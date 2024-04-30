М Михаил Черноморская рыбалка читать дальше дельфины, которые нам загоняли рыбу:)) Все зависит только от погоды! Даже если нет рыбы, то есть замечательный капитан и возможность с удочкой медитировать далеко от берега. Супер. Нам повезло, мы наловили на ужин! Нам очень повезло с погодой и капитаном: не было волн, а капитан оказался с хорошим юмором. Была и рыба, и

И Иван Морская прогулка с рыбалкой в Сочи Рыба ловится, вид красивый, судно просторное, есть пуфы, 2 палубы. Не удалось приготовить рыбу из за качки. Было ветреенно. Понравилось

О Оксана Морская прогулка с рыбалкой в Сочи Отлично провели время! Рыбу поймали, но жаль уже приготовить не успели по времени, ибо много локаций сменили в поисках рыбных мест. Но то не вина капитана, а скорее погодные условия. Было отлично, весело и душевно)

Е Елена Морская прогулка с рыбалкой в Сочи Все было отлично! Капитан спокойный, рассказывал немного историю Сочи, помогал с удочками, приготовил рыбу. Когда заметил, что многих стало укачивать, отплыл в место, где волны были меньше. Спасибо!

С Сергей Черноморская рыбалка читать дальше спасибо ему за отличную прогулку и возможность побыть за штурвалом.. Были и соленые брызги, и жаренная рыбка, ну и немного дождя. . Сначала начиналось не очень, погода внесла свой вклад, была неопределенность, в море отчалили в районе Хосты.. Все скрасил капитан, душевный парень,

Е Елена Черноморская рыбалка Мы ездили на рыбалку в 16:00 на закат. Все прошло по плану: рыбу наловили и съели, кто хотел искупался, закат был, капитан Никита все показал и рассказал! Интересный опыт.