маршрут. Сделаю этот день не только неутомительным, но и самым незабываемым из тех, что вы проведете в Сочи. Вот несколько вариантов для вдохновения:
- От Красной Поляны до Чёрного моря: мы поднимемся к заснеженным пикам кавказских гор и погуляем по парку водопадов Менделиха на высоте 2 тысячи метров. Проедем по канатной дороге с видами на олимпийские объекты. Пообедав, вы покатаетесь на лошадях и исследуете руины византийской крепости. Попьете минеральной воды из окутанного легендами источника Чвижепсе и полюбуетесь закатом, ужиная в уютном семейном кафе на берегу моря.
- От зеленых долин до облаков: любителей приключений ждут прогулки на лошадях по живописным окрестностям Сочи или поездка на кабриолете, сделанном из военного БТР, а после — сказочные панорамы долины реки Шахе. Над ней даже можно полетать на воздушном шаре…
- От чайных плантаций до заката на горе Ахун: вы узнаете, как выращивают российский чай (самый северный в мире) и, конечно, попробуете его. Погуляете по сказочному царству Воронцовских пещер: здесь обнаружили стоянки первобытных людей, а во времена ВОВ хранили музейные сокровища. Услышите хроники ушедших эпох под шелест горных рек и искупаетесь в одной из них. Проводить день и полюбоваться вечерним Сочи предлагаю с одной из лучших смотровых площадок.
- От 33 водопадов до этнографического комплекса — это путешествие о природе и традициях. Вы ощутите прохладу колхидского леса, насладитесь шумом каскада водопадов и промчитесь по горной реке на внедорожнике. А вечером познакомитесь с традициями черкесов: вас ждет ужин с блюдами местной кухни и шоу народных песен и танцев с ножами и кувшинами вина.
Кому подойдет экскурсия
Всем путешественникам (в том числе с детьми), ведь экскурсия учитывает ваши пожелания и ритм. И тем, кто впервые в Сочи, и тем, кто уже бывал здесь.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Almera
- Я заберу вас в Адлере или Красной Поляне и после экскурсии привезу обратно
- В этой экскурсии обязательно будут дополнительные расходы (зависят от программы: экологические сборы, входные билеты, питание, развлечения)
- За доплату возможно провести экскурсию на микроавтобусе, автомобиле любого класса и даже кабриолете. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3430 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и я опытный гид и водитель с 20-летним стажем. «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию». © А. Букреев
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 124 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Неожиданно и спонтанно решили познакомиться с Сочи и окрестностями. Погода была не совсем экскурсионная шел сильный дождь. Практически с колес нашли Дениса и предложилии ему нам организовать экскурсию. Молодец, удивился, но как содат по тревоге быстро встал встрой и организовал экскурсию. Одной из целей экскурсии было постараться увидеть Сочи со всех сторон в исторической ретроспективе. У Дениса получилось! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо Денису за прекрасный день в замечательном городе Сочи. Денис грамотно подобрал маршрут, а также в середине дня по нашему желанию мы его скорректировали еще раз. Помимо увлекательных рассказов про все начиная от причин образования гор до греческой мифологии, Денис еще очень интересный человек и собеседник.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Мы обратились к Денису в попытках сбежать от дождя. Денис отреагировал очень оперативно. Спасибо огромное за интересный и вовлеченный рассказ и действительно спасительное путешествие. Даже в дождь экскурсия была интересной,
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Название экскурсии говорит само за себя и этот день, действительно, был идеальным.
Денис - отличный экскурсовод, слушали его с огромным удовольствием.
Маршрут был составлен с учетом всех наших хотелок и пожеланий.
Посетили Ахштырскую и Воронцовские пещеры, Навалищенское ущелье и побывали на горе Ахун (где прокатились на чертовом колесе совсем одни, что сделало поездку совсем необыкновенной).
Спасибо огромное и до новых встреч:)
Денис - отличный экскурсовод, слушали его с огромным удовольствием.
Маршрут был составлен с учетом всех наших хотелок и пожеланий.
Посетили Ахштырскую и Воронцовские пещеры, Навалищенское ущелье и побывали на горе Ахун (где прокатились на чертовом колесе совсем одни, что сделало поездку совсем необыкновенной).
Спасибо огромное и до новых встреч:)
Вам был полезен этот отзыв?
П
Экскурсия состоялась 29 апреля. Денис - прекрасный экскурсовод и отличный водитель! Хотела посмотреть природу, и с ним посетила места, до которых сама бы не добралась. Очень интересно рассказывает и реальные исторические факты о городе, и древнегреческие мифы и легенды, и просто о жизни. Об экскурсии остались только положительные воспоминания!
Вам был полезен этот отзыв?
Мой идеальный день в Сочи сложился! Совпало всё - погода, настроение, природа. С Денисом было комфортно, все просьбы, пожелания были учтены, за что отдельное спасибо)
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Ваш идеальный день в Сочи»
Индивидуальная
до 4 чел.
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам - в индивидуальном формате
Посетите термы, чайные плантации, Орлиные скалы и экоферму в индивидуальном формате
Начало: Из отеля
Индивидуальная насыщенная однодневная программа по природным локациям - близкая по духу и формату
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 21 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
60%
Групповая
Едем в горы! Из Сочи - на курорты Красной Поляны
Проведите полный день в горах: Красная Поляна, Роза Хутор, канатная дорога и панорамы
Начало: На остановке общественного транспорта
Длительная авто‑пешеходная программа в горах - логичная альтернатива «горы ↔ море» в конструкторе
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320 ₽
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикий Сочи: от Воронцовских пещер по тропам колхидского леса до самшитовой рощи
Исследуйте Воронцовские пещеры, колхидский лес и живописные каньоны
Начало: Из отеля
Акцент на пещерах и реликтовом лесу - подходит тем, кто выбирает подземные и заповедные локации
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Всё это - Сочи
Соберите обзорную программу по главным локациям Сочи в индивидуальном темпе
Начало: В Центральном районе
Обзорная индивидуальная поездка‑конструктор, близкая по задаче и длительности
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
-10%
до 9 августа
от 18 000 ₽ за экскурсию