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Мини-группа
3 часа
Черноморская рыбалка
Поймать на крючок черноморскую рыбу, прокатиться на волнах и приготовить обед на борту
Начало: Морской порт Сочи, Адлер (Сириус)
«Обед на палубе: капитан прямо на борту приготовит обед из нашей добычи»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
41003 485₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту
Начало: В морском порту Сочи, Адлера, Хосты
«Обед: вы можете взять с собой напитки и вкусности, а главным блюдом станет пойманный пожаренный улов»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Выйти в открытое море, поймать барабулю и ставриду, а после пообедать на борту
Начало: В Имеретинском порту или порту в Кудепсте
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил30 апреля 2024Нам очень повезло с погодой и капитаном: не было волн, а капитан оказался с хорошим юмором. Была и рыба, и
- ИИван22 апреля 2024Рыба ловится, вид красивый, судно просторное, есть пуфы, 2 палубы. Не удалось приготовить рыбу из за качки. Было ветреенно. Понравилось
- ООксана20 декабря 2023Отлично провели время! Рыбу поймали, но жаль уже приготовить не успели по времени, ибо много локаций сменили в поисках рыбных мест. Но то не вина капитана, а скорее погодные условия. Было отлично, весело и душевно)
- ЕЕлена27 октября 2023Все было отлично! Капитан спокойный, рассказывал немного историю Сочи, помогал с удочками, приготовил рыбу. Когда заметил, что многих стало укачивать, отплыл в место, где волны были меньше. Спасибо!
- ССергей26 октября 2023Сначала начиналось не очень, погода внесла свой вклад, была неопределенность, в море отчалили в районе Хосты.. Все скрасил капитан, душевный парень,
- ЕЕлена22 сентября 2023Мы ездили на рыбалку в 16:00 на закат. Все прошло по плану: рыбу наловили и съели, кто хотел искупался, закат был, капитан Никита все показал и рассказал! Интересный опыт.
- ААнна2 мая 2023Нам очень понравилось, огромное спасибо хочу сказать Наталье, нашему гиду. Она была на связи с момента бронирования рыбалки. Предлагала разные варианты для подстраховки с учетом погодных условий. Организация на высшем уровне, очень клиентоориентированность.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «С обедом»
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