Каньон Псахо

Индивидуальная экскурсия по каньону Псахо в Сочи: приключение для всех

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Ответы на вопросы
Один из самых прекрасных каньонов Сочи. Делится на мокрый и сухой.

В мокром, вы идете вдоль реки Псахо, а в сухом, вы путешествуете внутри разлома скалы, который образовался в результате землетрясения. По дороге вы встретите коров, лошадок, осликов, коз, овец, которые пасутся на лугах. Обед включен в стоимость: я готовлю вам на газовой горелке, сосиски, омлет и кофе в турке.
Каньон Псахо
Каньон Псахо
Каньон Псахо
Каньон Псахо
Каньон Псахо
Каньон Псахо
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Путь по мокрому каньону составляет 2 км. в одну сторону, с перепадами высот до 70 м. Но эти перепады не ощущаются. Во время прохождения каньона, вам нужно будет переходить и перепрыгивать с одного берега на другой.
  • Финалом каньона будет пикниковая поляна с 3х метровым водопадом и отличной заводью, чтобы попрыгать со скалы или просто искупаться. Обычно в этом месте мы устраиваем пикник и охлаждаемся в водичке. Я готовлю вам, на газовой горелке, сосиски, омлет и кофе в турке.
  • Далее, по каменному завалу нужно залезть в гору, и по натоптанной тропе, набрать высоту 80 м. длинной пути в 400 м. Подъем в гору достаточно крутой и забирает прилично ваших сил.
  • Ну что, вот мы и пришли в сухой каньон.
  • Его протяжённость всего 150 м., после прохождения каньона, нужно вернуться обратно и по деревянной, оборудованной лестнице подняться наверх. Далее через красивейшие зелёные луга, с видом на горы, вы возвращаетесь на исходную точку мокрого каньона. По дороге вы встретите коров, лошадок, осликов, коз, овец, которые пасутся на лугах.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Обед
Что не входит
  • Вход в национальный парк — 200 руб с человека
  • Но обычно кассу обходим стороной
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю из вашего отеля или квартиры
Завершение: Возвращаю откуда забрал, либо в любую точку, если она не сильно отклоняется от маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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