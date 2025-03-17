Мы посетим несколько красивейших мест исторической части города. Именно сюда в давние времена устремилась московская знать, и началось соперничество, кто построит самую роскошную виллу и заложит самый великолепный парк. В наши дни некоторые из них открыты для посетителей, при этом продолжая оставаться выразительными символами той эпохи. И мы с вами их увидим!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Начнём прогулку с главных морских ворот Сочи — морского порта

По самой короткой улочке города поднимемся к колыбели зарождения Сочи — форту «Александрия»

Посетим главный собор — храм Михаила Архангела

Совершим променад по историческому Приморскому парку

Разгадаем тайны первой советской гостиницы Сочи — «Приморской»

Полюбуемся главной театральной площадкой — Зимним театром

Не пройдём мимо самого аутентичного зелёного уголка под названием «Фитофантазия»

Я постараюсь представить вам разные грани этого солнечного города. Мимо нас пронесутся эпохи, люди, деяния! ️Мы окунёмся в дореволюционный Сочи с колоритными дачами, затем перенесёмся в коммунистической рай Сталина с его дворцами-санаториями и разберёмся, когда у города открылось второе дыхание.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет.