Я приглашаю Вас отправится со мной в свой увлекательный и ни на чей не похожий полёт на вертолёте к озеру Кардывач. Добавьте ещё одну увлекательную главу в историю своей удивительной жизни.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Озеро Кардывач:
мечта, которая осуществима.
Озеро Кардывач — одно из красивейших озер Кавказа и второе по величине озеро Краснодарского края и Кавказского заповедника. Озеро спрятано далеко в горах в приграничной зоне с Абхазией, чтобы до него добраться потребуется 3-5 дней пешего восхождения или 50 минут полета на вертолете в обе стороны. Полет на вертолете на озеро Кардывач — это увлекательное путешествие в самое сердце гор с панорамными ракурсами горных вершин, буково-пихтовых лесов и посадкой на озере на высоте 1838 метров над уровнем моря и многое другое. Второе его название — Зеркальное. В безветренную погоду водная гладь идеально ровная, словно зеркало. Вода в озере кристально прозрачна. С любой точки озера видно дно. В Кардывач влюблен каждый, кто здесь побывал. Своей красотой и кристально прозрачной водой он завоевал сердца путешественников, но искупаться в нем решится не каждый. Вода всегда холодная, ее температура не превышает 12 С. Почти 8 месяцев в году Кардывач скован льдом и открывается во всей своей красе в период с июня по октябрь. Важная информация:
При себе перед вылетом иметь оригинал паспортов для взрослых и свидетельство о рождении для детей.
• Дети летают с 3-х лет, занимая отдельное место в вертолете. Технические характеристики:
- Длительность программы: 65 минут.
- Время в полете: 50 минут в обе стороны.
- Посадка на озере Кардывач на высоте 1838 метров.
- Длительность посадки: 15 минут.
- При желании можно совершить более длительную посадку для погружения в мир таинства природы.
- Вертолёт: Eurocopter AS350B3.
- Вместимость: 4-5 пассажиров.
Летаем ежедневно. Вылеты с 9 утра и до заката. Полеты осуществляются в благоприятных погодных условиях.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горнолыжные курорты: Красная Поляна, Альпика, Роза Хутор
- Буковок-пихтовый лес, долина реки Мзымта
- Турьи горы, Агепста, пик Ефремова
- Виды на соседний хребет Аишха, Кардывачский узел и вершины Цындышха 3139 м., Кардывач 3140 м., хребет Кутехеку
Что включено
- Полет на вертолете: Красная Поляна - озеро Кардывач - Красная Поляна
- Посадка на озере Кардывач на 15 минут
- Услуги гида-экскурсовода
- Горный напиток и перекус
Что не входит в цену
- Трансфер до места старта
Место начала и завершения?
Эсто-Садок, ул. Эстонская, д. 19, к. 2а
Когда и сколько длится?
Когда: Летаем ежедневно. Вылеты с 9 утра и до заката. Полеты осуществляются в благоприятных погодных условиях.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- При себе перед вылетом иметь оригинал паспортов для взрослых и свидетельство о рождении для детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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