Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить длине в мире. С него открываются изумительные виды на Ахштырское ущелье и реку Мзымту.



Далее нас ожидает посещение легендарного горнолыжного курорта Роза Хутор с подъемом по канатной дороге на самую высокую панорамную площадку Сочи — Роза Пик (2320 метров).



Оттуда открываются, перехватывающие дыхание, виды на Черное море, Главный Кавказский хребет и гору Аибга. Вас ждет уникальная экскурсия по самым популярным локациям постолимпийского Сочи! Знакомство начнется с парком приключений на высоте — Скай парком, в котором расположился Скай бридж — подвесной мост, второй по 5 11 отзывов

Сергей Ваш гид в Сочи Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 11 отзывов 8 часов 1-6 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Скай парк и подвесной мост Скай бридж Начнем наше знакомство с единственным в России парком приключений на высоте — Скай парком, главным объектом которого является Скай бридж. Это подвесной мост высотой 207 метров и длиной 439 метров. Он является вторым по длине в мире после Китайского. С него открываются изумительные виды на Ахштырское ущелье и реку Мзымту. Когда преодолеем мост, на другой стороне нас будет ждать смотровая площадка и несколько лавочек для отдыха. Роза Хутор и панорамная площадка Роза Пик Мы поедем по красивейшему Краснополянскому шоссе, которое ведет в горы. Нас ожидает посещение легендарного горнолыжного курорта Роза Хутор с подъемом по канатной дороге на самую высокую панорамную площадку Сочи — Роза Пик (2320 метров). Оттуда открываются, перехватывающие дыхание, виды на Черное море, Главный Кавказский хребет и гору Аибга. В зимний период здание ресторана «Высота 2320» и ограждения по периметру гор похожи на декорации к фильму о покорении вершин. Фигурно, будто вырезанные вручную маленькие тонкие льдинки, аккуратно прикрепленные к поверхностям. А летом мы окажемся словно в покрывале огромного разнообразия, удивительно подобранных, зеленых красок! Важная информация Одевайте удобную обувь, потому что пол моста Скай бридж состоит из квадратных отверстий, в которых легко может застрять узкий каблук.

ежедневно в 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Скай парк

Ахштырское ущелье

Ущелье Ахцу

Нарзанный источник «Медвежий угол»

Комплекс трамплинов «Русские горки»

Курорт «Красная Поляна»

Курорт «Роза Хутор» Что включено Транспортное и экскурсионное обслуживание. Что не входит в цену Стоимость входных билетов в Скай парк, на канатную дорогу

Вход на нарзанный источник (по желанию)

Обед. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в 10:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.