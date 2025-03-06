Об экскурсии Вы увидите горные вершины Кавказского хребта и панораму Сочи, научитесь ловить рыбу на голые крючки, искупаетесь в чистой воде и подышите морским воздухом. А еще капитан собственноручно пожарит вам рыбу. Вы сможете полакомиться своим уловом прямо на яхте. Организационные детали • Возьмите с собой: солнцезащитные очки летом и зимой; летом и весной – солнцезащитный крем; спортивную обувь без каблуков; купальный костюм, по желанию.

Если хотите пожарить улов на борту, нужно сообщить об этом гиду при выборе яхты. Яхты бывают: парусные, моторные, тримараны, катамараны.

• Время выхода на рыбалку может корректироваться в зависимости от погоды, разрешения на выход от порта, набора группы. По желанию туриста при оплате 10 человек. Наши яхты оснащены всеми удобствами:

Телевизор • Кондиционер • Душ • Место для загара • Камбуз и др. удобства по вашему запросу Важная информация: После бронирования вам придет электронный билет. В нем будет указан номер телефона организатора прогулки. Если вы забронировали прогулку менее, чем за 24 часа до ее начала, позвоните сразу по номеру организатора. Мы на связи с 8:00 до 21:00.