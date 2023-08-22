Один из самых прекрасных каньонов Сочи. Делится на мокрый и сухой.



В мокром, вы идете вдоль реки Псахо, а в сухом, вы путешествуете внутри разлома скалы, который образовался в результате землетрясения. По дороге вы встретите коров, лошадок, осликов, коз, овец, которые пасутся на лугах. Обед включен в стоимость: я готовлю вам на газовой горелке, сосиски, омлет и кофе в турке.