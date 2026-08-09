Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Водопад Поликаря — один из самых высоких и зрелищных водопадов в регионе. Местные прозвали его «Штаны» из-за двух параллельно расходящихся потоков. Мы поднимемся на высоту 1460 метров над уровнем моря, на склон хребта Аибга, чтобы искупаться в водах Поликаря и насладиться великолепными пейзажами Западного Кавказа.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Русские Альпы

Поход к водопаду мы начнем с поездки в горы на подъемнике. Современные кабинки канатной дороги курорта Красная Поляна перенесут нас к отметке 960 метров. Вы увидите трассы, по которым зимой катаются на горных лыжах и сноубордах, узнаете, как проходило развитие горнолыжной инфраструктуры курорта и полюбуетесь захватывающими видами склонов.

Веселое приключение

Во время подъема по горной тропе мы сделаем несколько остановок для отдыха, и у вас будет возможность сфотографировать прекрасные горные панорамы: главный кавказский хребет и Ачишхо. Мы поговорим о природе Краснодарского края — флоре и фауне, об особенностях жизни в регионе и местных традициях.

Водопад Поликаря

Примерно через полтора часа мы достигнем подножия водопада. Он не пересыхает даже в разгар лета, поскольку питается от горного ручья Ржаного, образующегося в результате таяния ледника на вершине северного склона Аибги. Именно поэтому у подножия Поликаря вы обнаружите двухметровый пласт снежника даже в середине июля. Так что мы сможем не только искупаться под струями водопада, но и поиграть в снежки!

Организационные детали