Мы посетим несколько красивейших мест исторической части города.
Именно сюда в давние времена устремилась московская знать, и началось соперничество, кто построит самую роскошную виллу и заложит самый великолепный парк.
В наши дни некоторые из них открыты для посетителей, при этом продолжая оставаться выразительными символами той эпохи. И мы с вами их увидим!
Именно сюда в давние времена устремилась московская знать, и началось соперничество, кто построит самую роскошную виллу и заложит самый великолепный парк.
В наши дни некоторые из них открыты для посетителей, при этом продолжая оставаться выразительными символами той эпохи. И мы с вами их увидим!
Описание экскурсии
- Начнём прогулку с главных морских ворот Сочи — морского порта
- По самой короткой улочке города поднимемся к колыбели зарождения Сочи — форту «Александрия»
- Посетим главный собор — храм Михаила Архангела
- Совершим променад по историческому Приморскому парку
- Разгадаем тайны первой советской гостиницы Сочи — «Приморской»
- Полюбуемся главной театральной площадкой — Зимним театром
- Не пройдём мимо самого аутентичного зелёного уголка под названием «Фитофантазия»
Я постараюсь представить вам разные грани этого солнечного города. Мимо нас пронесутся эпохи, люди, деяния! ️Мы окунёмся в дореволюционный Сочи с колоритными дачами, затем перенесёмся в коммунистической рай Сталина с его дворцами-санаториями и разберёмся, когда у города открылось второе дыхание.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет.
ежедневно в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На морском вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Сочи
Приветствую вас, меня зовут Юлия. В Сочи я живу 12 лет и скажу вам: от ненависти до любви один шаг. Ооох, как же он не приглянулся мне сначала! А потомЗадать вопрос
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