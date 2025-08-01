Вас ждет уникальная экскурсия по самым популярным локациям постолимпийского Сочи! Знакомство начнется с парком приключений на высоте — Скай парком, в котором расположился Скай бридж — подвесной мост, второй по
Описание экскурсииСкай парк и подвесной мост Скай бридж Начнем наше знакомство с единственным в России парком приключений на высоте — Скай парком, главным объектом которого является Скай бридж. Это подвесной мост высотой 207 метров и длиной 439 метров. Он является вторым по длине в мире после Китайского. С него открываются изумительные виды на Ахштырское ущелье и реку Мзымту. Когда преодолеем мост, на другой стороне нас будет ждать смотровая площадка и несколько лавочек для отдыха. Роза Хутор и панорамная площадка Роза Пик Мы поедем по красивейшему Краснополянскому шоссе, которое ведет в горы. Нас ожидает посещение легендарного горнолыжного курорта Роза Хутор с подъемом по канатной дороге на самую высокую панорамную площадку Сочи — Роза Пик (2320 метров). Оттуда открываются, перехватывающие дыхание, виды на Черное море, Главный Кавказский хребет и гору Аибга. В зимний период здание ресторана «Высота 2320» и ограждения по периметру гор похожи на декорации к фильму о покорении вершин. Фигурно, будто вырезанные вручную маленькие тонкие льдинки, аккуратно прикрепленные к поверхностям. А летом мы окажемся словно в покрывале огромного разнообразия, удивительно подобранных, зеленых красок! Важная информация Одевайте удобную обувь, потому что пол моста Скай бридж состоит из квадратных отверстий, в которых легко может застрять узкий каблук.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скай парк
- Ахштырское ущелье
- Ущелье Ахцу
- Нарзанный источник «Медвежий угол»
- Комплекс трамплинов «Русские горки»
- Курорт «Красная Поляна»
- Курорт «Роза Хутор»
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Стоимость входных билетов в Скай парк, на канатную дорогу
- Вход на нарзанный источник (по желанию)
- Обед.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасная экскурсия с потрясающими видами! Сергей-замечательный экскурсовод и очень аккуратный водитель!!! И в целом доброжелательный,позитивный человек. Очень много рассказывал и показывал, чувствуется, что любит свою профессию)
Нашей семье очень понравился скайпарк!
Нашей семье очень понравился скайпарк!
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О
Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей - замечательный водитель и экскурсовод, спокойная езда и море новой информации. Сергей забрал нас из отеля в день нашего выезда с чемоданами, а на обратном
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Р
Сергей просто сделал для нас этот день в самом хорошем смысле этого слова. Пунктуальность, четкость, насыщенность интересными фактами и историями, лучшие виды на горы, незабываемые эмоции от увиденного - день
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А
Отличная экскурсия! Ездили семьёй из четырех человек. Гид замечательный и очень опытный. Много рассказал и показал. Рассказывает интересно, весёлый и доброжелательный) В очередях за билетами нигде не стояли - гид
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А
Хотели бы поблагодарить Сергея за столь познавательную экскурсию. Благодаря Сергею мы узнали много нового и возможно даже и больше, чем могут рассказать в большой группе. Комфорт экскурсии заслуживает отдельной высокой
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U
Бронировала экскурсию для своих родителей. Остались очень довольны! Сергей - настоящий профессионал своего дела. Очень интересно и легко рассказывает. Спасибо, Сергею, за такой прекрасный день в горах!
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