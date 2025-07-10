Как сделать так, чтобы за 3-4 часа прогулки в лесу детям не было скучно, а телефон перестал быть единственным развлечением? Отправиться семьёй или компанией друзей на прогулку-квест по Агурскому ущелью. Вы увидите то, что природа создала миллионы лет назад. Найдёте следы доисторических животных и узнаете тайны обитателей колхидского леса.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6700 ₽ за экскурсию

Описание квеста

Лесная эко-тропа, по которой вы попадёте в уникальный национальный парк

Поляна Высоцкого и место отдыха первых космонавтов

Мистическая купель с останками древних организмов

Колхидский лес с эндемиками и реликтами

Источники «живой и мёртвой воды» из сказок

Агурский водопад и ущелье с небольшим горным озером

C вами будут гид-краевед и лисёнок-следопыт Кико. Загадаем загадки и расскажем легенды и уникальные факты, которые нельзя узнать из интернета.

Быстрее собирайте рюкзаки и в путь! Будет интересно даже взрослым!

Организационные детали