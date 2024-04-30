Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Сочи, цены от 2 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Черноморская рыбалка
скидка
15%
Мини-группа
3 часа
16 отзывов
Черноморская рыбалка
Поймать на крючок черноморскую рыбу, прокатиться на волнах и приготовить обед на борту
Начало: Морской порт Сочи, Адлер (Сириус)
«Обед на палубе: капитан прямо на борту приготовит обед из нашей добычи»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
41003 485 за человека
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Мини-группа
3 часа
10 отзывов
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту
Начало: В морском порту Сочи, Адлера, Хосты
«Обед: вы можете взять с собой напитки и вкусности, а главным блюдом станет пойманный пожаренный улов»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за человека
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Выйти в открытое море, поймать барабулю и ставриду, а после пообедать на борту
Начало: В Имеретинском порту или порту в Кудепсте
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    30 апреля 2024
    Черноморская рыбалка
    Нам очень повезло с погодой и капитаном: не было волн, а капитан оказался с хорошим юмором. Была и рыба, и
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    дельфины, которые нам загоняли рыбу:)) Все зависит только от погоды! Даже если нет рыбы, то есть замечательный капитан и возможность с удочкой медитировать далеко от берега. Супер. Нам повезло, мы наловили на ужин!

  • И
    Иван
    22 апреля 2024
    Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
    Рыба ловится, вид красивый, судно просторное, есть пуфы, 2 палубы. Не удалось приготовить рыбу из за качки. Было ветреенно. Понравилось
    Рыба ловится, вид красивый, судно просторное, есть пуфы, 2 палубы. Не удалось приготовить рыбу из за качки. Было ветреенно. ПонравилосьРыба ловится, вид красивый, судно просторное, есть пуфы, 2 палубы. Не удалось приготовить рыбу из за качки. Было ветреенно. Понравилось
  • О
    Оксана
    20 декабря 2023
    Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
    Отлично провели время! Рыбу поймали, но жаль уже приготовить не успели по времени, ибо много локаций сменили в поисках рыбных мест. Но то не вина капитана, а скорее погодные условия. Было отлично, весело и душевно)
    Отлично провели время! Рыбу поймали, но жаль уже приготовить не успели по времени, ибо много локацийОтлично провели время! Рыбу поймали, но жаль уже приготовить не успели по времени, ибо много локацийОтлично провели время! Рыбу поймали, но жаль уже приготовить не успели по времени, ибо много локаций
  • Е
    Елена
    27 октября 2023
    Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
    Все было отлично! Капитан спокойный, рассказывал немного историю Сочи, помогал с удочками, приготовил рыбу. Когда заметил, что многих стало укачивать, отплыл в место, где волны были меньше. Спасибо!
  • С
    Сергей
    26 октября 2023
    Черноморская рыбалка
    Сначала начиналось не очень, погода внесла свой вклад, была неопределенность, в море отчалили в районе Хосты.. Все скрасил капитан, душевный парень,
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    спасибо ему за отличную прогулку и возможность побыть за штурвалом.. Были и соленые брызги, и жаренная рыбка, ну и немного дождя. .

  • Е
    Елена
    22 сентября 2023
    Черноморская рыбалка
    Мы ездили на рыбалку в 16:00 на закат. Все прошло по плану: рыбу наловили и съели, кто хотел искупался, закат был, капитан Никита все показал и рассказал! Интересный опыт.
    Мы ездили на рыбалку в 16:00 на закат. Все прошло по плану: рыбу наловили и съели
  • А
    Анна
    2 мая 2023
    Морская рыбалка в Сочи круглый год
    Нам очень понравилось, огромное спасибо хочу сказать Наталье, нашему гиду. Она была на связи с момента бронирования рыбалки. Предлагала разные варианты для подстраховки с учетом погодных условий. Организация на высшем уровне, очень клиентоориентированность.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «С обедом»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 3 485 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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