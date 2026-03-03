Поднимемся к облакам на смотровые площадки с панорамами Кавказских гор и олимпийских читать дальше вершин, увидим легендарные трамплины и крупнейшее казино России. Мы увидим Ахштырскую теснину, ущелье Ахцу и вантовый мост, попробуем местный мед и чай. При желании вы можете сразу приобрести билет на канатную дорогу и посетить Олимпийскую деревню. Либо выбрать другую канатную дорогу и купить билет на месте у гида. А завершим день в Олимпийском парке под шоу поющих фонтанов. За один день мы посетим все три главных горнолыжных курорта Сочи — Розу Хутор, Красную Поляну и ГТЦ «Газпром».

Описание экскурсии Приглашаем вас в большое путешествие, которое покажет Сочи с самой впечатляющей стороны. За один день мы посетим три главных горнолыжных курорта: Розу Хутор, Красную Поляну и ГТЦ «Газпром». На «Розе Хутор» поднимемся в горную Олимпийскую деревню (1170 метров), увидим ратушу с часами и Аллею флагов. Для желающих — дополнительный подъем на пик Роза Пик (2320 метров) с видами на горы Фишт, Оштен и стадион «Фишт». По пути между курортами нас ждут живописные остановки: Ахштырская теснина, фото у корабельных скал, обзор ущелья Ахцу с площадки «Гнездо совы» и знаменитый вантовый мост. В горном кафе можно попробовать местный мед и чай. На Красной Поляне осмотрим крупнейшее казино России и трамплины «Русские Горки». В ГТЦ «Газпром» поднимемся на крышу комплекса «Галактика» с видом на президентский горнолыжный курорт и два русла реки Мзымта. Завершим день в Олимпийском парке: легендарные объекты в вечерней подсветке и волшебное шоу «Поющие фонтаны». Идеальный финал дня в горах! Важная информация: Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса. Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы — наличными. Льготным категориям граждан (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи) необходимо взять с собой подтверждающие документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Вантовый мост

Ахштырский каньон

Смотровая на Skypark

Ущелье Ахцу

Греческое подворье (посещение по желанию)

Курорт «Красная Поляна»

Курорт «Роза Хутор»

Горная Олимпийская деревня

Аллея флагов

Курорт «Газпром»

Общественно-культурный центр «Галактика»

Олимпийский парк

Олимпийские объекты

Поющие фонтаны Что включено Транспорт из Сочи, Адлера, Сириуса

Услуги гида

Дегустации

Страховка

Билет на канатную дорогу (в зависимости от выбранной опции) Что не входит в цену Обед - от 600 руб. /чел. (по желанию)

Билет на канатную дорогу (в зависимости от выбранной опции) Где начинаем и завершаем? Начало: Сочи/Адлер, от КПП отеля или ближайшей остановки Завершение: Сочи/Адлер, КПП отеля или ближайшая остановка Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса

Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы - наличными

Льготным категориям граждан (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи) необходимо взять с собой подтверждающие документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.