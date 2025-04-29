В Сочи много развлечений, но что точно доставит массу впечатлений и подарит отличное настроение, так это прогулки на яхте или катере. Предлагаем арендовать яхту или катер и незабываемо провести время.
Вы можете организовать на яхте рыбалку или провести особенное мероприятие — все зависит от ваших предпочтений.
Вы можете организовать на яхте рыбалку или провести особенное мероприятие — все зависит от ваших предпочтений.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00
Описание водной прогулки
Искрящееся море, играющие на солнце золотистые пляжи — о чем еще можно мечтать, планируя свой отдых летом. Сочи — самый популярный курорт на Черноморском побережье, куда стекаются потоки туристов со всей планеты. В олимпийском городе много развлечений: от купания под водопадами до катания на сноуборде со склонов Красной поляны. Но, что точно доставит массу впечатлений, повысит адреналин, подарит отличное настроение, так это прогулки на яхте или катере.
Фрахт судна с экипажем от одного часа
Что может быть увлекательнее и интереснее, чем морская прогулка на яхте или моторном катере? Долой ленивое расслабление на пляжном лежбище или примитивные водные развлечения в аквапарке! Предлагаем арендовать судно и отдохнуть с друзьями или уединиться со второй половиной на романтический вечер, отметить день рождения или просто отдохнуть с семьёй. Планируя провести свободное время с семьей, желая организовать необычный и приятный досуг, подумайте про аренду небольшой яхты в компании. Если же приближается какой-то праздник, например, день рождения, то на взятой напрокат яхте отметить его получится необычно и незабываемо как для виновника торжества, так и для каждого гостя! Помимо морской прогулки на комфортабельной яхте с великолепной обзорной экскурсией и купанием в открытом море, вас ждет рыбалка с профессиональным оборудованием. Потом вы с гордостью сможете показывать фото настоящих морских гигантов, которых поймали своими руками. Важная информация:
- Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям.
- В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.
- Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей — свидетельство о рождении.
8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийский парк
- Кавказский хребет
- Черное море
Когда и сколько длится?
Когда: 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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