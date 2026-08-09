Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Прокатиться на подъемнике, покорить горную тропу и увидеть короля сочинских водопадов
Водопад Поликаря — один из самых высоких и зрелищных водопадов в регионе. Местные прозвали его «Штаны» из-за двух параллельно расходящихся потоков.
Мы поднимемся на высоту 1460 метров над уровнем моря, на склон хребта Аибга, чтобы искупаться в водах Поликаря и насладиться великолепными пейзажами Западного Кавказа.
Описание экскурсии
Русские Альпы
Поход к водопаду мы начнем с поездки в горы на подъемнике. Современные кабинки канатной дороги курорта Красная Поляна перенесут нас к отметке 960 метров. Вы увидите трассы, по которым зимой катаются на горных лыжах и сноубордах, узнаете, как проходило развитие горнолыжной инфраструктуры курорта и полюбуетесь захватывающими видами склонов.
Веселое приключение
Во время подъема по горной тропе мы сделаем несколько остановок для отдыха, и у вас будет возможность сфотографировать прекрасные горные панорамы: главный кавказский хребет и Ачишхо. Мы поговорим о природе Краснодарского края — флоре и фауне, об особенностях жизни в регионе и местных традициях.
Водопад Поликаря
Примерно через полтора часа мы достигнем подножия водопада. Он не пересыхает даже в разгар лета, поскольку питается от горного ручья Ржаного, образующегося в результате таяния ледника на вершине северного склона Аибги. Именно поэтому у подножия Поликаря вы обнаружите двухметровый пласт снежника даже в середине июля. Так что мы сможем не только искупаться под струями водопада, но и поиграть в снежки!
Организационные детали
Маршрут рекомендуется для всех групп путешественников, включая семьи с детьми от 7 лет
Трансфер из Адлера до курорта «Красная Поляна» — 1500 ₽ за машину
Билеты на канатную дорогу с отметки +540 до отметки +960 оплачиваются дополнительно: 1300 ₽/взр. и 800 ₽/детский (7-14 лет)
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Красная Поляна +540
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1325 туристов
Приветствуем вас! Мы — Екатерина и Дмитрий, с радостью познакомим вас с нашим удивительным краем, где есть всё, что нужно для прекрасного отдыха: море, горы, водопады. Мы расскажем вам его историю, покажем самые интересные достопримечательности и зарядим вас своей любовью к этим местам.
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