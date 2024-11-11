Озеро Кардывач:

мечта, которая осуществима.

Озеро Кардывач — одно из красивейших озер Кавказа и второе по величине озеро Краснодарского края и Кавказского заповедника. Озеро спрятано далеко в горах в приграничной зоне с Абхазией, чтобы до него добраться потребуется 3-5 дней пешего восхождения или 50 минут полета на вертолете в обе стороны. Полет на вертолете на озеро Кардывач — это увлекательное путешествие в самое сердце гор с панорамными ракурсами горных вершин, буково-пихтовых лесов и посадкой на озере на высоте 1838 метров над уровнем моря и многое другое. Второе его название — Зеркальное. В безветренную погоду водная гладь идеально ровная, словно зеркало. Вода в озере кристально прозрачна. С любой точки озера видно дно. В Кардывач влюблен каждый, кто здесь побывал. Своей красотой и кристально прозрачной водой он завоевал сердца путешественников, но искупаться в нем решится не каждый. Вода всегда холодная, ее температура не превышает 12 С. Почти 8 месяцев в году Кардывач скован льдом и открывается во всей своей красе в период с июня по октябрь. Важная информация:

При себе перед вылетом иметь оригинал паспортов для взрослых и свидетельство о рождении для детей.

• Дети летают с 3-х лет, занимая отдельное место в вертолете. Технические характеристики: