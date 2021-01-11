По дороге с облаками: Скайпарк и Красная Поляна

Подвесной мост Скайбридж - самый протяженный подвесной пешеходный мост в мире

5
1 отзыв
Подвесной мост Скайбридж — самый протяженный подвесной пешеходный мост в мире.

Здесь открывается панорама ущелья реки Мзымта с бассейнами форелевого хозяйства и нарядные белые скалы, фото со стеклянных площадок оживит ваш профиль.

А может вы отважитесь прыгнуть с банджо или прокатиться на зиплайне.

Подъём на канатной дороге займет минут 20, а перед вами окажется Кавказ и как в песне: «Весь мир на ладони, я счастлив и нём… »!
По дороге с облаками: Скайпарк и Красная Поляна
По дороге с облаками: Скайпарк и Красная Поляна
По дороге с облаками: Скайпарк и Красная Поляна
По дороге с облаками: Скайпарк и Красная Поляна
По дороге с облаками: Скайпарк и Красная Поляна
По дороге с облаками: Скайпарк и Красная Поляна
По дороге с облаками: Скайпарк и Красная Поляна

Что вы увидите 🤩

  • Парк развлечений Скайпарк
  • Форелевое хозяйство
  • Река Мзымта
  • Ахштырское ущелье
  • Ущелье Ах-цу
  • Источник минеральной воды Чвижепсе
  • Посёлок Красная поляна
  • Красная поляна
  • Роза Хутор
  • Лаура
  • Подъём на канатной дороге на Роза пик с возможностью посещения парка Водопады Менделиха
  • Олимпийская деревня

Что вас ожидает:

  • Начнём с посещения современного и самого активного в городе места — Скайпарка. Кроме прекрасной панорамы и ярких фото у вас будет возможность воспользоваться аттракционами банджо и качели, освоить веревочный парк и скалодром.
  • Дальше путь лежит по ущельям и живописной дороге в горную часть, к курортам Красной поляны. Познакомимся с инфраструктурой и современной архитектурой, природой и уникальным Кавказским биосферным заповедникам, расскажу об истории этого места, народах, населявших посёлки и легендах, связанных с названиями сел и гор.
И конечно вам покорятся вершины Кавказа, зарядитесь неимоверной молодой энергией гор, увидите альпийские луга и почувствуете целительный воздух гор!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Групповой билет до 7 человек
9 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Питьевая вода.
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. ).
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно по договоренности

Светлана В.
Светлана В.
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