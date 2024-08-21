Мы отправляемся проводить день с лучших панорамных площадок — к отрогам Кавказских гор. Глоток тёплого чая, мягкий свет и тишина ждут вас в этом небольшом путешествии. По пути поговорим об истории Красной Поляны — в том числе во время Олимпиады. А ещё я помогу лучше узнать природу Кавказа, расскажу о здешних растениях и животных.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Краснополянские пейзажи

Наше путешествие начинается от отметки 540 м над уровнем моря, откуда мы взлетим на фуникулере аж до высоты 2256 м! Уже с канатной дороги вы полюбуетесь панорамами на посёлки Эсто-садок и Красную Поляну, а затем вас ждёт небольшая обзорная экскурсия по курорту и его окрестностям. Вы услышите обо всех локациях горного кластера и поймёте, где и какие соревнования проходили во время Олимпиады-2014.

Флора и фауна хребта Аибга

После отправимся на небольшую прогулку по Альпийским лугам Западного Кавказа. Пёстрый цветочный ковер застилает эти места: здесь есть и лекарственные, и ядовитые растения. Некоторые из них вы встретите только на территории Западного Кавказа, а другие занесены в Красную книгу РФ.

Мы увидим первый трехтысячник на Кавказском хребте и самую влажную гору в России — я объясню, почему она так называется. Велика вероятность, что нам встретятся и дикие краснокнижные животные — кавказские серны.

Организационные детали