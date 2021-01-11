Подвесной мост Скайбридж — самый протяженный подвесной пешеходный мост в мире.



Здесь открывается панорама ущелья реки Мзымта с бассейнами форелевого хозяйства и нарядные белые скалы, фото со стеклянных площадок оживит ваш профиль.



А может вы отважитесь прыгнуть с банджо или прокатиться на зиплайне.



Подъём на канатной дороге займет минут 20, а перед вами окажется Кавказ и как в песне: «Весь мир на ладони, я счастлив и нём… »!