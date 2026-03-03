За один день мы посетим все три главных горнолыжных курорта Сочи — Розу Хутор, Красную Поляну и ГТЦ «Газпром».
Описание экскурсииПриглашаем вас в большое путешествие, которое покажет Сочи с самой впечатляющей стороны. За один день мы посетим три главных горнолыжных курорта: Розу Хутор, Красную Поляну и ГТЦ «Газпром». На «Розе Хутор» поднимемся в горную Олимпийскую деревню (1170 метров), увидим ратушу с часами и Аллею флагов. Для желающих — дополнительный подъем на пик Роза Пик (2320 метров) с видами на горы Фишт, Оштен и стадион «Фишт». По пути между курортами нас ждут живописные остановки: Ахштырская теснина, фото у корабельных скал, обзор ущелья Ахцу с площадки «Гнездо совы» и знаменитый вантовый мост. В горном кафе можно попробовать местный мед и чай. На Красной Поляне осмотрим крупнейшее казино России и трамплины «Русские Горки». В ГТЦ «Газпром» поднимемся на крышу комплекса «Галактика» с видом на президентский горнолыжный курорт и два русла реки Мзымта. Завершим день в Олимпийском парке: легендарные объекты в вечерней подсветке и волшебное шоу «Поющие фонтаны». Идеальный финал дня в горах! Важная информация: Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса. Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы — наличными. Льготным категориям граждан (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи) необходимо взять с собой подтверждающие документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вантовый мост
- Ахштырский каньон
- Смотровая на Skypark
- Ущелье Ахцу
- Греческое подворье (посещение по желанию)
- Курорт «Красная Поляна»
- Курорт «Роза Хутор»
- Горная Олимпийская деревня
- Аллея флагов
- Курорт «Газпром»
- Общественно-культурный центр «Галактика»
- Олимпийский парк
- Олимпийские объекты
- Поющие фонтаны
Что включено
- Транспорт из Сочи, Адлера, Сириуса
- Услуги гида
- Дегустации
- Страховка
- Билет на канатную дорогу (в зависимости от выбранной опции)
Что не входит в цену
- Обед - от 600 руб. /чел. (по желанию)
- Билет на канатную дорогу (в зависимости от выбранной опции)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи/Адлер, от КПП отеля или ближайшей остановки
Завершение: Сочи/Адлер, КПП отеля или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса
- Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы - наличными
- Льготным категориям граждан (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи) необходимо взять с собой подтверждающие документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 1402 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олег
3 мар 2026
Все было шикарно, экскурсовод знает свое дело, поедем с вами с радостью
Людмила
24 фев 2026
Здравствуйте! Были на экскурсии 19.02. Автобус нас забрал от остановки, ближайшей к отелю. В автобусе наш гид Яков очень интересно все рассказывал с искрометными шутками. 😁Этот гид-просто лучший. И наш водитель Магомед тоже лучший!
Анастасия
21 фев 2026
Очень интересная экскурсия. Спасибо гиду Даше!!! Ты-топ!
Настя
20 фев 2026
Замечательная экскурсии и гид Кристина!
Насыщенно,продуктивно и ответственно!
10 звезд Кристине😘
Наталья
19 фев 2026
Все впечатления от прекрасных видов и шикарной природы был испорчен гидом. Который был все время чем то недоволен. Очень скуп на слова и все время рассказывал только о том сколько
Евгений
18 фев 2026
По пути осмотрели достопримечательности Сочи, Адлера, Красной Поляны. Экскурсовод Яков вовремя обращал наше внимание на интересные объекты, давал много интересной информации. Увидели путепроводы, тоннели, вокзалы, которые были построены к Олимпиаде. Побывали на трёх курортах, посетили Олимпийский парк.
Елена
17 фев 2026
Поездка в Красную поляну прошла замечательно. Автобус комфортный с большими окнами, чистый. Программа насыщенная, увлекательная. Поднимались на Розу пик, завидовали лыжникам, немного замерзли наверху, пили горячий какао.
Хочу отметить Якова, гид с профессиональным историческим высококвалифицированным образованием. Как будто прослушала лекцию истории, грамотная богатая речь, идеально сочетает юмор и серьезность, глубину и простоту, такт и интерес, красноречив. Одним словом- услада для ушей.
Игорь
24 янв 2026
Все отлично! Очень интересно рассказывал гид Яков мне очень понравилось интересный человек! Спасибо за экскурсию!
Римма
22 янв 2026
Супер экскурсия. Гид Кристина и водитель Саркиз прекрасные люди.
Алена
21 янв 2026
Экскурсия хоть и недорогая, но очень понравилась. Все было хорошо организовано. Многое удалось посмотреть. Гид Яков тоже очень понравился. Приятная речь, много информации
Оксана
17 янв 2026
Всё очень понравилось. Водитель автобуса профессионал, спасибо!!! Экскурсовод замечательный организатор и рассказчик. Спасибо за путешествие!!!
Всеволод
13 янв 2026
все было отлично, но одна женщина мешала просмотру экскурсии и отвлекала экскурсовода
Марина
12 янв 2026
Отличная экскурсия! Яков великолепно рассказывал, шутил, веселил группу. Всё чётко организовано, наш автобус прибывал на объекты один из первых. Рекомендую посетить 3 курорта с данной экскурсией.
Satorfrog
12 янв 2026
Всё замечательно, просто в лучшем виде. Благодарю 🙏
Liliya.goryainova.84
10 янв 2026
Экскурсия очень понравилась
