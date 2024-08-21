Из Красной Поляны - к вершинам Аибга, сквозь разноцветье трав и лучи солнца
Мы отправляемся проводить день с лучших панорамных площадок — к отрогам Кавказских гор. Глоток тёплого чая, мягкий свет и тишина ждут вас в этом небольшом путешествии. По пути поговорим об истории Красной Поляны — в том числе во время Олимпиады. А ещё я помогу лучше узнать природу Кавказа, расскажу о здешних растениях и животных.
Описание экскурсии
Краснополянские пейзажи
Наше путешествие начинается от отметки 540 м над уровнем моря, откуда мы взлетим на фуникулере аж до высоты 2256 м! Уже с канатной дороги вы полюбуетесь панорамами на посёлки Эсто-садок и Красную Поляну, а затем вас ждёт небольшая обзорная экскурсия по курорту и его окрестностям. Вы услышите обо всех локациях горного кластера и поймёте, где и какие соревнования проходили во время Олимпиады-2014.
Флора и фауна хребта Аибга
После отправимся на небольшую прогулку по Альпийским лугам Западного Кавказа. Пёстрый цветочный ковер застилает эти места: здесь есть и лекарственные, и ядовитые растения. Некоторые из них вы встретите только на территории Западного Кавказа, а другие занесены в Красную книгу РФ.
Мы увидим первый трехтысячник на Кавказском хребте и самую влажную гору в России — я объясню, почему она так называется. Велика вероятность, что нам встретятся и дикие краснокнижные животные — кавказские серны.
Организационные детали
Маршрут средней сложности, не требует специальных навыков и подходит путешественникам старше 7 лет; набор высоты — 250 м.
Отдельно оплачивается канатная дорога на курорт до высоты 2256 м: 1450 ₽ при покупке онлайн или 1500 ₽ в кассе на месте. Чай входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У канатной дороги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 1122 туристов
Я и мои прекрасные коллеги влюбим вас в Красную Поляну. Мы ярые фанаты своего дела и наша задача - рассказать вам как можно больше всего интересного и полезного, включить вашу читать дальшеуменьшить
фантазию и погрузить вас в древнюю историю Красной Поляны и нетронутые природные места Западного Кавказа. Мы гуляем по самым красивым локациям и строим удобные маршруты, но главное наполняем их смыслом. Все гиды в команде имеют большой опыт, а главное любовь к месту, в котором живут!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
–
4
–
3
–
2
–
1
–
Марина
У нас была гид Полина. Рассказала много очень интересного, сделала нам прекрасные фотографии. Мы остались довольны
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Замечательная прогулка! С Ксенией мы совпали в мировоззрении и было очень интересно! Человек обожает животных и растения, очень эрудированная девушка, интересно общаться на любую тему:), нашла общий язык с мальчишками читать дальшеуменьшить
14 и 10 лет - дети в восторге! С собой обязательно ветровку (внизу 29 - наверху 17-19 (10 августа)), и воду (пытаясь сделать лучшие фото заката вверх неслись сайгаками и пить хотели неимоверно). С моей точки зрения начинать лучше пораньше - в 17.30, что-бы не суетясь сфотографировать закат, а это лучшие фото за отпуск!!! Спортивная обувь - обязательна (спуск достаточно крутой). Впечатлении море!!! Очень рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
ЕЛЕНА
Мы встретились у́ высоты 960, так как жили в горки Панорама. Я приобрела экскурсию в качестве романтической прогулки в день рождения мужа. Но не ожидала, что прогулка по альпийским лугам читать дальшеуменьшить
будет в виде крутого спуска и подъема и даже засомневалась вначале, что мне удастся все это преодолеть. Но это круто,это невероятно, это запоминающееся событие!!! Прекрасный рассказчик, Ксения, давала нам отдохнуть и угощала нас божественным каштановым чаем Вообще, мне кажется, я прошла весь путь легко, благодаря этому напитку. И аромат осеннего альпийского луга останется в моей памяти надолго!
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Очень понравилась экскурсия! Ксения рассказывала все очень интересно и понятно. С погодой повезло, облака стали появляться после того как мы уже прошло маршрут. Ответила на все наши вопросы. Рекомендуем от души!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Прекрасная экскурсия! Отличный способ совместить приятное с полезным!:) Можно увидеть красивые места и узнать много интересного. Спасибо экскурсоводу Ксении!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Света 😍😍😍😍, приятная, обаятельная умная девочка 😍😍😍 вернусь обязательно, обращусь обязательно к ней еще не один раз ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Прогулка по альпийским лугам»