Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Треккинг на водопад Поликаря

Прокатиться на подъемнике, покорить горную тропу и увидеть короля сочинских водопадов

Водопад Поликаря — один из самых высоких и зрелищных водопадов в регионе.

Местные прозвали его «Штаны» из-за двух параллельно расходящихся потоков.

Мы поднимемся на высоту 1460 метров над уровнем моря, на склон хребта Аибга, чтобы искупаться в его водах и насладиться великолепными пейзажами Западного Кавказа.
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря

Что вас ожидает

Русские Альпы

Поход к водопаду мы начнем с поездки в горы на подъемнике. Современные кабинки канатной дороги курорта Красная Поляна перенесут нас к отметке 960 метров. Вы увидите трассы, по которым зимой катаются на горных лыжах и сноубордах, узнаете, как проходило развитие горнолыжной инфраструктуры курорта и полюбуетесь захватывающими видами склонов.

Веселое приключение

Во время подъема по горной тропе мы сделаем несколько остановок для отдыха, и у вас будет возможность сфотографировать прекрасные горные панорамы: главный кавказский хребет и Ачишхо. Мы поговорим о природе Краснодарского края — флоре и фауне, об особенностях жизни в регионе и местных традициях.

Водопад Поликаря

Примерно через полтора часа мы достигнем подножия водопада. Он не пересыхает даже в разгар лета, поскольку питается от горного ручья Ржаного, образующегося в результате таяния ледника на вершине северного склона Аибги. Именно поэтому у подножия Поликаря вы обнаружите двухметровый пласт снежника даже в середине июля. Так что мы сможем не только искупаться под струями водопада, но и поиграть в снежки.

Организационные детали

  • Маршрут рекомендуется для всех групп путешественников, включая семьи с детьми от 6-7 лет
  • Трансфер из Адлера до курорта Красная Поляна — 1500 руб. за машину
  • Билеты на канатную дорогу с отметки +540 до отметки +960 оплачиваются дополнительно: 990 руб. /взр. и 600 руб. /детский (7-14 лет)
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: Красная Поляна +540
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Приветствуем вас! Мы — Екатерина и Дмитрий, с радостью познакомим вас с нашим удивительным краем, где есть всё, что нужно для прекрасного отдыха: море, горы, водопады. Мы расскажем вам его историю, покажем самые интересные достопримечательности и зарядим вас своей любовью к этим местам.
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