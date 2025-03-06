Трёхчасовая рыбалка на яхте

Рыбалка на яхте в Адлере: летом и зимой, солнцезащитные очки обязательны
Не упустите возможность порыбачить в открытом Черном море, насладиться потрясающими видами, подышать свежим морским воздухом и полакомиться собственноручно пойманной рыбой!
4.9
41 отзыв
Трёхчасовая рыбалка на яхте
Трёхчасовая рыбалка на яхте
Трёхчасовая рыбалка на яхте
Ближайшие даты:
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апр
Время начала: 08:00, 11:00, 14:00, 17:00

Описание водной прогулки

Об экскурсии Вы увидите горные вершины Кавказского хребта и панораму Сочи, научитесь ловить рыбу на голые крючки, искупаетесь в чистой воде и подышите морским воздухом. А еще капитан собственноручно пожарит вам рыбу. Вы сможете полакомиться своим уловом прямо на яхте. Организационные детали • Возьмите с собой: солнцезащитные очки летом и зимой; летом и весной – солнцезащитный крем; спортивную обувь без каблуков; купальный костюм, по желанию.
Если хотите пожарить улов на борту, нужно сообщить об этом гиду при выборе яхты. Яхты бывают: парусные, моторные, тримараны, катамараны.

• Время выхода на рыбалку может корректироваться в зависимости от погоды, разрешения на выход от порта, набора группы. По желанию туриста при оплате 10 человек. Наши яхты оснащены всеми удобствами:

Телевизор • Кондиционер • Душ • Место для загара • Камбуз и др. удобства по вашему запросу Важная информация: После бронирования вам придет электронный билет. В нем будет указан номер телефона организатора прогулки. Если вы забронировали прогулку менее, чем за 24 часа до ее начала, позвоните сразу по номеру организатора. Мы на связи с 8:00 до 21:00.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горные вершины Кавказского хребта
  • Панорама центрального района Сочи
  • Открытое Черное море
Что включено
  • Сопровождение гидом
  • Отдых на яхте (3 часа)
  • Cнасти для рыбалки.
Что не входит в цену
  • Питание и напитки (можно взять с собой)
  • Жарка пищи (одна сковорода - бесплатно, последующие - 200 рублей каждая).
Место начала и завершения?
Морской порт Сочи, Адлер, Имеретинский или Хосты
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Организационные детали
  • Если вы забронировали прогулку менее, чем за 24 часа до ее начала, позвоните сразу по номеру организатора. Мы на связи с 8:00 до 21:00
  • Возьмите с собой: солнцезащитные очки летом и зимой летом и весной - солнцезащитный крем спортивную обувь без каблуков купальный костюм, по желанию
  • Если хотите пожарить улов на борту, нужно сообщить об этом гиду при выборе яхты. Яхты бывают: парусные, моторные, тримараны, катамараны
  • Время выхода на рыбалку может корректироваться в зависимости от погоды, разрешения на выход от порта, набора группы
  • По желанию туриста при оплате 10 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 41 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
1
2
1
1
M
6 мар 2025
Спасибо Алексею за волю к победе! Сначала рыбалка не задалась, меняли локации, все получилось. Отложились, свежая рыба жаренная, подтянулись дельфины. Все сошлось. Праздник. Благодарим.
С
8 дек 2024
Капитан - замечательный, добрейший человек! Атмосфера невероятная, увидели дельфинов. Нам очень повезло, был декабрь и рыбы было много, вытаскивали несколько раз по 5-6 ставрид на удочке. Дофамин выбрасывается как в
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Сочинском казино, вы ждете, ждете, затем видите долгожданный выигрыш (в виде рыбы) и очень радуетесь. Из минусов: в море может быть довольно холодно (но на судне есть пледы), может прилично укачать, стоит закупиться в аптеке, рыбы может и не быть. Ну и если вы - девушка, подумайте дважды, правда ли вы получите удовольствие от рыбалки:)

Г
20 сен 2024
Все понравилось! Начиная от оформления экскурсии до конца этого мини морского путешествия. Я воспользовалась подарочным сертификатом (спасибо родным, это классный подарок), оформила заказ на сайте, тут же написали на почту,
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что не оставила номер телефона для связи, прислали электронные билеты, тут же перезвонили и сообщили о всех деталях экскурсии (что с собой взять, что нельзя брать, как себя вести)). Сама экскурсия «Морская рыбалка» началась вовремя, без каких то задержек и промедлений. Капитан судна очень приятный воспитанный мужчина, четко, без лишних слов рассказал как пользоваться спиннингом и даже когда кто-то запутывал леску - не ругал))), а помогал справиться с проблемкой. Капитан приготовил нам наш улов (ставридка на гриле в каком то очень вкусном кляре). Все были довольны. Так как наша экскурсия была с 16:00, то мы в конце рыбалки наблюдали великолепный красивый закат в открытом море! Супер! Спасибо за отличную экскурсию!

T
12 сен 2024
Очень понравилось! Капитан сказал, что последние несколько дней рыбы нет и что скорее всего мы ничего не поймаем, но в итоге наловили достаточно рыбы. Там же ее пожарили и съели. На удочках несколько крючков, удавалось ловить сразу по 2-3 рыбы, а кому-то и 4 за раз! По пути увидели несколько дельфинов! Приятный и неожиданный бонус. Рекомендую
Д
10 сен 2024
Экскурсия супер, особая благодарность капитану судна Морячок Андрею
В
4 сен 2024
Всё было супер. Кэп Андрей огромное спасибо.
С
4 сен 2024
Все олично
М
3 сен 2024
Все было отлично! Приветливый капитан! Правда клева не было😔.
И
29 авг 2024
Небольшая лодка. Опытный капитан. Всем выдал по спиннингу и научил ловить рыбу. Нашли удачное место и отлично половили рыбку. Тут же пожарили. Вкусно!
А
24 авг 2024
Вышли в открытое море, накупались, нарыбачилась, наелись свеже выловленной рыбки. Остались очень довольны 👍👍👍
У
14 авг 2024
Все очень плохо обещали три часа, в итоге сказали 2 часа взяли деньги по факту катались только 1,5 часа! Лишь бы деньги побольше у клиентов взять! Не советую данную компанию!
Г
14 авг 2024
Отличный капитан и помошник, хорошая рыбалка, по пять ставридок за раз😀, замечательная прогулка! Спасибо!
Н
12 авг 2024
Прекрасно провели время, очень добрый с юмором капитан, наловили рыбу, душу отвели, тут же прям на яхте капитан сам нам улов приготовил, очень вкусно. Купались в открытом море. Времени как раз на всё хватило, последний час просто наслаждались закатом на лежаках на яхте. Вообщем отдых своих денег стоит, отличная организация и добрые люди
М
10 авг 2024
Хорошая организация экскурсии, никаких задержек по времени и замен судна в последнюю минуту, очень ответственный и заботливый капитан. И да, рыбу поймали)
К
4 авг 2024
Очень круто провели время, поймали рыбку, покатались, поплавали. В восторге)

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