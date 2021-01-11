Что вас ожидает:
- Начнём с посещения современного и самого активного в городе места — Скайпарка. Кроме прекрасной панорамы и ярких фото у вас будет возможность воспользоваться аттракционами банджо и качели, освоить веревочный парк и скалодром.
- Дальше путь лежит по ущельям и живописной дороге в горную часть, к курортам Красной поляны. Познакомимся с инфраструктурой и современной архитектурой, природой и уникальным Кавказским биосферным заповедникам, расскажу об истории этого места, народах, населявших посёлки и легендах, связанных с названиями сел и гор.
И конечно вам покорятся вершины Кавказа, зарядитесь неимоверной молодой энергией гор, увидите альпийские луга и почувствуете целительный воздух гор!
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.